Ruotsalaisen Saab-yhtiön osake on noussut vuoden alusta jo lähes 60 prosenttia.

Saab on tuottokone – syynä puolustusteollisuuden nousukausi

Vuoden 2022 helmikuun 24. päivän jälkeen osake on kivunnut peräti yli 550 prosenttia. Tuona murheellisena päivänä Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Saabin osake on noussut, koska yhtiö on nykyään yksi maailman johtavista puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöistä. Vaikka monet yhdistävät Saabin nimen edelleen autoihin, yhtiö ei ole valmistanut henkilöautoja vuoden 2011 jälkeen.

Saab tarjoaa ratkaisuja useilla aloilla, kuten ilmapuolustuksessa, maapuolustuksessa, meripuolustuksessa, turvallisuusalalla sekä siviili-ilmailussa. Yhtiön tunnetuimpia tuotteita ovat muun muassa Gripen-hävittäjäjärjestelmä, Saab Kockumsin Gotland-luokan sukellusvene ja Carl-Gustaf-sinkoasejärjestelmä.

Saabilla on pitkä historia puolustus- ja turvallisuusalalla. Yhtiö perustettiin alun perin vuonna 1937 valmistamaan sotilaslentokoneita Ruotsin ilmavoimille. Vaikka Saab laajensi toimintaansa henkilöautoihin vuonna 1947, puolustus- ja turvallisuusliiketoiminta on aina ollut merkittävä osa yhtiön toimintaa.

Nykyään Saab työllistää yli 16 500 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 31 miljardia Ruotsin kruunua (noin 3 miljardia euroa).

Saabin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Eurooppa aseistautuu, Saab hyötyy

Asejärjestelmien toimittajana Saab hyötyy vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan maiden odotetaan panostavan aiempaa selvästi enemmän puolustusmenojen kasvattamiseen. Osansa tästä kasvusta saa luultavasti myös Saab.

Eurooppa on Saabin tärkein markkina-alue.

Saabin puolustustuotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan, ja lisävauhtia saatiin tänä vuonna helmikuussa, kun Ursula von der Leyen totesi Euroopan olevan uuden kriisiajan edessä ja ilmoitti puolustusmenojen merkittävästä korotuksesta kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaa satojen miljardien lisäinvestointeja vuosittain.

Tämän seurauksena Saabin osake nousi yhden päivän aikana 15 prosenttia, mikä oli yhtiön historian kolmanneksi paras pörssipäivä.

Saabin kannalta positiivista oli myös CDU:n voitto Saksan vaaleissa. Tuleva liittokansleri Friedrich Merz ilmoitti pian voiton jälkeen haluavansa nopeasti hyväksyä jopa 200 miljardin euron erityispuolustusmenot.

Merkittävä tieto Saabin kannalta saattaa olla myös se, että uutispalvelu Finwire Newsin mukaan ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF ilmoitti mahdollisuudesta sijoittaa puolustusosakkeisiin. AMF:n suurin omistus on Investor, joka puolestaan on Saabin suurin omistaja, joten AMF on jo välillisesti sijoittanut puolustusteollisuuteen.

Eläkeyhtiön mukaan geopoliittinen epävarmuus tekee puolustusteollisuudesta pitkän aikavälin sijoitustrendin.

Takana väkivahva tulosraportti

Saab julkaisi vahvan tuloksen vuoden 2024 viimeiselle neljännekselle. Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, nousten lähes 21 miljardiin Ruotsin kruunuun, mikä vastaa 29 prosentin orgaanista kasvua. Kasvua vauhdittivat kaikki liiketoiminta-alueet, mikä viittaa laaja-alaiseen menestykseen yhtiön eri segmenteissä.

Kasvu oli odotettua voimakkaampaa ja johtui poikkeuksellisen hyvästä projektien toteutuksesta.

Tilauskanta vahvistui vertailukauden 153 miljoonasta kruunusta 187 miljoonaan kruunuun. Yhtiön panostukset laajentumiseen vastatakseen kasvaneeseen asiakaskysyntään ovat myös osaltaan vaikuttaneet positiivisesti tulokseen. Lisäksi Saabin vahvistunut markkina-asema puolustus- ja turvallisuusalan toimijana on myös tukenut liikevaihdon kasvua.

Liikevoitto parani huomattavasti, nousten 1,95 miljardiin kruunuun, mikä vastaa 38 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Liikevoittomarginaali nousi 9,4 prosenttiin aiemmasta 8,8 prosentista.

Saabin liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin.

Saab ennustaa tälle vuodelle 12-16 prosentin orgaanista liikevaihdon kasvua ja liikevoiton kasvun ylittävän liikevaihdon kasvun.

Vahvan tuloksen seurauksena Saabin hallitus ehdottaa osingon nostamista 2,0 kruunuun osakkeelta aiemmasta 1,60 kruunusta.