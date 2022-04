Pienten kerrostaloasuntojen ylitarjonta tuo haasteita vuokraajille

Perheasuntojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta pienistä kerrostaloasunnoista on paikoin ylitarjontaa, arvioi Kiinteistömaailma.

Kiinteistömaailma ennustaa asuntojen hintojen nousevan jatkossa selvästi maltillisemmin kuin viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kiinteistömaailma ennustaa tekoälymalliin ja laajaan välittäjäkyselyyn pohjautuen keskimääräistä 1,5 prosentin hinnannousua seuraavan 12 kuukauden ajalle, kun viimeisen 12 kuukauden toteuma +4,1 prosenttia.

Arvio pitää sisällään muutaman kuukauden hintojen nousun pysähtymisen.

”Hinnankehitysennustettamme on korjattu selkeästi alaspäin; Ukrainan sodan aiheuttamat epävarmuudet ja sen myötä elinkustannusten hintapaineet ovat sulattaneet merkittävästi hinnankorotusodotuksia”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Kiinteistömaailman tekoälypohjainen hintaennuste antaa jokaiselle Suomen postinumeroalueelle oman ennusteensa. Tampereelle ja Turkuun odotetaan pääkaupunkiseutua voimakkaammin nousevaa hinnankehitystä.

Kuva: Kiinteistömaailma.

Kaupunkikohtaiset uudet ennusteet ovat Helsinkiin +2,1 prosenttia, Turkuun ja Tampereelle +2,6 prosenttia, Ouluun +1,3 prosenttia, Kuopioon +0,2 prosenttia ja Lahteen –0,1 prosenttia. Nollan prosentin molemmin puolin pyörivät ennusteet tarkoittavat, että hinnankehityksen näkökulmasta näistä kaupungeista löytyy sekä hienoisesti plussalla että miinuksella olevia kaupunginosia.



“Jo edellisbarometrissä esiin noussut Tampereen ja Turun seudun hintojen kiriminen kohti Helsingin hintatasoa näyttää jatkuneen ja jopa vahvistuneen edellisennusteen julkaisun jälkeen”, sanoo analyytikko Tony Korkala.

Yhteensä 365 kiinteistönvälitysammattilaisen mukaan asuntojen kysynnän painopiste on voimakkaasti perheasunnoissa.

Varsinkin uudehkoista perheasunnoista välittäjät arvioivat monin paikoin olevan edelleen selkeä pula.

Pienimmistä kerrostaloasunnoista sen sijaan voidaan nähdä kevään aikana joillakin alueilla kohtalaisen voimakastakin ylitarjontaa, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa ja Jyväskylässä.

”Asuntosijoittajilla on paikoin varsinkin vähemmän houkuttelevissa osoitteissa tai huonokuntoisissa kohteissa haasteita saada pienimpiin asuntoihinsa vuokralaisia. Näitä asuntoja on tullut myyntiin viimeisen vuoden aikana kasvavaan tahtiin, kun sijoittavat kotiuttavat voittojaan, pienentävät riskejään tai vaihtavat omistustaan suotuisampiin kohteisiin”, sanoo Kyhälä.

Myös Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n välittäjillä teettämä kysely vahvistaa, että kysyntää on nyt suuremmista vuokra-asunnoista edelleen enemmän ja niiden tarjonta on vastaavasti vähäisempää. Pieniä asuntoja sen sijaan on helposti saatavilla ja niiden vuokratasojen ennustetaan edelleen laskevan jonkin verran.

Kyhälän mukaan ihannevuokralaisen kuvaa tämä laajentaa väistämättä.

”Sijoittaja ei ehkä pysty entiseen tapaan sanelemaan määräaikaisen sopimuksen kestoa tai ennakkoon maksettavia vuokravakuuksia, vaan myös lyhyempiä vuokrasopimuksia haluavat tai pienemmillä vakuuksilla sopimuksiin suostuvat voivat olla jatkossa täysin tavoiteltuja vuokralaisia”, pohtii Kyhälä.