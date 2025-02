Bitcoinin arvo syöksyy – mikä selittää rajuja hintaliikkeitä?

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin laski nähden on laskenut kuukaudessa jo 23 prosenttia. Kun vielä tammikuun lopussa kryptovaluutta hinnoiteltiin yli 105 000 dollarin hintaan, on arvo nyt laskenut jo alle 80 000 dollarin.

Vaikka presidentti Donald Trump nimitti virkaan astuessaan joukon kryptomyönteisiä virkamiehiä, konkreettisia uutisia kyseisestä politiikasta on ollut vähän sijoittajien kannalta.

”Momentum hiipui, kun ei tullut uusia uutisia, jotka olisivat ylläpitäneet nousujohteista kertomusta”, toteaa Capital.comin johtava rahoitusmarkkina-analyytikko Kyle Rodda uutistoimisto Reutersille.

Viestipalvelu X:ssä finanssimarkkinoita seuraava The Kobeissi Letter kiinnittää huomiota siihen, että kryptovaluutan kurssisyöksyn alku osuu samaan ajankohtaan 20. tammikuuta jolloin markkinoilla alkoi ilmetä pelkoja kauppasodasta.

