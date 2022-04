Peliyhtiö Remedy on kärsivällisen sijoittajan osake – pääsi sopimukseen Rockstar Gamesin kanssa uudesta Max Payne -projektista

Remedyn parhaat kasvunäkymät painottuvat parin vuoden päähän.

Max Paynen luoja, Helsingin pörssiin listattu Remedy Entertainment, on tehnyt Rockstar Gamesin kanssa uuden kehityssopimuksen remake-versioiden kehittämiseksi Max Payne- ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -videopeleistä.

Remedy Entertainment on videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Remedyn ja Rockstar Gamesin välinen suhde alkoi alkuperäisistä Remedyn kehittämistä ja Rockstar Gamesin julkaisemista kriitikoiden ylistämistä Max Payne- ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -peleistä. Molemmat pelit ovat saaneet kiitosta neo-noir-henkisestä tunnelmastaan, uraauurtavasta tarinankerronnastaan ja bullet time -efektin käytöstä.

”Olimme innoissamme, kun pitkäaikaiset ystävämme Remedyltä ehdottivat meille remake-versioiden tekemistä alkuperäisistä Max Payne -peleistä”, kertoo Rockstar Gamesin perustaja Sam Houser.

Remedylle royaltituottoja

Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo, että Max Paynella on aina ollut erityinen paikka kaikkien remedyläisten sydämessä ja miljoonat fanit ympäri maailman tuntevat samoin.

”Olemme erittäin innostuneita, että saamme työskennellä kumppanimme Rockstar Gamesin kanssa jälleen ja tarjota pelaajille uusia tapoja nauttia alkuperäisten Max Payne pelien tarinasta, toiminnasta ja tunnelmasta.”

Tänään allekirjoitetun kehityssopimuksen puitteissa Remedy kehittää pelit yhtenä tuotteena PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille käyttäen omaa Northlight-pelimoottoriaan. Rockstar Games rahoittaa pelin kehityksen, ja kehitysbudjetti vastaa kooltaan Remedyn tavanomaista AAA-pelin tuotantoa.

Sopimuksen mukaan Remedyllä on mahdollisuus saada pelin rojaltituottoja sen jälkeen, kun Rockstar Games on kattanut pelin kehitys- ja markkinointikulut sekä muut julkaisuun ja jakeluun liittyvät kustannukset.

Kehitysmaksut kasvussa

Remedyn liikevaihto kasvoi viime vuonna 8,9 prosenttia edellisvuodesta 44,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi edellisvuoden 13,2 miljoonasta eurosta 14,7 miljoonaan euroon.

Helmikuussa Remedy keräsi 41,5 miljoonaa euroa nopeutetulla tarjousmenettelyllä toteutetulla suunnatulla uusien osakkeiden annilla rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia.

Taloudellisesti neljäs vuosineljännes oli vuoden 2021 huipentuma. Virtalan mukaan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen verrattuna, minkä keskeisenä ajurina toimi partnereilta saamiemme kehitysmaksujen kasvu.

Remedy odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa olevan alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021.

Pitkän aikavälin suunnitelmassaan yhtiö kehittää parhaillaan neljää eri peliä ja niillä tulee olemaan merkittäviä pelijulkaisuja vuosien 2023 ja 2025 välillä. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien ajoitukset voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihin kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja rojalteja kerryttävät pelit, sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään tätä vaihtelua tulevina vuosina.

”Olemme astumassa seuraavaan vaiheeseen kasvusuunnitelmissamme”, Virtala totesi tilinpäätöksen yhteydessä.

Remedyllä on Virtalan mukaan monia lupaavia pelejä kehitteillä globaalien partnereidensa kanssa. Hänen mukaansa näkyvyys tuleviin peleihin on erittäin hyvä.

Tuottopotentiaalin realisoituminen ottaa aikansa

Vuonna 2022 Remedy panostaa edelleen henkilöstöön ja teknologian kehittämiseen, jotta ne pystyvät tukemaan seuraaviin kehitysvaiheisiin siirtyviä peliprojekteja.

”Vaikka investoinnit saattavat laskea lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme, ne mahdollistavat tulevat suuret pelijulkaisut vuosina 2023–2025. Nämä investoinnit ovat olennaisia tulevan tuloksen ja liikevaihdon kasvun ajureita”, toimitusjohtaja kertoo.

Osana seuraavaa kasvunvaihetta, Remedy tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2022 aikana.

”Näemme tämän kasvattavan bränditietoisuutta Remedystä, lisäävän osakkeemme vaihtoa ja auttavan meitä laajentamaan omistajapohjaamme”, Virtala perustelee.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että Remedyn kehitteillä olevien pelien tulospotentiaalin realisoituminen näyttää painottuvan vuosille 2024-2025.

Kuluvan vuoden tuloksella Remedyn osakkeen arvostus on Riikolan mukaan kuitenkin kireä. Lisäksi alkuvuodesta heikentynyt osakemarkkinan sentimentti voi lyhyellä tähtäimellä pitää osakkeen paineessa.

”Sijoittajien aikahorisontti tyypillisesti lyhenee epävarmuuden kasvaessa, mutta pitkää peliä pelaavalle kärsivälliselle sijoittajalle näemme nykyisen markkinahermoilun hyvänä ostopaikkana”, Riikola toteaa.

Inderesin suositus Remedyn osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 50 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken 34 euron kurssinoteerauksen.