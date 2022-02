Handelsbanken: Ruotsalainen vaatefirma on ostolappu

Jorma

Fenix Outdoorin kasvua tukevat monet ajurit.

Ruotsalainen Fenix Outdoor on ulkoiluaktiviteettiin erikoistunut Tukholman pörssiin listattu yhtiö. Sen vaatebrändejä ovat esimerkiksi Fjällräven, Tierra, Primus ja Hanwag. Yhtiön liikevaihto oli 563 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Fenix Outdoorin markkinaa-arvo on yli 1,6 miljardia euroa ja se kuuluu Tukholman pörssin suuriin yrityksiin. Yhtiön kilpailuvaltteja ovat laadukkaat ja ajattomat tuotebrändit sekä asiakaspalvelu.

Yhtiö on kasvanut kannattavasti. Sen oman pääoman tuoton ennustetaan yltävän tänä vuonna noin 16 prosenttiin. Fenix kasvaa erityisen nopeasti verkkokaupassa, mutta kivijalkakaupassa on ollut korona-aikana vaikeampaa. Tosin korona-aika on lisännyt retkeilyn suosiota.

Yhtiö on Handelsbankenin seurannassa. Pankin analyytikko Adela Dashian arvioi, että Fenix Outdoorilla on loistavat pitkän aikavälin näkymät.

”Kylmällä säällä sekä kivijalkakauppojen käyttöasteen kasvulla on ollut positiivinen vaikutus yhtiön neljänteen kvartaaliin”, Dashian toteaa pankin aamukatsauksessa.

Pankki nosti Fenix Outdoorin neljännen vuosineljänneksen myyntiennustetta viisi prosenttia, analyytikko kertoo.

”Odotamme nyt nettomyynnin kasvaneen vuoden takaisesta 11 prosenttia. Liikevoittomarginaalin odotamme nousseen 7,7 prosenttiin vuoden takaisesta 3,5 prosentista.”

Handelsbanken näkee monenlaista tukea Fenixin osakkeelle pitkällä aikavälillä.

”Yhtiö aikoo tuoda tuotantolaitoksiaan lähemmäs loppukäyttäjiä, jolloin se pystyy paremmin kontrolloimaan tarjontaansa. Lisäksi pidämme Fenixin sitoutumisesta digitaalisen alustan kehittämiseen”, Dashian toteaa.

Ruotsalaisyhtiö on myös taloudellisesti sen verran vahva, että se voi tehdä yritysostoja. Johdon mukaan keskusteluja käydään aktiivisesti.

Fenix Outdoor julkaisee tuloksensa 9. helmikuuta.

Handelsbanken nosti Fenixin osakkeen suosituksen tasolle osta aiemmalta pidä-tasolta. Tavoitehinnaksi pankki asettaa 1450 kruunua.