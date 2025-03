Työmarkkinoiden tilanne on vakaa.

Fedin Powell: Yhdysvaltain talous on hyvässä kunnossa

Perjantaina New Yorkissa järjestetyssä vuoden 2025 Yhdysvaltain rahapolitiikkaforumissa pitämässään puheessa Powell totesi, että hän ja muut Fedin virkamiehet seuraavat tarkasti Trumpin hallinnon politiikkamuutosten vaikutuksia kauppaan, maahanmuuttoon, finanssipolitiikkaan ja sääntelyyn.

Valkoinen talo on edistänyt joitakin politiikkatoimia, kuten korkeampien tullien asettamista Kiinasta tuoduille tuotteille, mutta perääntynyt toisista, kuten Meksikoon ja Kanadaan kohdistuneista tulleista. Powellin mukaan epävarmuus tällaisten muutosten ja niiden taloudellisten vaikutusten ympärillä on edelleen korkea. Tästä syystä hän katsoo, ettei Fedin tarvitse vielä kiirehtiä mukauttamaan rahapolitiikkaansa.

”Juuri näiden politiikkamuutosten kokonaisvaikutus on ratkaiseva taloudelle ja rahapolitiikan suunnalle,” Powell sanoi. ”Analysoidessamme uutta informaatiota keskitymme erottamaan olennaisen kohinasta, kun näkymät kehittyvät. Meidän ei tarvitse kiirehtiä, ja olemme hyvässä asemassa saadaksemme lisäselvyyttä.”

Yhdysvallat on tällä hetkellä vaiheessa, jossa on edelleen erittäin epävarmaa, mitä tuotteita ja valtioita tullit koskevat, kuinka kauan korotetut tullit ovat voimassa ja millä tasolla ne pysyvät. ”Meidän täytyy odottaa ja nähdä, miten tilanne kehittyy. On kuitenkin todennäköistä, että osa vaikutuksista kohdistuu viejiin, tuojiin, vähittäiskauppiaisiin ja jossain määrin myös kuluttajiin. Ja sitten näemme, mitä siitä seuraa,” Powell sanoi.

Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset suurennuslasin alla

Talousoppikirjojen mukaan tullien vaikutus näkyy kertaluonteisena hintatason nousuna, jota päätöksentekijöiden tulisi tarkastella pitkäjänteisesti, Powell totesi. Mutta jos tulleista muodostuu jatkuva toimenpiteiden ja vastatoimien sarja tai jos korotukset ovat merkittäviä, sillä olisi taloudellista merkitystä. Powell sanoi seuraavansa erityisesti pitkän aikavälin inflaatio-odotuksia varmistaakseen, etteivät ne irtaudu vakiintuneesta tasostaan, sillä lyhyen aikavälin odotukset ovat nousseet viime viikkoina tullihuolien vuoksi.

Powell lisäsi, ettei rahapolitiikka ole ennalta määrätyllä uralla. Jos talous pysyy vahvana, mutta inflaatio ei vakaasti lähesty kahden prosentin tavoitetta, hän odottaa Fedin pitävän korot ennallaan. Mutta jos työmarkkinatilanne heikkenee tai inflaatio hidastuu odotettua nopeammin, Powellin mukaan Fed voi helposti laskea korkoja tarpeen mukaan. ”Varovaisuuden kustannukset ovat hyvin, hyvin pienet,” Powell sanoi. ”Talous on hyvässä kunnossa. Se ei oikeastaan tarvitse mitään toimenpiteitä meiltä juuri nyt. Siksi voimme odottaa – ja meidän tuleekin odottaa.”

Vaikka helmikuun työmarkkinadata (151 000 uutta työpaikkaa) jäivät ekonomistien odotuksista, Powell suhtautui työmarkkinoiden viimeaikaiseen heikentymiseen melko rauhallisesti. ”Monet indikaattorit osoittavat, että työmarkkinat ovat vakaat ja laajasti tasapainossa,” Powell totesi ja huomautti, että työpaikkoja on syntynyt keskimäärin 191 000 kuukaudessa syyskuusta lähtien.

Työttömyysaste on edelleen matala, 4,1 prosenttia, ja vaikka palkat nousevat nopeammin kuin inflaatio, niiden kasvu on nyt kestävämmällä tasolla kuin aiemmin pandemian jälkeisessä elpymisessä. ”Palkkakehityksen hidastuessa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottuessa työmarkkinat eivät ole merkittävä inflaatiopaineiden lähde,” Powell lisäsi.

Powell toisti myös, että vaikka Fed keskittyy palauttamaan inflaation kahden prosentin tavoitetasolle, hän ei ylireagoi muutamaan odotettua korkeampaan inflaatiolukemaan.

”Polku inflaation kestävään palauttamiseen tavoitetasolle on ollut epätasainen, ja odotamme sen jatkuvan sellaisena,” Powell sanoi. ”Inflaatio voi vaihdella kuukausittain, emmekä ylireagoi yhteen tai kahteen odotettua korkeampaan tai matalampaan lukemaan.”

Lähikuukausina Powell odottaa edistystä erityisesti asumispalveluiden inflaatiossa sekä muissa kuin asumiseen liittyvissä palveluissa.

Seuraava korkopäätös julkaistaan 19. maaliskuuta

Lisäksi Powell mainitsi, että keskuspankki aloitti tammikuun avomarkkinakomitean (FOMC) kokouksessa toisen viisivuotiskatsauksensa rahapolitiikan viitekehykseen. Hän korosti, että kahden prosentin inflaatiotavoite säilyy eikä ole katsauksen keskiössä, mutta päättäjät arvioivat uudelleen konsensuslausumaa, joka sisältää pitkän aikavälin tavoitteet, rahapolitiikan strategian sekä keskuspankin viestinnän.

Fedin virkamiehet tarkastelevat erityisesti vuonna 2020 tehtyjä muutoksia edellisen viitekehysarvioinnin yhteydessä, Powell sanoi. Hän odottaa arvioinnin keskittyvän erityisesti niin sanottuun efektiiviseen alarajaan, eli siihen pisteeseen, jossa lisäkorkojen laskut eivät enää tarjoa taloudellista elvytystä. ”Tarkastelemme myös ajatusta siitä, että inflaatio voisi jonkin aikaa ylittää kahden tavoitetason maltillisesti, jos se on aiemmin ollut matala,” Powell sanoi.

Arvioinnissa keskitytään myös Fedin kokousten jälkeiseen viestintään ja talousennusteiden yhteenvedon kehittämiseen sekä siihen, miten Yhdysvaltain keskuspankin viestintä vertautuu muiden keskuspankkien käytäntöihin.

”Ottamalla huomioon viimeisen viiden vuoden opetukset ja mukauttamalla lähestymistapaamme tarvittaessa voimme palvella parhaiten amerikkalaisia, joille olemme vastuussa,” Powell sanoi ja lisäsi odottavansa arvioinnin valmistuvan loppukesään mennessä.

Federal Open Market Committee (FOMC) kokoontuu seuraavan kerran 18.–19. maaliskuuta, ja keskuspankin niin sanottu ”hiljainen kausi” alkoi lauantaina. Futuurimarkkinoilla hinnoitellaan 88 prosentin todennäköisyyttä, että Fed pitää ohjauskoron ennallaan 4,25-4,50 prosentissa.