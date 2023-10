Suursijoittajien suositut korkosijoitukset kasvattavat Mandatumin hallinnoimia varoja

Sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia korkosijoituksista. Tähän on selvä syy.

Mandatumin lainatuotteiden hallinnoitavat asiakasvarat ylittivät syyskuun lopussa miljardin euron rajan. Markkinaympäristön muutos, erityisesti korkotason nousu, on vaikuttanut korkosijoitusten houkuttelevuuteen.

Mandatumin asiakkaat ovat sijoittaneet lainasijoitustuotteisiin yli miljardi euroa. Mandatum on tarjonnut asiakkailleen lainasijoitustuotteita vuodesta 2016 alkaen, ja viimeisen neljän vuoden aikana eurooppalaisiin senior-lainoihin sijoittavien lainastrategioiden hallinnoimat varat ovat kasvaneet lähes 600 prosenttia. Miljardin euron raja ylittyi syyskuussa 2023.

Vakuudelliset senior-lainat eli yksityiset lainatuotteet tarjoavat sijoittajalle vaihtuvakorkoisuutensa johdosta matalamman korkoriskin sekä mahdollisuuden parantaa salkkunsa hajautusta.

Seniorilainoissa on vaihtuva korko ja ne on tyypillisesti sidottu kolmen kuukauden euriboriin. Siinä missä kiinteäkorkoisten velkakirjojen hinta laskee koron noustessa, koron nousu ei siis lähtökohtaisesti vaikuta negatiivisesti seniori-lainojen hinnoitteluun jälkimarkkinoilla.

Lainan ”senioriteetti” viittaa siihen, että lainanantajilla on ensisijainen oikeus yhtiön antamiin vakuuksiin, joihin kuuluvat tyypillisesti muun muassa yhtiön osakkeet. Se tarkoittaa myös, että lainaan sijoittaneet saavat varansa takaisin ennen muita velkojia, jos lainan ottanut yritys joutuu esimerkiksi saneeraukseen.

Vakuudelliset ja etuoikeudelliset senior-lainat tarjoavat myös lainanantajalle korkeamman palautusasteen mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa. Tällä markkinalla lainaa hakevat yhtiöt ovat tyypillisesti vahvan markkina-aseman suuria ja kannattavia yrityksiä, joiden liiketoiminta on laajasti hajautettua ja joiden omistajina on ammattimaisia pääomasijoitusrahastoja.

Korkotason nousu onkin edelleen tukenut Mandatumin lainatuotteiden kasvua.

”Kasvu on merkittävää, ja kertoo kiinnostuksen kasvusta omaisluokkaa kohtaan sekä siitä, että toteuttamamme strategia on ollut menestyksekäs. Senior-lainat nähdään tärkeänä ja täydentävänä osana hyvin hajautettua korkosalkkua”, salkunhoitaja, Head of Leveraged Finance Alexander Gallotti sanoo.

Eurooppalainen senior-lainamarkkina on ei-julkinen markkina, jonne on pääsy vain kyseiselle markkinalle vakiintuneilla institutionaalisilla toimijoilla. Näillä toimijoilla on hyvät suhteet niin pankkeihin kuin pääomasijoittajiin.

”Markkinaturbulenssista huolimatta lainastrategioiden tuotto tammi-syyskuussa 2023 on ollut vahva, ja tämänhetkinen 8-9 prosentin bruttotuottotaso (Yield-to-maturity) on edelleen absoluuttisella sekä suhteellisella tasolla mielestämme riskituottosuhteella arvioituna houkutteleva”, Gallotti kertoo.

Seniori-lainat eivät tietenkään nekään ole riskittömiä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Euroopan energiakriisi, sitkeän korkealla pysyttelevä inflaatio ja taantumapelot johtivat luottoriskipreemioiden leventymiseen sekä negatiiviseen tuottoon viime vuonna eurooppalaisissa senior-lainoissa – ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen.

Mandatum eriytyi finanssikonserni Sammosta omaksi yhtiökseen ja listautui pörssiin lokakuun alussa. Mandatum on tarjoaa asiakkailleen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palveluita.