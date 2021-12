Stockmann jatkaa rakenteidensa mylläämistä ja myy keskeisiä kiinteistöjään

Rankkaa saneerausta läpikäyvä Stockmann myy Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistönsä ja solmi pitkäaikaiset takaisinvuokrasopimukset.

Stockmann ilmoitti torstaina, että se on yrityssaneerausohjelmansa mukaisesti myynyt Viron Tallinnassa ja Latvian Riiassa sijaitsevat tavaratalokiinteistönsä Viru Keemia Gruppille.

Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausprojektit ovat käynnissä kaikissa kolmessa maassa.

Kauppahinta on yhteensä noin 87 miljoona euroa. Stockmann käyttää kiinteistökauppojen myyntitulot täysimääräisesti vakuudellisten saneerausvelkojen lyhentämiseen.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa Tallinnassa ja Riiassa uuden omistajan kanssa tehdyillä pitkillä takaisinvuokraussopimuksilla. Vuokrasopimukset Stockmannin vuokralaisten kanssa jatkuvat pääosin nykyisellä konseptilla.

”Olemme tyytyväisiä, että kiinteistöille löytyi vakaa ja luotettava baltialainen omistaja, joka haluaa kehittää kiinteistöjä sekä tavaratalojamme yhteistyössä kanssamme. Tavaratalomme jatkavat toimintaansa normaalisti. Stockmann on arvostettu yhtiö ja meillä on vahva asema asiakkaidemme keskuudessa molemmissa maissa. Tallinnan ja Riian tavarataloilla on erinomaiset sijainnit kaupunkien ydinkeskustoissa, mikä edesauttoi kiinteistöjen myyntiä”, sanoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Stockmann rakennutti Tallinnan tavaratalokiinteistön vuonna 1996, ja se laajennettiin kaksikerroksisesta viisikerroksiseksi, Baltian suurimmaksi tavarataloiksi vuonna 2000. Tallinnan tavaratalokiinteistön vuokrattava nettopinta-ala on 22 980 neliömetriä.

Riian tavaratalokiinteistö rakennettiin vuonna 2003, ja sen vuokrattava nettopinta-ala on 15 965 neliömetriä.

VKG Invest on VKG:n itsenäinen sijoitusyksikkö, joka keskittyy itsenäisiin rahoitussijoituksiin, jotka eivät liity konsernin ydintoimintoihin, ja joka keskittyy ensisijaisesti kiinteistöihin. Viru Keemia Grupp on virolainen yksityisomistuksessa oleva teollisuusyritys, jonka historia ulottuu vuoteen 1924.

Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalokiinteistön myyntiprosessi etenee suunnitellusti.

Vakavaan taloudelliseen kriisiin ajautunut kauppaketju on vuoden 2021 aikana saanut tervehdytettyä liiketoimintaansa.

Yhtiön liiketulos kasvoi 18,9 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Lindex teki historiansa parhaan vuosineljänneksen tuloksen: 31,6 miljoonaa euroa. Stockmann-divisioona paransi tulostaan selvästi 4,7 miljoonalla eurolla ja saavutti positiivisen tuloksen.

Latvasen mukaan koronarokotusasteen nousun myötä asiakasvirrat alkoivat nousta paremmalle tasolle kolmannella neljänneksellä.

Lindexin ennätystulos johtui Latvasen mukaan siitä, että myynti kasvoi kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla ja suhteellinen myyntikate oli erittäin korkea. Kävijämäärien kasvu vauhditti kivijalkamyymälöiden myyntiä, ja verkkokaupan vahva kehitys jatkui.

Myös Stockmann-divisioona ylsi positiiviseen tulokseen, hieman nollan yläpuolelle, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 neljännen neljänneksen.

”Kivijalkamyymälöiden myynti kasvoi selvästi kolmannella neljänneksellä ja muutti myyntikanavien välistä tasapainoa. Molemmat kanavat kasvoivat hyvin vuosineljänneksen aikana. Riian Delicatessen avattiin uudelleen syyskuussa kahden kuukauden remontin jälkeen”, Latvanen totesi.

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selvästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

Stockman päätti jättää hakemuksen yrityssaneerausohjelmaan huhtikuussa 2020. Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi selvityksensä yhtiöstä elokuussa 2020.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen syyhyn: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Tähtisen arvion mukaan Stockmann on pelastettavissa. Saneerausmenettely tuottaa hänen mukaansa velkojille paremman lopputuloksen kuin Stockmannin konkurssimenettely. Selvittäjän näkemyksen mukaan uudelleen neuvotellut vuokrasopimukset ovat myös pääsääntöisesti parempi vaihtoehto vuokranantajille kuin konkurssin vuoksi kokonaan tyhjentyvät tilat.