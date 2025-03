Suomalainen GoByBike nappasi jättirahoituksen

Suomalainen työsuhdepyöräpalvelu Gobybike on varmistanut 125 miljoonan euron rahoituksen kansainvälisiltä lainasijoittajilta.

Kuva: GoByBike. Kuvaaja: Nelli Päiväläinen.

Gobybike on varmistanut merkittävän 125 miljoonan euron suuruisen lainarahoitusjärjestelyn kansainväliseltä vaihtoehtoissijoituksiin keskittyvältä varainhoitoyhtiö Castlelakelta ja seniorirahoittajan roolissa toimivalta Santander CIB:lta.

Rahoituksen avulla Suomen ja Pohjoismaiden suurin työsuhdepyöräpalvelu voi tukea yhä useampia työnantajia edistämään kestävää liikkumista.

Työsuhdepyörästä on tullut viime vuosina henkilökunnan laajasti toivoma luontoisetu, jota jo yli 120 000 suomalaista on hyödyntänyt. Työsuhdepyörä on myös osoittautunut konkreettiseksi ja tehokkaaksi keinoksi lisätä työikäisten liikuntaa.

Suosion myötä työsuhdepyörien rahoittamiseen liittyvät leasingehdot ja edun hallinnointi muodostuvat tärkeiksi tekijöiksi.

”Palvelumme on alusta asti yhdistänyt työsuhdepyörien hallinnoinnin ja rahoituksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Työsuhdepyöräpalvelumme toimii itsenäisesti ilman ulkopuolisia rahoitusyhtiöitä, ainoana Suomessa.” sanoo Gobybiken toimitusjohtaja Tommi Ylönen.

Yhtiöo ostaa polkupyörät omistukseensa, jotka se sitten vuokraa eteenpäin työsuhdepyöriksi.

Kansainvälinen rahoitus mahdollistaa kapasiteetin moninkertaistamisen

Työsuhdepyörähankintojen vaatima rahoitus on aiemmin järjestetty varakkaita yksityishenkilöitä ja perheyrityksiä palvelevan varainhoitoyhtiö Familiamin avulla. Tämä on mahdollistanut yhtiön nopean kasvun markkinajohtajaksi. Kasvavien rahoitustarpeiden myötä riittävän mittaluokan rahoitus saatiin nyt varmistettua kansainvälisiltä sijoittajilta.

Rahoitus moninkertaistaa Gobybiken kapasiteetin tarjota työsuhdepyöräpalvelua suomalaisille työnantajille ja työntekijöille.

”Rahoitussopimus Castlelaken ja Santanderin kanssa on räätälöity tarpeisiimme ja moninkertaistaa kapasiteettimme tarjota työsuhdepyöräpalvelua suomalaisille työnantajille ja työntekijöille.” Ylönen jatkaa.

GoByBike-yhtiön perustajat Tommi Ylönen (vas.) ja Heikki Tiittanen (oik.). Kuva: Nelli Päiväläinen.

Castlelake L.P. on kansainvälinen vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvä varainhoitoyhtiö. Vuonna 2005 perustettu Castlelake hallinnoi noin 25 miljardin dollarin varallisuutta monipuolisen globaalin sijoittajakunnan puolesta.

”Olemme iloisia voidessamme tarjota Gobybikelle tämän luovan rahoitusratkaisun ja osoittaa samalla Castlelaken jatkuvan roolin Euroopan private credit markkinoilla”” sanoi Alexander Curcio, Castlelaken osakas.

Santander on tyytyväinen voidessaan tarjota seniorirahoitusta tukeakseen GoByBikea sen pyrkimyksissä tarjota työsuhdepyöriä suomalaisille työnantajille ja työntekijöille. Järjestely hyödyntää Santanderin osaamista Suomen markkinoilla ja laajentaa pankin toimintaa Pohjoismaissa.

Suomalainen kasvuyhtiö

Gobybike on vuonna 2020 perustettu suomalainen yritys, joka on nopeasti kasvanut pohjoismaiden suurimmaksi työsuhdepyöräpalveluksi. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 47 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 26 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 Suomessa jo joka toinen työsuhdepyörä hankittiin Gobybiken palvelun kautta.

Gobybiken asiakkaina on Suomessa noin 4 200 työnantajaa, jotka työllistävät yhteensä lähes 300 000 työntekijää. Työsuhdepyöriä Gobybike on neljän vuoden aikana toimittanut asiakkailleen yli 150 miljoonan euron arvosta.

Gobybiken vahvaa kasvua ja vaikutusta työelämään tunnustettiin myös lokakuussa 2024 kun Gobybike valittiin Vuoden kasvuyritykseksi ja palkittiin Vuoden vastuullisuusteko -palkinnolla.