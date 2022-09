Miksi vahva dollari indikoi matalia tuottoja Euroopan osakemarkkinoilla?

Dollarin vahvistumista ovat tukeneet useat eri tekijät.

Yhdysvaltain dollari on vahvistunut tänä vuonna suhteessa keskeisiin valuuttoihin peräti 19 prosenttia, kun valuuttaparien muutoksia mitataan U.S. Dollar -indeksillä. Vahvistumisen syitä ovat olleet Fedin koronnostot ja Yhdysvaltain talouden defensiivisyys. Amerikkalaisten työllisyys on toistaiseksi säilynyt vahvana, vaikka talouskasvu on jo alkanut heikentymään kallistuneen rahan hinnan vuoksi. Dollarin vahvistuminen suhteessa euroon ja puntaan on ollut osittain myös energiakriisin seurausta.

Dollarin vahvistuminen tukee eurooppalaisten vientiyhtiöiden liiketoimintaa. Yhdysvalloissa tehty liikevaihto kasvaa vahvemman dollarin ansiosta, kun dollarit vaihdetaan takaisin paikalliseen valuuttaan. Lisäksi vahvan dollarin ansiosta sellaisten yhtiöiden kilpailukyky vahvistuu, jotka valmistavat tuotteita Euroopassa ja vievät niitä Yhdysvaltoihin.

Stoxx Europe 600 -indeksin yhtiöiden liikevaihdosta Euroopassa syntyy noin 40 prosenttia. Yhdysvaltojen osuus liikevaihdosta on noin 25 prosenttia. Aasian ja Oseanian on hieman sitä pienempi, noin 20 prosenttia.

Yhdysvaltojen merkitys korostuu varsinkin markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden liiketoiminnassa. Yhdysvallat on valtioista tärkein kauppakumppani. Liikevaihdolla mitattuna Yhdysvaltojen osuus on suurempi kuin Saksan ja Ranskan yhteensä.

Stoxx Europe 600 -indeksin yhtiöiden osakekohtainen tulos on kasvanut historiallisesti keskimäärin 2-3 prosenttia, kun paikallinen valuutta on heikentynyt 10 prosenttia suhteessa dollariin. Se tarkoittaa, että yhtiöiden osakekohtainen tuloskasvu on saanut tänä vuonna tukea vahvasta dollarista noin viiden prosentin verran.

Analyytikot ennustavat vahvaa tuloskasvua loppuvuodelle

Dollarin vahvistuminen on näkynyt analyytikoiden tulosennusteissa. Analyytikot ovat nostaneet keskimäärin 10 prosenttia sellaisten yhtiöiden tulosennusteita, joiden liikevaihdosta suuri osa tulee Yhdysvaltain markkinoilta.

Analyytikot ennustavat Stoxx Europe 600 -indeksin yhtiöille 23 prosentin tuloskasvua vuodelle 2022 Factsetin 21. syyskuuta julkaiseman aineiston mukaan. Odotuksia ruokkii erityisesti energia- ja telekommunikaatiosektorin vahva toteutunut tuloskasvu. Energiayhtiöiden tulokset kasvoivat 226 prosenttia ja telekommunikaatiosektorin tulokset nousivat 43 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Analyytikot arvioivat, että vain kahden Stoxx Europe 600 -indeksiin lukeutuvan sektorin tulokset laskevat tänä vuonna. Kyseiset sektorit ovat kiinteistö ja finanssi. Kiinteistösektorin tuloksien odotetaan laskevan 16 prosenttia ja finanssisektorin kuusi prosenttia.

Tulosennusteet ovat siis edelleen vahvoja suhteessa makrotalouden tilanteeseen ja sen ennusteisiin. Useat ekonomistit ennustavat, että Eurooppa vajoaa taantumaan viimeistään ensi vuonna. Taantumassa tulokset yleensä laskevat indeksitasolla. Sitä ei vielä hinnoitella analyytikoiden toimesta.

Heikentyvä euro on historiallisesti enteillyt talouskasvun hidastumista

Euron heikentyminen on ollut historiallisesti signaali euroalueen ongelmista. Kallistunut energian hinta on heikentänyt tänä vuonna useiden yrityksien kilpailukykyä. Erityisesti pienet ja kotimarkkinavetoiset yhtiöt kärsivät kustannusinflaatiosta. Esimerkiksi Saksassa tuontihinnat kallistuivat heinäkuun tilaston mukaan 28,9 prosenttia vuodessa. Yhdysvalloissa tuontihinnat nousivat 7,8 prosenttia elokuun tilaston perusteella.

Euro heikkeni suhteessa dollariin muun muassa Etelä-Euroopan velkakriisin aikana vuonna 2011 sekä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2012. Euro on yleensä vahvistunut, jos talouskasvu on ollut vahvaa ja talouden riskit ovat olleet matalia. Silloin Euroopan osakemarkkina on ollut myös keskimäärin tuottavampi sijoituskohde.

Dollarin vahvistuminen suhteessa euroon indikoi siis hidastuvaa talouskasvua. Sen aikana houkuttelevia sijoituskohteita historian saatossa ovat olleet defensiiviset toimijat, joilla on myyntiä dollareissa. Niitä ovat muun muassa useat eurooppalaiset lääkeyhtiöt.

Helsingin pörssin yhtiöistä vahvasta dollarista hyötyvät muun muassa konepajat ja metsäyhtiöt.