Kaksi tekijää painaa raakaöljyn hintaa alaspäin vauhdilla

Raakaöljyn hinta on tullut selvästi alas viime viikkoina.

Brent-laadun raakaöljyn hinta kävi kesäkuun alussa yli 120 dollarissa, mutta on nyt laskenut 96 dollariin. Myös WTI-laadun hinta on laskusuunnassa.

Raakaöljy on laskenut parin kuukauden aikana talouskasvun hidastumista koskevien huolenaiheiden vuoksi. Öljyn hinnanlasku on tänään kiihtynyt, kun markkinoilla punnitaan huolia Kiinan kokonaiskysynnän hiipumisesta ja Iranin öljyntarjonnan lisääntymisestä.

Kiinan talouden elpyminen heikkeni yllättäen heinäkuussa, kun uudet koronatapaukset vaikuttivat kuluttajien ja yritysten menoihin. Teollisuustuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuoden takaisesta, mikä oli vähemmän kuin kesäkuun 3,9 prosenttia ja jäi ekonomistien 4,3 prosentin kasvuennusteesta. Myös öljynjalostus laski, kun tehtaita suljettiin huoltotöiden vuoksi.

Kiina ilmoitti yllättäen laskevansa korkotasoa antaakseen tukea talouskasvulle, jota koronaviruksen torjuntatoimenpiteet ja kiinteistömarkkinoiden haasteet ovat hidastaneet. Tämä on näkynyt öljyn kysynnässä, joka on laskenut 10 prosenttia viime vuodesta.

”Näemme todella missä Kiinan talous on, ja se on paljon vähemmän ruusuinen kuin ihmiset olivat toivoneet. Kulutus tulee olemaan odotettua vähäisempää, ainakin öljyn osalta”, Sucden Financial -yhtiön tutkimuspäällikkö Geordie Wilkes kertoo uutistoimisto Bloombergille.

Toinen öljyn hintaa alentava tekijä saattaa olla neuvottelujen edistyminen öljyvaltio Iranin ydinsulkusopimuksessa. EU:n johdolla on käyty jo yli vuosi neuvotteluja ydinsulkusopimuksen palauttamisesta, josta USA:n edellinen presidentti Donald Trump vetäytyi Venäjän, Kiinan ja EU-maiden vastustuksesta huolimatta.

Yli vuoden kestäneiden ja peruuntuneiden neuvottelujen jälkeen ydinsopimus Iranin kanssa näyttää todennäköisemmältä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja kertoo, että sopimuksen allekirjoittamiselle voisi olla perusteet ihan lähiaikoina. Iranin ulkoministeri Hossein Amirabdollahian sanoi erillisessä tiedotustilaisuudessa, että maa ilmoittaa maanantaina illalla Euroopan unionille kantansa ja että se on samalla sävyltään sovittelevampi kuin viime kuukausina.

Saxo Bankin hyödykestrategian johtaja Ole Hansen arvioi Bloombergille, että osa Iranin öljyn mahdollisesta lisävirrasta maailmanmarkkinoille on jo hinnoiteltu, mutta kaikki uutiset lisätarjonnasta saavat rahastoja myymään öljyä suojautumiskeinona talouden hidastumista vastaan.

Arviot öljymarkkinoiden näkymistä vaihtelevat. Kansainvälinen energiajärjestö International Energy Agency nosti viime viikolla ennustettaan kysynnän maailmanlaajuisesta kasvusta tänä vuonna, kun taas OPEC odottaa markkinoiden öljyntarjonnan kääntyvän ylijäämäiseksi tällä vuosineljänneksellä.