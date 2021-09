Taloyhtiön energiahukkaa on mahdollista korjata yksinkertaisella toimenpiteellä

Ilmanvaihto on isoin syyllinen taloyhtiöiden energiahukkaan, muistuttaa Isännöintiliitto.

Kun taloyhtiöt miettivät nyt kuumeisesti keinoja säästää energiaa, kannattaa ensimmäiseksi varmistaa ilmanvaihdon toimivuus. Asukkaillakin on tässä oma roolinsa, muistuttaa Isännöintiliitton lakiasiantuntija.

Energia on yksi taloyhtiöiden suurimmista kulueristä ja sen hinnan nousu tuntuu suoraan suomalaisten kukkarossa. Hämmästyttävän paljon energiaa menee hukkaan ilmanvaihdon takia.

”Isännöintiliiton Energiabarometrissa lähes 80 prosenttia isännöitsijöistä näkee, että taloyhtiöt hukkaavat eniten energiaa ilmanvaihdon takia. Tällaiset matalan kynnyksen asiat kannattaa ehdottomasti hoitaa heti kuntoon”, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia.

Koronan takia taloyhtiöissä on lykätty huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotta ylimääräisiltä huoneistokäynneiltä on vältytty. Ilmanvaihtoon liittyvät asiat saattavatkin olla retuperällä monessa taloyhtiöissä. Tilanteen korjaamiseksi taloyhtiössä kannattaa tarkistaa, että nämä asiat on hoidettu.

Ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapito on taloyhtiön vastuulla.

Alan järjestöt ovat vuodesta 2019 suositelleet, että ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden kannalta välttämätön suodattimien vaihto on taloyhtiön vastuulla. Vaihtoväli riippuu siitä, missä rakennus sijaitsee. Esimerkiksi vilkas liikenne ja runsaasti siitepölyä tuottavat puut vauhdittavat suodattimien likaantumista.

Taloyhtiön vastuulla on huoneiston ulkopuolisten osien puhdistaminen. Taloyhtiö pitää huolta myös asunnon sisäpuolella olevista osista, jos ilmanvaihtojärjestelmä on sellainen, ettei osakas pysty niitä puhdistamaan.

Osakkaallakin on vastuunsa. Asunnossa olevien osien puhdistaminen kuuluu osakkaalle, kun se ilman työkaluja on mahdollista.

Isännöintiliitto muistuttaa, että huoneiston sisäpuolella olevat ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Likainen venttiili toimii huonosti, mikä heikentää ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua.

Ilmanvaihtoventtiilejä ei saa peittää tai niiden säätöjä muuttaa, sillä silloin huoneiston ilmanvaihto ei välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi.

Alkuvuonna toteutettu Isännöintiliiton Energiabarometri paljasti ilmanvaihdon lisäksi kaksi muuta asiaa, joissa taloyhtiöt hukkaavat rahaa ja energiaa. Kyse ei ole taloyhtiölle suurista investoinneista, vaan pienistä toimenpiteistä.

Isännöintiliiton Energiabarometrissa isännöitsijät kertoivat, että taloyhtiöillä on energiansäästöpotentiaalia ilmanvaihdon lisäksi etenkin vedenkulutuksessa sekä ikkunoiden ja ovien tiivistyksessä.

”Kun laittaa kuntoon nämä kolme asiaa tai edes yhden niistä, säästää jo rahaa ja energiaa. Myös asumisviihtyvyys paranee”, vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta sanoo.