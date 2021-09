Muutoksia tulossa yhteen Euroopan tunnetuimmista osakeindekseistä

Saksan DAX-indeksiin lisätään 10 uutta yhtiötä.

Vuonna 1988 perustettu Saksan DAX-osakeindeksi sisältää tällä haavaa 30 eri yhtiötä. Indeksi on markkina-arvopainotettu. Se tarkoittaa, että markkina-arvoltaan isommat yhtiöt saavat indeksissä suuremman painon. Markkina-arvoltaan suurempi yhtiö vaikuttaa myös suhteellisesti enemmän indeksin kehitykseen. DAX-indeksin laskemisessa huomioidaan osingot. Se on siis kokonaistuottoindeksi.

DAX-indeksin koostumus muuttuu 20. syyskuuta. Siitä alkaen indeksissä on yhteensä 40 eri yhtiötä. Arvioiden mukaan indeksin yhteenlaskettu markkina-arvo kasvaa muutoksen myötä noin 350 miljardilla eurolla.

Finanssiteknologia-alan yhtiö Qontigo julkaisee indeksimuutokset myöhään perjantaina. JPMorgan Chase & Co. arvioi kuitenkin jo etukäteen mahdollisia uusia yhtiöitä. Pankin mukaan indeksi on jatkossa askeleen kasvuyhtiöpainotteisempi. Tähän mennessä se on sisältänyt paljon arvoyhtiöitä ja hyviä osingonmaksajia kuten auto- ja pankkialan sekä kuluttaja- ja insinöörituotteita valmistavia yhtiöitä.

JPMorgan Chase arvioi, että indeksiin otettavia uusia yhtiöitä ovat muun muassa Airbus, Siemens Healthineers, Sartorius, Porsche Automobil Holding ja Zalando.

DWS:n salkunhoitaja Christoph Ohme kommentoi uutistoimisto Bloombergille, että muutokset DAX-indeksissä lisäävät kansainvälisten sijoittajien mielenkiintoa indeksiä kohtaan. Indeksi on jatkossa myös kattavammin hajautettu eri toimialojen välillä.

DAX-indeksiä seuraavat ETF:t muuttavat luonnollisesti rahaston sisällön uuden indeksikoostumuksen mukaiseksi. Se todennäköisesti tukee indeksiin otettavien yhtiöiden osakekurssikehitystä. Nykyisten indeksin yhtiöiden osalta eniten myyntipaineita muutoksien myötä on SAPin, Linden ja Siemensin osakkeissa.

DAX-indeksin kehitys on muun Euroopan tavoin laahannut viime vuodet pahasti keskeisten Yhdysvaltojen osakeindeksien perässä. Siitä huolimatta nyt monet liputtavat Euroopan osakemarkkinoita.

Argumentteina Euroopan puolesta on erityisesti vanhan mantereen talouskasvun elpyminen koronarajoitteiden mahdollisesti poistuessa. Myös Euroopan osakemarkkinoiden suhteellisen houkutteleva arvostustaso sekä teollisuuden aktiviteetin kohentuminen ovat eurooppalaisille yhtiöille positiivinen ajuri.

Kotimarkkinan kysyntä on Euroopassa jo lähtenyt nousu-uralle, mikä näkyy muun muassa pienten tavara- ja palveluyhtiöiden liiketoiminnan luvuissa sekä hotelli- ja ravintolavarauksissa. Suurten kansainvälisten yhtiöiden liiketoiminta kärsii vielä toistaiseksi enemmän koronarajoituksista, mutta sijoittajat uskovat syksyn tuovan siihen helpotusta.