Konkurssit ampaisivat historiallisen korkeisiin madonlukuihin

Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2025 pantiin vireille 381 konkurssia, mikä on 83 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Määrä on poikkeuksellisen korkea, sillä kuukausitasolla näin paljon konkursseja on ollut viimeksi vuoden 1997 lokakuussa.

Tammikuussa 2025 konkurssiin haettujen yritysten 12 kuukauden liukuva vuosikasvu oli 8,0 prosenttia.

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 611, mikä on 495 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 tammikuussa.

Tilastokeskuksen mukaan konkurssiin haettiin eniten yrityksiä palvelualoilta, rakennustoiminnasta ja kaupan alalta. Vähemmän kuin joka kymmenes hakemus kohdistui teollisuuden alan yritykseen.

Konkurssien määrä kasvoi vuoden 2024 tammikuuhun verrattuna suhteellisesti eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Näissä konkurssien määrä yli kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Kaupan alalla ja rakennustoiminnassa konkurssien määrä pysyi ennallaan.