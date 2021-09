Nämä Suomen osaamiskeskittymät houkuttelevat ulkomaisia investointeja

Kuva: Cellink AB.

Pääkaupunkiseudun lisäksi Suomesta löytyy muutama vahva alueellinen liiketoiminnan ekosysteemi, joiden kasvutoimialat ja osaaminen houkuttelevat ulkomaisia investoijia.

Viimeisen viiden vuoden aikana uusia ulkomaisia investointeja on tullut Suomeen lähes 1400 kappaletta, kertoo Business Finland tiedotteessaan.

Eniten investointeja on sijoittunut kappalemääräisesti Uudellemaalle (noin 56 % kaikista investoinneista) viimeisen viiden vuoden aikana.

Ulkomaiset investoijat ovat kiinnostuneita myös vahvoista alueellisista liiketoimintaekosysteemeistä, joista löytyy uniikkia osaamista. Myös Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Satakunta ovat saaneet hyvän osan tulokkaista.

”Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on tyypillistä, että uudet ulkomaiset investoinnit tulevat pääkaupunkiseudulle, esimerkiksi hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Suomessa on kuitenkin alueittain vahvoja ekosysteemejä, jotka houkuttelevat ulkomaisia investointeja: Pohjois-Pohjanmaalla terveysteknologia, Varsinais-Suomessa cleantech-ala ja Satakunnassa kiertotalous”, Invest in Finlandin asiantuntija Annabella Polo summaa.

Kansainvälisten investointien houkuttelussa avainasemassa on seudun osaaminen ja keväällä julkaistu OECD:n tutkimus kehottaa alueita panostamaan uniikin tarjonnan markkinointiin. Yleisesti kansainvälisten yritysten toiminnan laajentamista Suomeen puoltavat maamme vakaa liiketoimintaympäristö sekä osaava työvoima.

”Nämä investoinnit eivät tapahdu sattumalta, vaan ne ovat useiden vuosien projekteja, joissa asiantuntijoiden toimiva yhteistyö on kriittistä sekä alueellisella että kansallisella tasolla”, Polo toteaa.

Terveysteknologia houkuttaa alan yrityksiä Oulun seudulle

Business Finlandin mukaan Pohjois-Pohjanmaalle syntynyt terveysteknologian ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä on houkutellut investointeja Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta, Saksasta ja Japanista. Erityisesti Oulu houkuttelee terveysteknologian edelläkävijöitä ja siitä on tullut teeman yksi tärkeimmistä keskuksista Suomessa.

Esimerkiksi japanilaisen teknologiayhtiö Konica Minoltan Alankomaissa sijaitseva tytäryhtiö Konica Minolta Sensing Europe allekirjoitti viime vuonna sopimuksen suomalaisen hyperspektrikuvantamisratkaisuja tarjoavan Specim Spectral Imagingin ostamisesta. Konica Minolta rakentaa pohjaa Specimin kasvun ja globaalin laajentumisen seuraavalle vaiheelle.

Ruotsalainen Cellink AB puolestaan on tehnyt sopimuksen lääketieteellisen ja diagnostisen teollisuuden diagnostiikka-automaatioon ja kehittyneisiin robotiikkaratkaisuihin keskittyvän oululaisen Ginolis Oy:n kaikkien osakkeiden hankkimisesta.

Tieto- ja viestintätekniikan keskittymä Pirkanmaalla

Tampereelle on muutaman viime vuoden aikana sijoittunut useita tutkimus- ja tuotekehityskeskuksia, Business Finland kertoo.

Alueella on vahvaa ICT- eli tieto- ja viestintätekniikka-alan, erityisesti kuvantamiseen keskittynyttä osaamista. Oman yksikkönsä kaupunkiin ovat tuoneet esimerkiksi kansainväliset yritykset Huawei, Xiaomi, Axon ja Microsoft. Investointeja alueelle on tullut Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta, Yhdysvalloista sekä Sveitsistä.

”Kiinalaisen Xiaomi Inc -yrityksen tytäryhtiö Xiaomi Finland Oy edustaa älypuhelimien tutkimus- ja kehitystyötä Tampereella. Microsoft puolestaan avasi vuosi sitten samassa kaupungissa uuden kehitysyksikkönsä. Tampereen kuvantamisen ekosysteemi perustettiin noin viisi vuotta sitten, ja siitä on tullut yksi johtavista kuvantamisteknologian keskittymistä maailmassa”, Polo iloitsee.

Satakunnassa luodaan uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen

Satakunnassa puolestaan teollinen valmistustoiminta on ollut pohjana uuden bio- ja kiertotalouden kehittämiselle. Kiertotalouden avulla teollisuuden sivuvirtoja pystytään hyödyntämään entistä paremmin esimerkiksi uusien raaka-aineiden muodossa, mikä vähentää uusien luonnonvarojen käytön tarvetta.

”Satakuntaan on tullut viime vuosina ulkomaisia investointeja Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta. Toimialoista kärkeen nousevat liike-elämän palvelut sekä bio- ja kiertotalous. Yksi uusista esimerkeistä Satakunnassa on australialaisten Critical Metalsin ja Neometalsin suunnittelema vanadiinin tuotantolaitos, jossa vanadiiniyhdisteitä otetaan talteen ilman, että tarvitaan uutta kaivos- tai rikastustoimintaa”, Polo kertoo.

