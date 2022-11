SijoittajaMessut kiinnostivat – DeeTeen, Wetterin, Aspon ja Seppo Pennasen kuulumiset!

Messukeskuksen tiedottajan Antti Karjusen mukaan SijoittajaMessut menivät oikein mukavasti. Kävijöitä oli päivän aikana 2 646. Messut järjestettiin keskiviikkona 16.11.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Olipa hieno vierailla ja nähdä elävä sijoitustapahtuma pitkän tauon jälkeen. Viimeksi Messukeskus kokosi sijoittajat yhteen messuilla ennen koronaa kolme vuotta sitten syksyllä 2019.

Nyt kyseessä oli kokonaan uusi yksipäiväinen tapahtuma, jonka järjestivät Alma Talent ja Helsingin Messukeskus 16.11.2022.

Sijoitusmessut eivät ole fyysisenäkään tapahtumamuotona olleet aivan kuopattuina kolmea vuotta, sillä Tampere-talossa sellaiset järjestettiin toukokuussa 2022 ja järjestetään myös ensi vuoden toukokuussa Tampereen Nuorkauppakamarin toimesta.

Vierailin muutamien pörssiyhtiöiden osastoilla eli ständeillä ja tapasin uusia alan ihmisiä sekä jo tuntemiani. Minusta tunnelma oli aktiivinen ja messuyleisö koostui eri-ikäisistä ihmisistä nuorista aikuisista ja opiskelijoista eläkeläisiin. Messuilta ei peritty pääsymaksua, ellei sellaiseksi lasketa aulapalvelua eli niin sanottua narikkaa.

Detection Technologyn prioriteetit

Röntgenteknologian komponentteja ja osajärjestelmiä terveydenhuoltoon, turvallisuuteen ja teollisuuteen kehittävä Detection Technology oli yksi arviolta paristakymmenestä pörssiyhtiöstä, joilla oli oma ständi messuilla. Myös varainhoitajia ja muita alan toimijoita oli edustettuina.

Detection Technologyssä eli DeeTeessä on jotakin samaa kuin takavuosina pörssistä koviin hintoihin lunastetuissa Instrumentariumissa ja Vaconissa. DeeTeen keskipitkän ajan kasvutavoite on 10 prosenttia, liikevoiton tavoite 15 prosenttia ja osinkotavoite 30 prosenttia tuloksesta. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa (Espoo, Oulu) ja Kiinassa.

Teknologiayhtiö Detection Technologyn ständillä riitti kiinnostusta. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Hannu Martola kertoi yhtiön prioriteeteista.

Heinä-syyskuussa DeeTee palasi jälleen kovemman kasvun vauhtiin liikevaihdon kasvaessa 17,5 prosenttia erityisesti medikaaliyksikön vetämänä. Operatiivinen tulos oli lievästi positiivinen.

Martola kertoi, että yhtiö on joutunut tekemään niin sanottuja spottiostoja, koska elektroniikka-alan komponenteissa on ollut korona-aikana saatavuusongelmia. Yhtiön hankintaketju (supply chain) on samankaltainen kuin autoteollisuudessa.

Ensin laitetaan kuntoon myynti, sitten tulos ja lopuksi käyttöpääoma. – Hannu Martola

Uusi autoalan monimerkkitalo pörssiin – tähtää markkinajohtajaksi 2024

Valmennukseen ja koulutukseen erikoistunut pörssiyhtiö Soprano muuttaa muotoaan, kun autoalan monimerkkitalo Wetteri ostaa sen käänteisellä hankinnalla. Kaupasta ilmoitettiin kesäkuussa ja sen arvioidaan toteutuvan joulukuussa. SalkunRakentaja kirjoitti kaupasta 2.6.

Käytännössä Wetterin autoliiketoiminnasta tulee ”uuden Sopranon” isoin liiketoiminta ja Sopranon nimi on tarkoitus muuttaa Wetteriksi. Uuden yhtiön pääomistajia olisivat toimitusjohtaja Aarne Simula ja sijoittaja Markku Kankaala yhtiöineen. Kankaala toimii Wetterin hallituksen puheenjohtajana.

Vasemmalta Sopranon nykyinen toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi, Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen.

Vanhojen Sopranon omistajien omistusosuudeksi jäisi 14 prosenttia. Simulasta tulee näillä näkymin yhdistyvän yhtiön toimitusjohtaja ja Pauliina Lautanen-Nissi jatkaa koulutusliiketoiminnan johtajana.

Simulalla on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet autoalalla.

Olemme monimerkkitalo 13 merkillä uusien autojen myynnissä ja huollamme 23 merkkiä (merkkihuolto). Lisäksi meillä on kuorma-autojen huolto ja myynti.

Wetteri toimii erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella, mutta käytetyissä autoissa yhtiöllä on myyntipisteet myös Espoossa, Lahdessa ja Lempäälässä.

Listautumisvaiheessa Wetteri ei hae markkinoilta rahoitusta osakeannin muodossa, mutta sekin on mahdollista tulevaisuudessa. Yhtiöllä on kaikesta päätellen yritysostostrategia ja Simula kertoo, että Wetteri tähtää autoalan suurimmaksi yritykseksi Suomessa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Wetteri-konsernin liikevaihto tilikaudella 2021 oli 332 miljoonaa euroa, käyttökate 8 miljoonaa ja henkilöstön määrä 602. Sopraanon vastaavat luvut olivat 11 miljoonaa, 0,55 miljoonaa (euroa) ja 80 työntekijää.

Aspo muuntuu jatkuvasti

Kiintoisat yhtiökuulumiset eivät loppuneet DeeTeehen ja Wetteriin.

Monialayhtiö Aspon johto vaihtui viime vuoden kesällä pitkäaikaisen toimitusjohtaja Aki Ojasen eläköityessä ja jättäessä yhtiön hyvässä kunnossa seuraajalleen Rolf Janssonille. Samassa yhteydessä hallituksen puheenjohtaja vaihtui Gustav Nybergin ojentaessa nuijan Heikki Westerlundille.

Kirjoitimme Asposta ja Ojasen kaudesta keväällä 2021.

Janssonin tausta on liikkeenjohdon konsultoinnissa ja viimeksi hän toimi viisi vuotta VR Groupin toimitusjohtajana.

Kokeneet sijoittajat Erkki Simpanen ja Jorma Huttunen Jyväskylästä tiedustelivat Aspon uuden johdon suuntaviivoja toimitusjohtaja Rolf Janssonilta (keskellä). Hänen vierellään talousjohtaja Arto Meitsalo keskustelee sijoittajan kanssa.

Aspo on Janssonin mukaan suoraviivaisempi johdettava kuin VR. Molemmissa yhdistyy kuljetusala, sillä Aspon arvokkain tytäryhtiö ja tuloksellinen syömähammas on kuivarahtivarustamo ESL Shipping, toimitusjohtajanaan Mikki Koskinen. Konsernin tammi-syyskuun operatiivisesta tuloksesta ESL teki 61 prosenttia.

Jansson kertoo konsernin uudesta compounder-strategiasta, jossa konserni pyrkii kasvattamaan 3-5 ”kasvuplatfromia”. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun tytäryhtiö teollisuuden tukkuri Telko tekee yritysoston samalta alalta, ostokohteeseen kopioidaan samat tavat ja toimintamallit.

Näin ostokohteen liikevoitto saadaan parannettua Telkon tasolle eli kahdeksaan prosenttiin. Samalla saadaan kasvatettua myyntiputkea. Janssonin mukaan kriteerinä yritysostoissa on myös hinta, joka ei saa olla liian korkea.

Jansson vaikutti sekä ständillä että esitelmässään selkeältä ja analyyttiselta liikkeenjohtajalta. Hänen kaudellaan yhtiö on tehnyt muun muassa Leipurin-segmentissä saman alan yritysoston Ruotsista. Aspo tiedotti toukokuussa tytäryhtiö Leipurin ostavan ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakeluyhtiö Kobian (liikevaihto 50 milj. e).

Myyntiin ovat puolestaan menneet kuluvan vuoden aikana – ja uuden ostajan löytäneet – Leipurin-segmentin Vulganus-koneliiketoiminta sekä Aspon tytäryhtiö Kauko. Näiden liikevaihto oli yhteensä 20 miljoonaa euroa. Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli viime tilikaudella 573 miljoonaa euroa.

—

Messujen anti ei rajoittunut pelkästään pörssiyhtiöiden osastoihin.



Vuosien tauon jälkeen oli mukava tavata sekä yksityissijoittaja Tomi Salo Helsingistä että sijoittaja, sijoitusvalmentaja Svenne Holmström Raaseporin Karjaalta.

Allekirjoittanut pääsi yhteiskuvaan Suomen Osakesäästäjien kokeneiden aktiivien Tomi Salon ja Svenne Holmströmin kanssa.

He ovat olleet aktiivisia Suomen Osakesäästäjissä sekä paikallis- että liittotasolla. Salo toimi pitkään liiton toiminnanjohtajana ja Svenne hallituksen jäsenenä.

Mielenkiintoinen uusi tuttavuus messuilla oli Seppo Pennanen, joka tuli vetämään hihasta pois lähtiessäni. Hän on kirjoittanut todella käytännönläheisen ja selkokielisen sijoitusoppaan Köyhästä rikkaaksi.

Seppo Pennanen on tehnyt elämäntyönsä myymällä muun muassa ”800 miljoonaa kananmunaa tähän maahan” ja toimimalla messuesittelijänä ja sisäänheittäjänä. SijoittajaMessuilla hän oli vierailijana muiden joukossa.

Ikänsä myyntialan yrittäjänä työskennellyt Pennanen on itseoppinut sijoittaja. Sen verran, mitä olen teosta lukenut, voin suositella kirjaa varsinkin aloittelijalle. Sijoittaminen ei ole salatiedettä vaan hyvin yksinkertaista, tylsää, jopa kurinalaista omien eurojen hoitoa – vaikkapa indeksisijoittamisen muodossa eläkepäivien varalle.

Pennasen kirja on myynyt yli 12 000 kappaletta vuodesta 2018 lähtien. Teos se on tulossa lähiaikoina saataville myös äänikirjana.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Lue myös Antti Leinosen juttu SijoittajaMessuista 16.11.2022.