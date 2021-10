Incapin väkivahva tulosraportti sai osakkeen kiitoon

Incapilta osattiin odottaa kovaa tuloskasvua, mutta silti yhtiö onnistui yllättämään positiivisesti.

Globaali elektroniikan sopimusvalmistaja kasvaa tasaisen varmasti ja kannattavasti. Jo huhtikuussa yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen. Toisen vuosineljänneksen tulosraportti vahvisti kasvun kovaa kulmakerrointa ja hyviä näkymiä. Sekä syys- että lokakuussa Incap reivasi näkymiään ylöspäin.

Siksi menestystarinan jatkuminen kolmannella neljänneksellä oli jo sijoittajien odotuksissa ja hinnoiteltu osakkeen korkeaan arvostustasoon.

Kovista odotuksista huolimatta Incap onnistui lyömään niin yhtiötä seuraavan Inderesin analyytikon kuin sijoittajatkin.

Yhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 47 miljoonaan euroon kasvaen lähes 68 prosenttia vertailukaudesta.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 119 prosenttia 7,9 miljoonaan euroon viime vuoden 3,6 miljoonasta eurosta. Tuloskasvu ylitti selvästi yhtiötä seuraavan Inderesin 5,3 miljoonan euron tulosennusteen.

Tulosyllätyksen ansiosta Incapin osake oli yi 12 prosentin nousussa keskiviikkona noin kello 15.30.

Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk kertoo kolmannen kvartaalin olleen tuloskehitykseltään poikkeuksellisen hyvä ja liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein. Tärkein syy tähän oli hänen mukaansa kysynnän kasvu ja toisen neljänneksen tilauskertymän purku.

Liikevaihdon kasvun mahdollistivat muun muassa Intian tehtaiden kapasiteettilisäykset.

Liikevoittokin oli kaikkien aikojen korkein. Toimitusjohtajan mukaan korkea kannattavuus johtui suuresta volyymista ja suotuisasta tuotemixistä. Osaltaan siihen vaikuttivat myös yhteisissä toiminnoissa kuten ostotoiminnassa saavutetut synergiaedut.

Voidakseen vastata kasvavaan kysyntään on Incap kasvattanut Intian tehtaiden kapasiteettia. Yksi kapasiteetin laajennusprojekti on jo saatu valmiiksi, toinen on valmistumassa ja kolmas tehdasprojekti etenee aikataulussa, Pukk kertoo

Haasteitakin on. Pukkin mukaan komponenttien saatavuus markkinoilla on edelleen haaste, ja Kiinan alkava energiakriisi voi vaikeuttaa ennustettavuutta.

”Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa pystyäksemme pitämään riittävän varastotason riskien minimoimiseksi”, Pukk kertoo.

Incap toisti näkemyksensä koko vuoden kehityksestä mutta täydensi sitä numeerisilla arvioilla. Yhtiö uskoo markkinoiden pitkän aikavälin vahvan kasvutrendin jatkuvan.

”Kysynnän kasvua edistävät kestävien energiaratkaisujen ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen.”

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto vuonna 2021 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020. Liikevoiton yhtiö arvioi olevan 166–171 miljoonaa euroa ja liikevoiton 24–26 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä parempaan näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä.

Incapin heinä–syyskuun 2021 avainluvut ja kohokohdat