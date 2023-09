Kempowerin latausratkaisut käyttöön maailman suurimmalla raskaan kaluston pikalatausasemalla

Helsingin pörssin kurssiraketti Kempower sai jälleen yhden sulan hattuun.

Kempower on toimittanut pikalatausteknologiaa WattHub -latausasemalle, joka on avattu Geldermalsenin kaupungissa Hollannissa. TSG Netherlands -yhtiön suunnittelema ja rakentama WattHub on maailman suurin sähkörekkojen ja työkoneiden pikalatausasema.

WattHubin avaaminen on ratkaiseva askel kohti rakennusteollisuuden siirtymistä uusiutuvaan energiaan perustuviin päästöttömiin teknologioihin Alankomaissa.

WattHub -latausaseman kokonaiskapasiteetti on 3,6 megawattia, ja se koostuu kuudesta 600 kilowatin Kempower Power Unit -tehoyksiköstä ja 36 Kempower Satellite -lataussatelliitista. Lataussatelliitit on jaettu kuuden satelliitin ryhmiin, tarjoten 25–400 kilowatin lataustehon jokaisesta satelliitista, mikä tekee latauskentästä Alankomaiden nopeimman. Rotterdamin ja Saksaan kulkevan moottoritien välissä sijaitseva WattHub on loistava pysähdyspaikka sähkörekoille.

Kempower on toimittanut WattHub -latausasemalle myös Kempower ChargEye Depot Master -lataushallintajärjestelmän. Pilvipohjainen järjestelmä mahdollistaa latauksen turvallisen hallinnan, minimoi kustannuksia ja jakaa latausratkaisujen tehon dynaamisesti, jolloin ylikapasiteettia ei pääse syntymään.

TSG Netherlands suunnitteli ja rakensi koko WattHub -latausaseman, sekä toimitti ja asensi Kempowerin latausratkaisut ja muuntoasemat. Yhtiö hoiti myös kaikki latausasemaan liittyvät sähkötyöt työmaalla, joka toimii kokonaan tuuli- ja aurinkovoimalla.

”On mahtavaa, että WattHub on nyt avattu ja että sen latauskapasiteetti hyödynnetään täysimääräisesti. Latausasemalla on jo tähän mennessä ollut merkittävä rooli alueen ajoneuvojen ja raskaan rakennuskaluston sähköistämisessä, ja se on tärkeä lisä sähkörekkojen latausinfraan alueella”, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Alankomaiden kuningas Willem-Alexander osallistui latausaseman avajaisiin torstaina 28. syyskuuta 2023.

Kempower on noussut todelliseksi Helsingin pörssin kurssiraketiksi. Osake on kiitänyt vuodessa 187 prosenttia, ja joulukuun 2021 listautumisen jälkeen osakekurssi on noussut yli 480 prosenttia.

Kurssinousun takana on kannattava ja huikean nopeasti kasvava liiketoiminta.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilauskanta nousi 139 miljoonaan euroon vertailukauden 62 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi viime vuoden vajaasta 22 miljoonasta eurosta lähes 73 miljoonaan euroon.

Myös tuloskehitys on vakuuttavaa. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos nousi 13,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta.

Kempowerin kilpailukyky perustuu siihen, että sen lataustehoyksiköt voidaan sijoittaa jopa 50 metrin etäisyydelle latauspisteestä. Siirrettävät laturimme tarjoavat myös paljon joustavuutta paikoissa, joissa on vaikea saada sähköä. Lisäksi lahtelaisyhtiön latausratkaisut ovat yhteensopivia yleisimpien latausstandardien kanssa.

Yhtiön laturit pystyvät jakamaan tehoa dynaamisesti satelliittilatauspisteiden välillä, mikä mahdollistaa latauskapasiteetin tehokkaan jakamisen latausjärjestelmän sisällä. Pikalaturit pystyvät ohjaamaan sähköä suoraan sinne, missä sitä tarvitaan eniten.

Kempower väittää tarjoavansa markkinoiden nopeimpia sähköajoneuvojen latausratkaisuja, keskittyen huipputason käyttäjäkokemukseen, skaalautuvuuteen sekä luotettavuuteen: Kempowerin latureiden käytettävyysaste on yli 99 prosenttia.