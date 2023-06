Bitcoin jyrkässä nousussa – syynä maailman suurin varainhoitaja BlackRock

Mikäli BlackRock onnistuu lanseeraamaan Bitcoin-ETF:n, saattaa sillä olla merkittävä vaikutus bitcoin-markkinoihin – ja kryptovaluutan hintaan.

BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink.

Maailman suurimman kryptovaluutan arvo dollareissa on kivunnut tänä vuonna jo lähes 80 prosenttia lähes 30 000 dollariin. Vain tällä viikolla kryptovaluutan vaihtokurssi on kivunnut lähes 13 prosenttia.

Yksi syy bitcoinin arvonnousun kiihtymiselle saattaa löytyä ETF-markkinoilta.

Maailman suurin varainhoitaja BlackRock jätti nimittäin viime viikolla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) hakemuksen lanseerata pörssinoteerattu rahasto eli ETF, joka seuraisi bitcoinin hintaa.

SEC ei ole hyväksynyt tähän asti tällaisten spot-rahastojen tuloa markkinoilla, mutta viimeisimmässä yrityksessä on mukana maailman suurimman omaisuudenhoitajan painoarvo.

”Yksi tärkeimmistä tarkoituksista, joita bitcoin palvelee omaisuusluokkana, on hajauttaminen. Sillä on vain erilainen riskiprofiili kuin perinteisillä rahoitusmarkkinoilla”, Santa Claran yliopiston Leavey School of Businessin apulaisprofessori Gustavo Schwenkler kertoo CNBC-uutissivustolle.

Mikäli BlackRock onnistuu lanseeraamaan bitcoin-ETF:n, saattaa sillä olla kauaskantoisia vaikutuksia bitcoin-markkinoille.

Jos SEC hyväksyy BlackRockin rahaston, saattavat institutionaaliset sijoittajat lisätä paljon enemmän bitcoin-sijoituksia sijoitussalkkuihinsa. Se ”institutionalisoisi markkinat” tavalla, joka ei ole mahdollista juuri nyt, Schwenkler toteaa.

Jos SEC sallii iShares Bitcoin Trustin edetä, siitä tulisi ensimmäinen hyväksytty ETF Yhdysvalloissa, joka seuraisi bitcoinin hintaa verrattuna kryptovaluuttaan sidottuihin futuurisopimuksiin. On kulunut noin 10 vuotta siitä, kun ensimmäistä kertaa jätettiin hakemus mahdollisesta spot-bitcoin-ETF:stä. Sen jälkeen jokainen SEC:n läpi mennyt hakemus on hylätty.

Wall Streetin ylin sääntelyviranomainen vetoaa hylkäyksissään markkinoiden manipuloinnista johtuviin huolenaiheisiin, joiden vuoksi tällaista tuotetta ei sallita Yhdysvalloissa.

SEC on hylännyt varainhoitajien VanEck, Ark Invest ja Bitwise hakemukset. Asia on niin kiistanalainen, että Grayscale Investments haastoi viime vuonna SEC:n oikeuteen sen jälkeen, kun SEC oli hylännyt sen hakemuksen muuttaa Grayscale Bitcoin Trust ETF:ksi.

BlackRockin hakemus tulee oudolla hetkellä. SEC on tänä vuonna tehostanut digitaalisten omaisuuserien valvontaa ja nostanut kryptofirmoja vastaan oikeusjuttuja toisensa jälkeen. Lisäksi se on jopa vihjaillut, että kryptoala ei ole tervetullut Yhdysvaltoihin lainkaan.

BlackRock ei kuitenkaan ole mikään tavallinen varainhoitaja, koska se on maailman suurin. Sen lisäksi se haluaa tehdä yhteistyötä Coinbasen kanssa säilytysyhteisönä.

SEC on kuitenkin haastanut San Franciscossa sijaitsevan Coinbasen oikeuteen. SEC väittää Coinbasen toimivan rekisteröimättömänä arvopaperivälittäjänä, ja yrityksen toimintaa tulisi pysyvästi rajoittaa. SEC:n mukaan Coinbase antaa käyttäjiensä käydä kauppaa kryptotokeneilla, jotka voidaan luokitella rekisteröimättömiksi arvopapereiksi.

BlackRockin siirto on puhaltanut uutta elämää koko Bitcoin ETF -kilpailuun ja luonut uutta optimismia, kertoo ETF-analyytikko Eric Balchunas uutistoimisto Bloombergille. Vaikka SEC ei olisi muuttanut kantaansa, jo pelkästään se, että BlackRock haluaa lanseerata bitcoin-ETF:n, tekee tilanteesta erilaisen.

Bitcoinin likviditeetti on kärsinyt siitä lähtien, kun Binance poisti nollamaksullisen Bitcoinin kaupankäyntiohjelmansa aiemmin tänä vuonna ja FTX romahti viime marraskuussa.

Markkinoiden epälikviditeetin myötä hinnat ovat heilahdelleet epävakaasti. CoinDesk sivusto arvioi, että mikäli BlackRockin bitcoin-rahasto hyväksytään, on hyvin mahdollista että likviditeettihuolet hellittävät. BlackRockin sponsoroima bitcoin-ETF keräisi jo pelkästään BlackRockin maineen ja suuruuden ansiosta huomiota, jota ei voi liioitella.

Nykyinen kryptovaluuttojen sääntely-ympäristö voi osoittautua vaikeaksi hallita, mutta Wall Streetin jättiläisellä on varmasti parhaat mahdollisuudet tähän mennessä.