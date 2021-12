Taalerilta positiivinen tulosvaroitus – osake reippaassa nousussa

Taaleri antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan arvion tilikauden 2021 liikevaihdosta ja liikevoitosta.

Pääomarahastoyhtiö Taaleri antaa positiivisen tulosvaroituksen tilikaudelle 2021 kauden viimeisen neljänneksen odotettua vahvemman tuloskehityksen vuoksi.

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Yhtiö ohjaa pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tulos on erittäin vahva etenkin siihen ajoittuvien tuottopalkkioiden ja sijoitusten tuloutusten ansiosta. Taaleri arvioi tässä vaiheessa, että tilikauden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto on noin 65–70 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 40 miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen liikevoiton yhtiö ennustaa nousevan noin 25–30 miljoonaan euroon, kun vuonna 2020 se oli 9,1 miljoonaa euroa.

Lopullisiin lukuihin vaikuttaa erityisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian sijoitustoiminnan tuotto, johon vaikuttaa osake- ja korkomarkkinan kehitys joulukuun aikana.

Taaleri tulouttaa kuluvan neljänneksen aikana muun muassa noin 3,9 miljoonaa euroa nettotuottopalkkiota kesällä toteutuneesta Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä ja noin 4,8 miljoonaa euroa nettotuottopalkkiota Tuuli II -rahastosta tämän lokakuussa tapahtuneen jälleenrahoituksen ansiosta.

Lisäksi Taaleri arvioi tulouttavansa noin 3–4 miljoonaa euroa joulukuussa tapahtuvista irtautumisista konsernin sijoituksista tai konsernin kohdeyhtiöiden listautumisista.

Taaleri ei ole julkaissut lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiön kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Haaparinne kertoi viimeisimmän tulosraportin yhteydessä, että alkuvuoden 2021 isojen strategisten muutosten jälkeen Taaleri keskittyi kolmannella vuosineljänneksellä perusliiketoimintaansa ja strategian edistämiseen. Vuosineljännekselle ei sijoittunut pääomarahastoliiketoimintaan liittyviä merkittäviä yksittäisiä tapahtumia, joiden vaikutukset näkyisivät vuosineljänneksen taloudellisissa tunnusluvuissa.

Kolmannen vuosineljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat neljällä prosentilla. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 12,3 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 37:ää prosenttia liikevaihdosta. Hallinnoitavien varojen määrä oli 2,1 miljardia euroa.

Aiemmin vuoden aikana tehdyt rahoitus-, henkilöstö- ja yritysjärjestelyiden säästövaikutukset alkoivat odotetusti näkyä kolmannella vuosineljänneksellä. Muut-ryhmän kiinteät henkilöstökulut laskivat yli 30 prosenttia ja rahoituskulut laskivat 65 prosenttia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Taalerin osake on Helsingin pörssissä noin 7,7 prosentin nousussa kello 14.30. keskiviikkona.