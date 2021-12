Luottotiedot menettänyt työtön perusti autoliikkeen maksuhäiriöisille

KK Automyynnin toimitusjohtaja Pasi Helenius palvelee asiakasta Porvoossa sijaisevassa liikkeessään. Kuva: Oscar Lindell.

Pasi Helenius joutui työttömäksi ja menetti luottotietonsa. Nyt hänen autoliikkeensä myy autoja maksuhäiriöisille.

Porvoolainen 26-vuotias Mathias Lindlöf menetti luottotietonsa viisi vuotta sitten. Lindlöf oli jättänyt taloudelliset asiansa retuperälle, kunnes velkoja oli yli 13.000 euroa.

Luottotietomerkintä vaikeutti hänen elämäänsä monella tavoin. Sama kohtalo on lähes 400 000 muulla suomalaisella.

“Merkintä hankaloitti auton, vuokra-asunnon ja vakuutusten hankkimista ja esti oman asunnon ostamisen”, Lindlöf kertoo.

Lindlöf tarvitsi silti autoa niin työssään kiinteistönhoitajana kuin vapaa-ajallaankin. Hän ihastui 1.8 litraiseen ja sporttiseen Seat Ibizaan paikallisessa KK Automyynnissä, joka oli erikoistunut tekemään kauppaa luottotietonsa menettäneiden kanssa.

“Matias oli mukavan oloinen kaveri. Hän oli sopinut perintäyhtiön kanssa maksusuunnitelmasta ja hänellä oli työpaikka. Myimme hänelle mielellämme auton”, KK Automyynnin toimitusjohtaja Pasi Helenius sanoo.

Suomessa on kourallinen autoliikkeitä, jotka myyvät autoja osamaksulla luottotietonsa menettäneille. Näistä porvoolainen KK Automyynti on yksi tällainen autoliike.

Yleensä muut autoliikkeet, rahoitusyhtiöt ja pankit vaativat asiakkaaltaan usein puhdasta luottohistoriaa. Helenius ei sitä edellytä. Hänelle tärkeintä on, että asiakkaalla ei ole tuoreita merkintöjä ja hänellä on työpaikka. Helenius haluaa ennen luottopäätöksen tekoa nähdä, että asiakkaan taloudellinen tilanne on vakautumassa.

“Koen, että luottotiedoton on useimmiten luotettava asiakas. Hänellä on kyseessä elämä, jonka hän haluaa takaisin.”

Tämän tietää Helenius myös itse. Hän menetti luottotietonsa parikymppisenä ja joutui lopulliselta tuntuvaan velallisen kierteeseen jäätyään hetkellisesti työttömäksi Seston varastosta.

“En ollut valmis tähän maailmaan”, hän sanoo.

Nähtyään henkilökohtaisesti, miten ovet sulkeutuvat maksuhäiriöisiltä, hän keksi idean heitä palvelevasta autoliikkeestä.

Tyypillinen KK Automyynnin asiakas on tavallinen, perheellinen työtätekevä ihminen. Hän voi olla lähihoitaja, kuljetus- tai rakennusalan ammattilainen, palomies tai kevytyrittäjä.

“Joukossa on myös insinöörejä tai jopa lääkäreitä. Luottotietomerkintä ei riipu nykyään tulotasosta tai ammatista”, Helenius kertoo.

Vuodesta 2015 toiminut yhtiö myy vuosittain noin 500 autoa eri puolille Suomea. Suurin osa asiakkaista tulee Vantaalta, Tampereen seudulta, Lahdesta ja Kaakkois-Suomesta Imatralta, Lappeenrannasta tai Kotkasta.

Suomen Asiakastiedon mukaan syyskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli 388 900 suomalaisella. Maksuhäiriöisiä henkilöitä on nyt noin 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

”Tämä kehitys ilahduttaa ja suunta on ehdottomasti oikea. Erityisesti nuorten aikuisten kohdalla voidaan puhua jo pitkäaikaisesta laskevasta trendistä. Alle 20-vuotiaissa maksuhäiriöiden määrä on vähentynyt koko ajan vuodesta 2013 lähtien”, kertoo mediavastaava Ville Kauppi Asiakastiedosta.

Maksuhäiriöitä on nyt noin 2 500 nuorella, kun vuonna 2013 samassa tilanteessa oli yli kaksinkertainen määrä alle 20-vuotiaita suomalaisia.

Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjen syyt vaihtelevat ja usein taustalla on niin sanottu monivelkaantuminen. Esimerkiksi useat luotolliset sopimukset vähentävät käytettävissä olevaa rahamäärää, jolloin ikäviin yllätyksiin ei pysty varautumaan. Asiakastiedon mukaan luotollisia sopimuksia ovat varsinaisten rahaluottojen lisäksi esimerkiksi puhelin, laajakaista ja kanavapaketit. Pienehköistä kulueristä kertyy helposti suuri summa.