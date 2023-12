Valmet vahvistaa asemiaan Etelä-Amerikan kasvavilla sellumarkkinoilla

Valmet vahvistaa puunkäsittelyteknologiaansa ja -palveluitaan Etelä-Amerikassa ostamalla brasilialaisyhtiön.

Valmet on 21. joulukuuta tehnyt sopimuksen Demuthin ostamisesta. Demuth on brasilialainen selluteollisuuden puunkäsittelyratkaisuihin erikoistunut yritys.

Demuth on vuonna 1981 perustettu perheyritys. Yhtiöllä on kaksi tuotantolaitosta Etelä-Brasiliassa Rio Grande do Sulin osavaltiossa. Demuthin liikevaihto on noin 20-30 miljoonaa euroa vuodessa, ja yritys työllistää noin 300-400 henkilöä. Demuth koostuu Demuth Máquinas ja Estruturas Metálicas Demuth -yrityksistä.

Yrityskauppa vahvistaa Valmetin puunkäsittelyteknologiaa ja -palveluja sekä läsnäoloa Etelä-Amerikassa.

Yrityskaupan arvoja ei julkisteta. Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 toisen tai kolmannen neljänneksen aikana.

”Demuthin osto liittyy vahvasti Valmetin strategiaan toimittaa kilpailukykyistä ja luotettavaa teknologiaa, palveluja ja automaatiota sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Sellun tuotanto kasvaa voimakkaasti Etelä-Amerikassa sekä uusien tehdasinvestointien että nykyisten sellutehtaiden uudistusten myötä”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola.

Riekkolan mukaan liittämällä Demuthin tarjonnan ja tuotantolaitokset Valmetiin suomalaisyhtiö voi vahvistaa asemaansa sellutehtaiden puunkäsittelytoimittajana.

”Tämän yrityskaupan myötä vahvistamme paikallista läsnäoloamme, varaosaliiketoimintaamme ja kenttähuoltopalvelun toimitusvalmiuksiamme erityisesti Brasiliassa ja lisäämme kilpailukykyämme Etelä-Amerikassa. Demuthin tiimi on tervetullut lisä Valmetin nykyiseen noin 1 200 ammattilaisen tiimiin Etelä-Amerikassa”, sanoo Valmetin Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla.

Demuthin perustaja Fredo Demuth kertoo, että vuosikymmenten aikana Demuth on rakentanut vahvan tuotevalikoiman ja kasvanut luotetuksi puunkäsittelyteknologian ja -palveluiden tarjoajaksi Brasiliassa.

”Nyt on tullut aika ottaa seuraava askel tämän liiketoiminnan kehittämisessä, ja näen Valmetin hyvänä kotina kasvun jatkamiselle”, hän kommentoi.

Valmetin vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 11 prosenttia 150 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli 136 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

Analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle EBITAlle oli 146 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Muutoin vahvaan tulosraporttiin tahran aiheuttavat kuitenkin tilauskirjat.

Valmetin saadut tilaukset laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 17 prosenttia 980 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä. Tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, EMEA-alueella ja Etelä-Amerikassa.

Kolmannella neljänneksellä Valmetin saadut tilaukset olivat 980 miljoonaa euroa. Tilauskanta oli kuitenkin edelleen muhkea 4,1 miljardia euroa.