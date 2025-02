Invesco: Nämä korkomarkkinat ovat voittajia

Amerikkalainen sijoitustalo, Invesco, arvioi perusskenaariossaan, että Yhdysvaltain talouskasvu jatkuu vahvana vuoden 2025 alkupuolella — bruttokansantuote kasvaa 2,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisella puoliskolla talouskasvun odotetaan kuitenkin maltillistuvan tarjontapuolen riskien vuoksi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toinen virkakausi on alkanut näyttävästi. Heti ensimmäisenä päivänä annettiin ennätykselliset 26 toimeenpanomääräystä, jotka keskittyvät muun muassa kauppatulleihin ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Tariffien osalta tilanne on vielä epävarma, sillä päätösten odotetaan konkretisoituvan paremmin helmikuun aikana. Trumpin hallinto on tähän mennessä ottanut käyttöön uusia tulleja Kiinalle ja jättänyt oven auki tuleville tulleille Kanadaa, Meksikoa ja EU:ta kohtaan.

Invesco arvioi, että uuden hallinnon politiikka ei muuta nopeasti maailman suurimman talouden momentumia. Sitä vastoin positiivinen markkinatunnelma saattaa vahvistaa kasvutarinaa entisestään. Yhdysvaltain työmarkkinoilla on lievää heikkoutta, minkä ei kuitenkaan merkittävästi pitäisi haitata talouskasvua. Ennen pitkää työmarkkinan arvioidaan kiristyvän osittain hidastuvan maahanmuuton ja karkotusten vuoksi, ja johtavan myöhemmin tänä vuonna palkkakehityksen vakiintumiseen.

Invesco ennustaa, että inflaatio hidastuu hieman talvella. Syitä siihen ovat vertailukauden perusvaikutus, tavaroiden hintadeflaatio, asumiskustannusten normalisoituminen ja palkkainflaation hellittäminen. Se arvioi, että inflaation hidastuminen pysähtyy talven jälkeen työmarkkinoiden kiristymisen ja globaalien tavara- ja hyödykehintojen liittyvän tuen heikentymisen vuoksi. Tullit todennäköisesti lisäävät inflaatiopaineita, mikä mutkistaa Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) näkymiä. Pohjainflaation (”Core PCE”) odotetaan olevan noin 2,5 prosenttia. Joulukuun lukema oli 2,8 prosenttia.

Invesco suosittelee: Ylipainota Australian, Euroopan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltain valtionlainamarkkinoita

Invescolla on Yhdysvaltain korkosijoitukset ylipainossa. Se arvioi, että korkomarkkinoilla on odotettavissa korkeaa volatiliteettia lyhyellä aikavälillä uuden hallinnon politiikan ja kausiluonteisten inflaatiovaikutusten vuoksi. Keskipitkällä aikavälillä Yhdysvaltain korot tarjoavat kuitenkin korkeimman riskipreemion vuosikymmeneen, sillä markkinat ovat reagoineet vahvoihin talouslukuihin siirtämällä odotuksia Fedin koronlaskuista kesään.

Valtionlainat vaikuttavat pitkällä aikavälillä aliarvostetuilta, ja mahdolliset merkittävät korkojen nousut johtuvat todennäköisesti velkahuolista. Kapea republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa voi vaikeuttaa lainsäädäntöä, joka kasvattaisi merkittävästi valtionvelka/BKT-suhdetta. Pitkän aikavälin korkotuottonäkymät vaikuttavat kaiken kaikkiaan hyviltä arvostustasojen perusteella.

Invesco ylipainottaa myös Euroopan maiden valtionlainoja. Se odottaa Euroopan keskuspankin (EKP) laskevan keskeiset korot alle kahteen prosenttiin tänä vuonna hidastuvan inflaation ja haastavan talousympäristön vuoksi. Vaikka näkymät ovat tällä hetkellä heikot, Ukrainan sodan ratkeaminen voisi kohentaa kuluttajien luottamusta ja vähentää varautumista säästämällä, mikä tukisi kysyntää. Lisäksi Saksassa on potentiaalia finanssipoliittiseen elvytykseen. Merkittävä uhka Euroopan taloudelle olisi, jos presidentti Trump asettaisi tullimaksut Euroopasta Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille.

Ison-Britannian valtionlainamarkkinoilla Invesco on niin ikään ylipainossa. Maan korkomarkkinat ovat kokeneet merkittävän uudelleenarvostuksen, ja korot ovat nousseet viimeisen kolmen kuukauden aikana. Hintakehitys johtuu sekä globaaleista vaikutuksista että kotimaisista tekijöistä, kuten finanssipolitiikan muutoksista. Korot ovat pitkälti seuranneet Yhdysvaltain markkinoita, mikä viittaa siihen, että osa myyntipaineesta liittyy globaaleihin kasvu- ja inflaatio-odotuksiin.

Pitkien Ison-Britannian valtionlainojen tuotot ovat monimutkaisempi kysymys. Hidas kasvu ja korkeammat korot ovat heikentäneet valtiovarainministerin finanssipoliittista liikkumavaraa, mikä voi johtaa lisävelanottoon. Lisäksi globaalit tekijät, kuten lisääntynyt tarjonta ja hintaherkkyydeltään vähäisten ostajien kysynnän lasku, voivat kasvattaa pitkien korkojen preemiota. Lähiajan paras ajuri korkojen laskulle olisi inflaation maltillistuminen, mikä voisi antaa Englannin keskuspankille tilaa koronlaskuille, tukea talouskasvua ja vähentää finanssipoliittisia paineita.

Myös Australian valtionmarkkinoilla sijoitustalo on ylipainossa. Invesco arvioi lyhyen koron hinnoittelun olevan tällä hetkellä perusteltua, ja markkinat odottavat alle 70 korkopisteen leikkauksia vuonna 2025. Jos odotukset pitäisivät paikkansa, ohjauskorko asettuisi 3,65 prosenttiin. Pidemmän maturiteetin korkokäyrän hinnoittelu näyttää edullisemmalta: käyrä on jyrkkä sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.

Kiina neutraalissa painossa, Japani alipainossa

Kiinan valtionlainamarkkinoilla Invesco on neutraalissa painossa. Yhtiö odottaa Kiinan korkoympäristön pysyvän elvyttävänä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Invesco seuraa tarkasti vuoden 2025 makrotaloustavoitteita ja valtiovarainministeriön pitkäaikaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskua.

Japanin valtionlainat ovat alipainossa. Vaikka Japanin keskuspankki (BoJ) säilytti maltillisen linjansa joulukuun kokouksessa, Japanin valtionlainojen korot ovat nousseet uusiin huippuihin. Tämä heijastaa kansainvälisten korkojen nousua ja mahdollista käsitystä siitä, että Japanin keskuspankki on jäänyt jälkeen muiden keskuspankkien toimista. Tuore data viittaa edelleen tuleviin koronnostoihin: talouskasvu on ollut vakaata, inflaatio on kiihtynyt selvästi yli kahteen prosenttiin, palkkavaatimukset kasvavat ja jeni on heikentynyt jyrkästi viime kuukausina.

Korkomarkkinoille voi sijoittajaa joko suoraan tai korkorahastojen, kuten ETF:ien kautta.