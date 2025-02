Mestarisijoittaja Warren Buffett löysi uuden osakesijoituksen

Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett.

Sijoituslegenda Warren Buffettin liikkeitä seurataan tarkasti. Syy on yksinkertainen: Buffettin johtaman konglomeraatti ja sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn osakesalkku on tuottanut erinomaisesti pitkällä aikavälillä. Vaikka Buffett yleensä sijoittaa osakkeisiin vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi, Berkshiren salkku on viime aikoina kokenut poikkeuksellisen suuria muutoksia.

Kentien mielenkiintoisin tuore muutos liittyy kokonaan uuteen sijoitukseen Berkshiren osakesalkussa.

Tämä uusi osakesijoitus on Constellation Brands. Berkshire lisäsi yhtiön osakkeita salkkuunsa ensimmäistä kertaa vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja luopui samalla Ulta Beautysta omistettuaan sen osakkeita muutaman neljänneksen ajan.

Constellation Brandsin osake nousi yli kuusi prosenttia myöhäisessä perjantain kaupankäynnissä – nähtävästi Berkshiren ostojen tultua julki.

Kansainvälinen alkoholibrändi hakee kasvua korkeamman katteen tuotteista

Constellation Brands on kansainvälinen alkoholijuomien tuottaja ja markkinoija, joka toimii Yhdysvalloissa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa ja Italiassa. Yhtiö keskittyy oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien valmistukseen ja myyntiin. Sen tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat muun muassa Corona- ja Modelo-oluet sekä Kim Crawford -viinit.

Yhtiön kasvustrategia perustuu vahvasti sen olutliiketoimintaan, joka on osoittautunut jatkuvaksi menestystekijäksi. Olutdivisioona on kasvanut 59 peräkkäistä vuosineljännestä ja ylittänyt alkoholijuomamarkkinoiden yleisen kehityksen. Yhtiö pyrkii vahvistamaan asemaansa olutmarkkinoilla investoimalla markkinointiin ja laajentamalla tuotantokapasiteettiaan Meksikossa.

Yhtiön kasvuajureina toimivat erityisesti yhtiön lippulaivatuotteet kuten Modelo Especial ja Corona, jotka ovat säilyttäneet vahvan kuluttajakysynnän.

Constellation Brands panostaa myös korkeamman katteen ja nopeammin kasvaviin tuotteisiin. Tämä näkyy erityisesti viini- ja väkevien alkoholijuomien liiketoiminnassa, jossa yhtiö on myynyt alemman hintaluokan brändejä ja keskittyy nyt premium-tuotteisiin.

Yhtiöllä vaikeuksia viime aikoina

Viimeisen puolen vuoden aikana osakkeen arvosta on sulanut kolmannes. Syitä kurssilaskuun löytyy useita.

Yhtiö on kohdannut kuitenkin vaikeuksia erityisesti viini- ja väkevien alkoholijuomien liiketoiminnassaan. Tämä johti merkittävään 2,5 miljardin dollarin alaskirjaukseen kyseisessä divisioonassa useiden pettymyksiä tuottaneiden vuosineljännesten jälkeen.

Vaikka Constellation odottaa parannusta tällä liiketoiminta-alueella, sijoittajat ovat selvästi huolissaan segmentin näkymistä.

Vaikka yhtiön olutliiketoiminta on edelleen vahva, sen kasvuvauhti on hidastunut. Viimeisimmässä vuosineljänneksessä olutmyynnin kasvu oli vain kolme prosenttia, mikä on maltillisempaa kuin aiemmin. Tämä on herättänyt huolta sijoittajissa, sillä olutdivisioona on ollut Constellation Brandsin kasvun moottori.

Yhtiö joutui laskemaan viime lokakuussa vuosittaista liikevaihdon kasvuennustettaan 6-7 prosentista 4-6 prosenttiin.

Yhtiön viimeisimmät tulokset jäivät alle analyytikkojen odotusten. Marraskuussa päättyneen kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 3,25 dollaria, kun ennuste oli 3,33 dollaria. Tulospettymys ja varovainen ohjeistus johtivat osakkeen merkittävään, lähes 15 prosentin syöksyyn.

Myös makrotaloudelliset haasteet ja kuluttajien kulutuspaineet ovat vaikuttaneet yhtiön suoriutumiseen. Ulkoiset tekijät ovat lisänneet epävarmuutta yhtiön tulevaisuudennäkymiin.

Elpyykö Constellation Brandsin kasvu?

Sijoittajat odottavat nyt merkkejä yhtiön strategian onnistumisesta ja erityisesti viini- ja väkevien alkoholijuomien liiketoiminnan elpymisestä.

Luultavasti Warren Buffett katsoo kuitenkin nokkaansa pidemmälle ja uskoo yhtiön kasvutarinaan hetkellisistä vaikeuksista huolimatta.

Vaikka viini- ja väkevien alkoholijuomien divisioona on kohdannut haasteita viime aikoina, yhtiö näkee siinä potentiaalia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi yhtiön craft-väkevien alkoholijuomien portfolio, kuten Mi CAMPO -tequila, on osoittanut vahvaa kasvua. Constellation Brands pyrkii uudistamaan tätä liiketoiminta-aluetta vastaamaan paremmin kuluttajatrendejä ja keskittymään korkeamman katteen tuotteisiin.

Yhtiö pyrkii myös innovoimaan ja vastaamaan muuttuviin kuluttajatrendeihin. Yhtiö investoi uusiin tuotekategorioihin ja brändeihin, jotka vastaavat kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen premium-tuotteita ja uusia makuelämyksiä kohtaan.

Samalla yhtiö keskittyy operatiiviseen tehokkuuteen ja kustannussäästöihin erityisesti olutliiketoiminnassaan, mikä mahdollistaa lisäinvestoinnit markkinointiin ja brändin rakentamiseen.

Apple yhä suurin Buffettin sijoitus

Warren Buffettin johtamakonglomeraatti piti kiinni Applen osuudestaan neljännellä vuosineljänneksellä aiempien neljännesvuosittaisten vähennysten jälkeen. Se säilytti myös asemansa Chevronissa kahden edellisen vuosineljänneksen leikkausten jälkeen.

Vuonna 2024 Berkshire myi Applea jokaisella vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Kun mukaan lasketaan vuoden 2023 viimeinen vuosineljännes, Berkshire oli luopunut iPhone-valmistajan osakkeista neljän peräkkäisen neljänneksen ajan.

Apple on kuitenkin edelleen Berkshire Hathawayn suurin omistus huomattavista vähennyksistä huolimatta. Buffett omistaa edelleen 300 miljoonaa Applen osaketta.