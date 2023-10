Microsoft nousee historiansa suurimmalla yrityskaupalla pelialan jättiläiseksi

Microsoftin historian ylivoimaisesti suurin yrityskauppa merkittävästi yhtiön asemaa jättimäisillä pelimarkkinoilla.

Call of Duty on yksi Activision Blizzardin tunnetuimmista pelisarjoista. Se kuuluu ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin.

Microsoft on vihdoin saanut päätökseen jättimäisen, lähes 69 miljardin dollarin kaupan, jolla se ostaa Activision Blizzard -yhtiön. Activision Blizzard on tullut tunnetuksi sellaisten hittipelien kuten Call of Duty, World of Warcraft ja Diablo julkaisijana.

Yrityskauppa vaati Microsoftilta 20 kuukauden taistelut Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten kanssa. Viimein teknojätti sai Activision Blizzardin kaupan päätökseen voitettuaan Yhdysvaltain kauppakomission Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa ja järjestettyään kaupan uudelleen Ison-Britannian kilpailu- ja markkinaviranomaisenmieliksi.

Kyseessä on Microsoftin kaikkien aikojen ylivoimaisesti suurin yrityskauppa, joka ylittää reilusti Microsoftin LinkedInin ostamisesta vuonna 2016 maksamat 26 miljardia dollaria ja Bethesdan ostamisesta vuonna 2021 maksamat 7,5 miljardia dollaria.

Microsoftin osakekurssin kehitys viimeisen 10 vuoden aikana.

Microsoft on nyt maailman kolmanneksi suurin peliyhtiö liikevaihdolla mitattuna, kun sen edellä ovat vain Tencent ja Sony.

Peliteollisuudesta on tullut maailmanlaajuisesti yllättävänkin suurta liiketoimintaa. Taloussivusto Forbes muistuttaa, että siitä saatavat tulot ovat nyt jo viisi kertaa suuremmat kuin maailmanlaajuinen elokuvien lipputulot, suuremmat kuin koko musiikkiteollisuus ja viisi suurta amerikkalaista urheiluliigaa.

Teknojätin ei kuitenkaan kannata odottaa saavansa 69 miljardin dollarin kaupasta hyötyjä lähiaikoina. Microsoftilla on vielä pitkä matka edessään, ennen kuin se voi alkaa painaa leimansa Activision Blizzardin Call of Dutyn kaltaisiin peleihin, ja vielä pidempi aika, ennen kuin sen panostus pilvipelaamiseen kannattaa.

Mitä Microsoft yrityskaupasta hyötyy?

”Se on varmasti mullistava muutos siinä, miten raha liikkuu peliekosysteemissä. Se on Microsoftin historian suurin yritysosto. Se on yksi teknologiamarkkinoiden suurimmista yritysostoista. Se on … kenen tahansa mittapuulla mitattuna suuri käänne”, hehkuttaa selitti International Data Corporationin (IDC) tutkimusjohtaja Lewis Ward.

Yahoo Finance -sivuston teknologiatoimittaja Daniel Howley arvioi, että yrityskauppa ei pelkästään paranna Microsoftin asemaa maailmanlaajuisella pelialalla. Se antaa yhtiölle myös paljon paremman pääsyn mobiilipelimarkkinoille, tuo sille tuloja mobiilipelien mainonnasta ja antaa sille mahdollisuuden kasvattaa Xbox Game Pass -tilauspalveluaan ja Xbox Cloud Gaming -suoratoistopalveluaan.

Microsoftilla ei ole koskaan ollut kovinkaan suurta osuutta mobiilipelimarkkinoilla. Vaikka konsoli- ja PC-pelimarkkinat ovat valtavat ja tuottavat 43 miljardia dollaria vuonna 2023 ja 40 miljardia dollaria vuonna 2023, mobiilipelimarkkinat ovat vielä suuremmat. Data.ai:n ja IDC:n tutkimuksen mukaan pelisegmentti tuottaa pelkästään tänä vuonna peräti 103 miljardia dollaria.

Activision Blizzardin myötä Microsoft on kuitenkin nyt yksi mobiilipelaamisen suurimmista toimijoista.

Vauhtia pilvipelaamisen palveluun

Activision Blizzard antaa Microsoftille myös tulivoimaa, jota se tarvitsee Game Pass -tilauspalvelun ja Xbox Cloud Gamingin hyödyntämiseen. Game Pass antaa tilaajille pääsyn satoihin peleihin, jotka he voivat ladata Xbox-konsoleilleen tai tietokoneilleen 16,99 dollarilla kuukaudessa.

Wardin mukaan palvelu on ollut keskeinen osa Microsoftin pelistrategiaa, ja toimitusjohtaja Satya Nadella on säännöllisesti maininnut palvelun yhtiön tulospuheluissa.

Lisäksi yrityskauppa tuo Microsoftille vipuvartta pilvipelaamisen kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Microsoft on johtava pilvipelaamisen toimittaja ja se on avannut palvelun lukuisille uusille laitteille, kuten älytelevisioille ja jopa Metan Quest 3 AR/VR-kuulokkeille, Ward toteaa.

”Pilvipelaaminen on kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Streamin laatu ei aina vastaa konsolilla tai PC:llä pelattavien pelien laatua, eikä nopeaa internetiä ole vieläkään saatavilla osissa Yhdysvaltoja, saati maailmanlaajuisesti”, Ward muistuttaa.

Microsoftin osake on kivunnut vuodessa 32 prosenttia. Silti valtaosa analyytikoista antaa teknojätin osakkeille yhä ostosuosituksen. Yhtiötä seuraa 57 analyytikkoa, joista 35 antaa ostosuosituksen, 13 antaa lisää-suosituksen, kuuden suositus on pidä ja kolmella ei ole suositusta. Yhtään myy- tai vähennä-suositusta Microsoft ei saa.

Konsensuksen mukainen tavoitehinta teknojätin osakkeelle on 395 dollaria, mikä ylittää noin 21 prosentilla nykyisen 327 dollarin kurssinoteerauksen.