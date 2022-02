Euroopan ja Suomen pörssiyhtiöillä vahva tuloskäänne tuloskaudella

Euroopan osakemarkkinat elpyvät koronakriisistä, mutta Ukrainan kriisi synnyttää uutta epävarmuutta markkinoille.

Euroopassa viime vuoden viimeisen vuoden tuloskausi on sujunut Yhdysvaltojen tapaan vahvasti, kertoo Front Capitalin päästrategi Vesa Engdahl katsauksessaan.

”Kun hieman yli puolet eurooppalaisten Stoxx600-yhtiöiden tuloksista on julkaistu, lähes 60 prosenttia yrityksistä on ylittänyt analyytikoiden ennusteet. Tulokset ovat kohonneet lähes 90 prosenttia vuoden takaisesta”, Engdahl toteaa.

Eurooppalaisosakkeiden tulosnousu ylittää Engdahlin mukaan noin 35 prosentilla analyytikoiden ennakkoarviot. Vahvimpia positiivisia tulosyllättäjiä toimialoista ovat olleet teknologia, kommunikaatio ja energia. Liikevaihdon osalta analyytikkoennusteet on ylittänyt hieman yli 70 prosenttia yhtiöistä.

Vuotta aiemmasta Stoxx600-yhtiöiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto on kohonnut keskimäärin neljänneksellä. Engdahlin mukaan tulosjulkistuskauden aikana vuoden ensimmäisen puoliskon tuloskasvuennusteet ovat säilyneet ennallaan, mutta vuoden 2022 jälkipuoliskon ennusteita on selvästi nostettu.

Vahvasti on tuloskausi sujunut myös Suomessa.

Engdahlin mukaan Suomessa lähes puolet pörssilistatuista yhtiöistä on julkistanut neljännen kvartaalin tuloksensa, ja Bloombergin keräämien tietojen mukaan tulokset ovat kohonneet peräti yli 200 prosenttia vuotta aiemmasta.

”Tuloksista hieman yli 40 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden konsensusennusteet. Eniten positiivisia tulosyllätyksiä on ollut teknologiassa ja energiassa. Liikevaihdon osalta positiivisia yllätyksiä on ollut 70 prosenttia.”

Tuloskauden aikana myös vuoden 2022 tuloskasvuennusteita on nostettu reippaasti.

”Ennen tuloskauden alkua vuoden 2022 tuloskasvuennusteet olivat miinusmerkkisiä, mutta nyt vahvan positiivisia”, Frontin päästrategi toteaa.

Tulosnousu ja osakekurssien lasku on maltillistanut osakkeiden arvostuskertoimia. Alennusmyynnissä osakkeet eivät kuitenkaan edelleenkään ole, Engdahl muistuttaa.

”Euroopassa Stoxx600-yhtiöiden P/E-kerroin on sen sijaan palautunut pitkän aikavälin keskiarvoonsa ollen nykyisellään 15. Meillä Suomessa OMX Helsinki Capd-indeksin P/E-kerroin on rullaavilla 12kk:n tulosennusteilla hieman yli 16, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa”, päästrategi laskee.

Pörssiyhtiöt siis elpyvät koronakriisin aiheuttamasta tuloskuopasta, mutta entäpä miltä näyttävät lähiajan näkymät?

On selvää, että nopeasti synkkenevä Ukrainan ja Venäjän konflikti saattaa tuoda tumman varjon Euroopan ja Suomen osakemarkkinoille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti maanantaina poikkeuksellisen jyrkkäsanaisen puheen televisiossa, jossa hän syytti Ukrainan suunnittelevan sodan aloittamista Donbasin venäläisväestöä vastaan. Hän jopa kyseenalaisti Ukrainan oikeuden olla olemassa Venäjästä erillisenä valtiona.

Putin määräsi Itä-Ukrainan separatistialueille sotilaita, ja Venäjä on koonnut Ukrainan läheisyyteen mittavan määrän sotilaita ja raskasta sotakalustoa.

Tilanteen vakavuudesta kertoo se, että Ukrainan johtava turvallisuusviranomainen Oleksiy Danilov ilmoitti keskiviikkona maahan julistettavasta hätätilasta. Nyt Ukraina ja länsimaat pelkäävät, että Venäjä yrittää luoda tekosyyn aseelliselle hyökkäykselle Ukrainaan.

EU ja Yhdysvallat esittelivät tiistaina yhteisvoimin Venäjään kohdistuvia pakotteita ja uhkasivat uusilla sanktioilla, mikäli Venäjä laajentaa sotilaallisia toimiaan Ukrainaan vastaan. Pakotteet kohdistuvat kapinallisalueisiin, Venäjän eliittiin ja pankkeihin.

Eurooppa on tilanteessa, jossa sen vakaus ja turvallisuus on vakavasti haastettuna, toteaa Keskuskauppakamari.

Keskuskauppakamarin mukaan Venäjä yrittää uhkailulla ja sotilaallisella voimalla piirtää kylmän sodan jälkeisiä järjestelyjä uusiksi. Sen tavoitteena on luoda itselleen voimapoliittinen etupiiri, jossa pienempien maiden asema ja suvereniteetti kyseenalaistetaan.

Pitkästä aikaa myös akuutti sodan uhka on merkittävä, Keskuskauppakamari varoittaa. Lisäksi ulkopoliittisten jännitteiden kiristyminen sekä kansainvälisten markkinoiden heikentyminen vaikuttaa myös yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Markkinat ovat reagoineet tapahtumiin, mutta eivät toistaiseksi erityisen dramaattisesti. Helsingin pörssi on pakittanut viimeisen viikon aikana 2,9 prosenttia ja edellisen viikon aikana 3,4 prosenttia.