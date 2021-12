Metaversumi mahdollistaa tienaamisen tietokonetta pelaamalla.

Videopelien markkinan koko on arviolta 336 miljardia dollaria. Kyse on elokuvia ja musiikkia suuremmasta markkinasta.

Pelien pelaaminen voi olla ammatti ja suomalaisiakin löytyy maailman eniten tienaavien pelaajien listalta. Rahaa on tähän asti voinut tienata peliturnajaisten sisältämien palkkioiden, sponsorisopimusten ja suoratoiston muodossa käyttäen sellaisia alustoja kuin Twitch tai YouTube Gaming.

Perinteinen malli on keskitetty. Pelin kehittäjä omistaa pelin, rakentaa pelin sisään kaupan ja saa siivun pelissä myydyistä digitaalisista tuotteista. Tämä perinteinen malli on nyt haastettu niin sanottujen Play to Earn -pelien toimesta.

Lohkoketjujen päälle rakennetut Play to Earn -pelit mahdollistavat peliin kuuluvien digitaalisten omaisuuserien siirtämisen pelin ulkopuolelle ja jossain tapauksessa myös pelistä toiseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaamisella voi tehdä rahaa ilman että on maailman paras.

Kun korona jyllää eikä minnekään pääse voi yksi vaihtoehto olla täyttää välipäivät Play to Earn -peliä pelaten. Alla kolme Play to Earn -peliä.

1. Axie Infinity perustuu Ethereumiin

Axie Infinity pelissä pelaajat saavat peliä pelaamalla Ethereumin kanssa yhteensopivia AXS tokeneita. Näitä tokeneita voi käyttää pelissä ja niillä voi vaikuttaa pelin kulkuun. Tokenit voi myös myydä koska ne ovat kryptoja.

Alkuvuodesta peliä pelannut ja sittemmin pelin unohtanut pelaaja on saattanut tehdä vähän suuremmankin tilin. AXS tokenin arvo oli alkuvuodesta alle 60 senttiä. Nyt kauppaa käydään yli 100 dollarin hintaan.

Pelissä NFT-hahmoja voi risteyttää ja kasvattaa. Hahmoilla voi käydä kauppaa tai laittaa taistelemaan keskenään.

Yksittäisestä hahmosta voidaan maksaa paljonkin ja parhaimmillaan Axie-hahmosta on maksettu 369 etheriä. Tämänhetkisellä etherin kurssilla summa vastaisi yli 1,4 miljoonaa euroa.

Pukinkonttiin Axie-hahmon saa kuitenkin halvemmallakin ja noin 55 dollarin hintaan. Tosin on hyvä huomioida, Ethereumiin liittyvät korkeat tranaktiokustannukset voivat käytännössä nostaa tuota alhaista hintaa merkittävästikin. Lisäksi pelin pelaamiseen tarvitaan vähintäään kolme hahmoa.

2. Star atlas on Solanan päälle rakennettu Play to Earn -peli

Mikäli Axie Infinityn yksinkertaisuus ja kehno grafiikka askarruttaa, kannattaa tutustua Solanan päälle rakennettuun Star Atlas peliin. Solanan etuna Ethereumiin verrattuna ovat hyvin paljon alhaisemmat transaktiokustannukset.

Star Atlas on peli, joka sisältää kaksi eri valuuttaa. POLIS on valuutta, jonka avulla voi äänestää siitä, miten peliympäristöä kehitetään. ATLAS on valuutta, jota voi tienata pelissä. Pelissä valuuttaa voi käyttää varusteiden ostamiseen ja myymiseen. Pelin ulkopuolella valuutan voi vaihtaa euroiksi. Valuutta on myös yhteensopiva Solanan DeFi-protokollien kanssa ja sille on esimerkiksi mahdollista saada korkoa.

Yksi pelin ulottuvuus on yhteisöllisyys. Esimerkiksi avaruusalukset voivat olla niin tuhottoman kalliita, ettei keskiluokan kansalaisella ole niihin yksinkertaisesti varaa. Toisaalta avaruusalukseen mahtuu useampi matkustaja ja ne onkin tarkoitettu pelaajaryhmille. Näin saadaan peli, joka kannustaa pelaamaan joukkueena ja pelikillan kautta.

Pelikillan tavoitteena voi olla vaikkapa kaupungin rakentaminen ja sen puolustaminen.

3. Alien Worlds on peli, missä virtuaalisen maapalan voi laittaa vuokralle

Vaikka Alien Worlds on tehnyt pelistään varsin näyttävän trailerin, on hyvä huomioida, että kyse on pikemminkin hidastempoisesta korttipelistä, kuin mistään rivakasta toimintapläjäyksestä.

Pelissä louhitaan digitaalista valuuttaa nimeltään trillium. Hyvällä tuurilla lapioon osuu trilliumin lisäksi lisävaruste, jonka avulla louhintaa voi tehostaa. Vaihtoehtoisesti lisävarusteen voi myydä vapailla markkinoilla.

Pelissä voi ostaa myös maata ja maan voi laittaa vuokralle. Maanomistaja saa osan louhitusta trilliumista ja voi itse määrittää kuinka ison siivun haluaa. Jos maanvuokran laittaa vuokran liian korkealla, siirtyvät pelaajat ennemmin toisen maanomistajan tiluksille louhimaan.

Play to Earn -peleissä voi myös menettää rahaa

Play-to-Earn -pelit ovat mielenkiintoinen ilmiö ja osa pelaajista on onnistunut myös tienaamaan sievoisen summan niitä pelaten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että rahaa voi myös menettää.

Trilliumin osalta hinta käväisi jo yli kuudessa dollarissa, mutta tippui myöhemmin 25 senttiin. Pelin pelinä ottavaa pelaajaa tuo tuskin haittaa, koska trilliumia voi käyttää pelissä. Sijoitusmahdollisuuden näkevälle spekulantille tilanne voi sen sijaan olla epämiellyttävä.

Kannattaa myös huomioida, että NFT-talouteen perustuvien Play-to-Earn -pelien ympärille on rakentunut myös ammattimaisesti toimivia pelikiltoja. Ammattimaisuus näkyy siitä, että pelaamisesta tehdään projekti. Projektille piirretään tiekartta ja sille haetaan ulkopuolista rahoitusta, jonka kokoluokka on miljoonia euroja.