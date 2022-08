Kuinka paljon osakekurssit ja tulokset laskevat taantumissa?

Viimeaikaiset makrotilastot ovat rauhoittaneet taantumahuolia.

Yhdysvalloissa julkaistiin keskiviikkona tuoreet inflaatioluvut heinäkuulta. Kuluttajahinnat nousivat 8,5 prosenttia vuodessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 8,7 prosenttia. Inflaatio siis tasaantui verrattuna kesäkuuhun, jolloin se oli 9,1 prosenttia vuodessa.

USA:n pohjainflaatio pysyi kuitenkin kesäkuun tasolla 5,9 prosentissa. Pohjainflaatiossa ei huomioida volatiileimpien hyödykkeiden hintakehitystä. Niitä ovat energia ja elintarvikkeet.

Osakemarkkinoilla uutinen otettiin vastaan positiivisesti, sillä keskeiset osakeindeksit päätyivät tukevasti plussalle. S&P 500 -indeksi kallistui 2,13 prosenttia ja teknologiaindeksi Nasdaq 100 nousi peräti 2,85 prosenttia. USA:n pitkät korot kääntyivät jyrkkään laskuun inflaatiouutisen ansiosta. Nyt USA:n 10 vuoden valtionlainan tuotto on 2,78 prosenttia. Kesäkuussa tuotto oli parhaimmillaan 3,48 prosenttia.

Markkinoilla ei ole kuitenkaan vielä suurta syytä juhlaan. Inflaatio on edelleen erittäin korkea, eivätkä eilen julkaistut inflaatioluvut anna Fedille syytä muuttaa rahapolitiikan suuntaa. Inflaation tasaantuminen pidemmällä aikavälillä on yhä epävarmaa. Esimerkiksi raaka-aineiden ja energian hinta saattaa yhtä hyvin kääntyä uudelleen nousuun.

Taantumahuolet ovat edelleen läsnä Yhdysvalloissa, joskin vahva työllisyysraportti rauhoitti niitä tuntuvasti. Nyt arviot mahdollisen taantuman alkamisesta liittyvät aiempaa useammin loppuvuoteen tai ensi vuoteen. Osa myös uskoo, että taantuma voidaan kokonaan välttää.

Goldman Sachsin julkaisema opas kertoo aiempien taantumien vaikutuksesta sijoitusmarkkinoihin

Goldman Sachs tutki aiempia taantumia ja julkaisi oppaan.

Pankin mukaan viimeisessä 12 taantumassa maailman seuratuin osakeindeksi, S&P 500, laski 24 prosenttia, kun lasketaan mediaani.

Kurssilaskujen välillä oli suuria eroja. Energiakriisin vuosina 1973 ja 1974, S&P 500 laski 48 prosenttia. Teknokuplassa vuosituhannen alussa laskua kertyi 49 prosenttia ja finanssikriisissä vuosina 2008 ja 2009 peräti 57 prosenttia.

Sitä vastoin sijoittajat selvisivät vähällä muun muassa vuosien 1953, 1960 ja 1980 taantumissa, jolloin osakemarkkinoiden lasku oli 14-17 prosenttia.

Tänä vuonna S&P 500 -indeksi on käynyt matalimmillaan kesäkuussa. Silloin indeksi oli karhumarkkinassa. S&P 500 -indeksi oli laskenut yli 20 prosenttia vuoden alun huipuista. Nyt vahvan heinäkuun jälkeen pisteluku on enää noin 12 prosenttia huippujen alapuolella.

S&P 500 -indeksi halpenee yleensä merkittävästi taantumassa.

Yhtiöiden tuloskasvu on kääntynyt laskuun kaikissa taantumissa toisen maailmansodan jälkeen

Yhtiöiden tuloskasvu heikkenee taantumassa. S&P 500 -indeksin tuloskasvu laski edellisessä 12 taantumassa 13 prosenttia, kun lasketaan tuloskasvun mediaani. Huomionarvoista on, että tulokset ovat heikentyneet jokaisessa taantumassa toisen maailmansodan jälkeen.

Taantumien välillä on kuitenkin suuria eroja myös tuloksien osalta. Osakekohtainen tulos laski peräti 45 prosenttia finanssikriisissä. Teknokuplassa vuosituhannen alussa prosenttiluku oli 23.

Tuloslaskun syvyys korreloi vahvasti osakekurssilaskun kanssa, sillä pienimmät muutokset osakekohtaisessa tuloksessa nähtiin vuosien 1953 ja 1980 taantumissa. Vuonna 1953 osakekohtaiset tulokset heikkenivät vain kaksi prosenttia. Vuonna 1980 ne laskivat kolme prosenttia.

Tuloskehityksen perusteella USA ei ollut taantumassa vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Sen aikana S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskasvu oli noin yhdeksän prosenttia.

Analyytikot ennustavat hyvää tuloskasvua myös vuoden kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle. Hieman huolestuttavaa kuitenkin on, että yhä useampi yritys on alentanut omaa tulosohjeistustaan. Edessä on epävarmoja aikoja tuloskehityksen suhteen.

S&P 500 -indeksin osakekohtainen tuloskasvu on laskenut kaikissa taantumissa toisen maailmansodan jälkeen.

Myös osakemarkkinoiden arvostustaso laskee taantumassa

S&P 500 -indeksin arvostustaso supistuu yleensä talouskasvunäkymien heikentyessä. P/E-luku tulosennusteilla on laskenut huipusta 21 prosenttia taantuman alkuun mennessä, kun lasketaan mediaani viimeisen 12 taantuman ajalta. Joskus arvostustaso on laskenut lisää taantuman alkamisen jälkeen. Niin tapahtui vuosituhannen alussa, jolloin taantuma koettiin 2001, mutta osakekurssit halpenivat vielä 2002.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on supistunut merkittävästi tänä vuonna. S&P 500 -indeksin P/E-luku laski 32 prosenttia viime vuoden loppupuolen huipuista kesäkuuhun mennessä. Se on enemmän kuin yleensä taantumissa. Huomionarvoista kuitenkin on, että tällä kertaa lähtötaso oli merkittävästi keskimääräistä korkeampi. Markkinoilla oli osakekupla. Sen osalta vertailukelpoinen markkinatilanne oli vuosituhannen alun teknokuplan jälkeen, kun arvostustaso supistui peräti noin 50 prosenttia huipuista pohjiin.

Inflaatio on edelleen tärkein osakemarkkinoiden ajuri. Jos inflaatio tasoittuu, keskuspankkien mahdollisuudet elvyttää taantumassa ovat merkittävästi paremmat verrattuna siihen, jos talous ajautuu taantumaan korkean inflaatio aikana. Taantuma korkean inflaation aikana johtaa helpommin pitkään taantumaan, joka on nyt toteutumassa Isossa-Britanniassa. Huonolta näyttää myös muun Euroopan taloustilanne.