Öljymarkkinoilla sattuu ja tapahtuu – hintakehitys isojen voimien ristipaineessa

Raakaöljyn hinnassa on ollut kovia hintamuutoksia joulun pyhien jälkeen. Kun tapaninpäivänä WTI-laadun hinta oli 70 dollari barrelilta, kipusi hinta tammikuun lopulla hetkellisesti yli 80 dollariin. Sen jälkeen hinta on laskenut 71 dollariin barrelilta.

Finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Rania Gule kertoo sijoittajakirjeessään, että raakaöljyn hinnat heilahtelevat myyntipaineiden ja hintaa tukevien tekijöiden välillä.

Gulen mukaan myyntipaineita aiheuttavat kasvavat Yhdysvaltain öljyvarastot ja kauppajännitteet, kun taas öljyjätti Saudi Aramcon päätös nostaa hintoja Aasian markkinoille tukee hintatasoa.

Saudi Aramco, viralliselta nimeltään Saudi Arabian Oil Company, on Saudi-Arabian valtion öljy-yhtiö ja maailman neljänneksi suurin yritys liikevaihdolla mitattuna vuonna 2025. Yhtiöllä on maailman toiseksi suurimmat todennetut raakaöljyvarannot, yli 270 miljardia barrelia. Saudi Aramco on myös maailman suurin päivittäinen öljyntuottaja öljy-yhtiöiden joukossa.

”Mielestäni nämä ristiriitaiset reaktiot luovat epävarmuutta markkinoille, kun sijoittajat yrittävät tasapainottaa eri tekijöiden vaikutuksia hintakehitykseen”, Gule toteaa.

Saudi Aramcon päätös nostaa maaliskuun öljyhintoja perustuu kasvavaan kysyntään Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa, sekä venäläisten toimitusten häiriöihin Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi. Päätös heijastaa Saudi-Arabian luottamusta Aasian vahvaan öljykysyntään, mikä voi lyhyellä aikavälillä tukea hintoja, Gule kertoo.

Gulen mukaan myös Donald Trumpin hallinnolla on sormensa pelissä öljymarkkinoilla.

”Lisäksi kasvavat uhat tarjonnalle, joihin kuuluu Trumpin hallinnon pyrkimykset pysäyttää Iranin öljynvienti, voivat poistaa markkinoilta jopa 1,5 miljoonaa tynnyriä päivässä, mikä lisää tarjontapulaa ja voi nostaa hintoja.”

Toisaalta Yhdysvaltain energiatilastokeskuksen (EIA) julkaisema aineisto kertoo toisenlaista tarinaa. Öljyntuotanto on odotuksia kovemmassa nousussa.

”Raakaöljyvarastot kasvoivat 8,664 miljoonalla tynnyrillä edellisellä viikolla, mikä ylitti reippaasti ennusteet, jotka odottivat 2,6 miljoonan tynnyrin lisäystä. Mielestäni tämä merkittävä varastojen kasvu viittaa heikompaan kotimaiseen kysyntään Yhdysvalloissa, mikä lisää painetta hintojen laskuun”, Gule kertoo.

Lisäksi bensiinin varastojen kasvu herättää huolta jalostamotoiminnan hidastumisesta, mikä voi viitata heikompaan kulutukseen ja painaa öljyn hintaa entisestään.

Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppajännitteet tuovat markkinoille vielä yhden paineen, markkina-analyytikko kertoo.

”Kiina on asettanut Yhdysvaltain raakaöljylle tulleja, mikä on herättänyt huolia globaalin kysynnän heikkenemisestä. Koska Kiina on maailman suurin energiantuoja, mahdolliset häiriöt sen kauppasuhteissa Yhdysvaltojen kanssa voivat muuttaa kauppavirtoja, vahingoittaa Yhdysvaltain vientiä ja vaikuttaa negatiivisesti hintoihin.”

Lisäksi mahdollisuus, että Yhdysvaltain öljynvienti laskee ensimmäistä kertaa koronapandemian jälkeen, lisää entisestään epävarmuutta markkinanäkymiin.

Gulen näkemyksen mukaan myös öljyntuottajajärjestö OPEC ja sen liittolaiset (OPEC+) ovat ratkaisevassa asemassa markkinoiden suunnan määrittelyssä.

Venäjän varapääministeri Aleksandr Novak ilmoitti, että ryhmä on päättänyt jatkaa suunnitelmaansa tuotannon lisäämiseksi huhtikuusta alkaen. Tämä päätös tulee aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Iranin väliset jännitteet kasvavat, ja Iranin presidentti on kehottanut OPEC-maita yhdistymään mahdollisia Yhdysvaltain pakotteita vastaan.

Kun Trumpin hallinto jatkaa ”maksimaalisen paineen” kampanjaansa Irania vastaan, geopoliittiset riskit voivat voimistua ja vaikuttaa öljymarkkinoihin, Gule kertoo.

Öljymarkkinat ovat siis hintaa tukevien ja hintaa laskevien tekijöiden ristitulessa.

”Toisaalta Aasian kasvava kysyntä, Aramcon hinnankorotukset ja Iranin ja Venäjän tarjontauhat voivat nostaa hintoja. Toisaalta Yhdysvaltain kasvavat varastot, heikkenevä kotimainen kysyntä ja kauppajännitteet Kiinan kanssa voivat painaa hintoja alaspäin”, Gule toteaa.

Markkina-analyytikko ennustaa, että tässä herkässä tasapainossa markkinoiden vaihtelut todennäköisesti jatkuvat. Sijoittajat seuraavat tarkasti kaikkia uusia kehityksiä, jotka voivat määrittää hintojen suunnan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.