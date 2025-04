Teslan osake ampaisi nousuun – Itseohjautuvien autojen sääntelyn kevennys vauhdittaa kurssia

Taustalla on Yhdysvaltain liikenneministeriön (Department of Transportation, DOT) julkistama uusi sääntelykehys, joka keventää merkittävästi itseohjautuvien ajoneuvojen sääntelyä ja raportointivaatimuksia.

Torstai-iltana julkistettu linjaus nähdään käänteentekevänä hetkenä autonomisten ajoneuvojen sektorille sekä merkittävänä piristysruiskeena Teslan osakkeelle, joka on kärsinyt viime kuukausina.

Uusi Automated Vehicle Framework (AV) -kehys, jonka esitteli liikenneministeri Sean P. Duffy, tähtää "byrokratian purkamiseen" ja yhtenäisen kansallisen standardin luomiseen autonomisille ajoneuvoille. Tämä korvaa aiemman tilkkutäkkimäisen osavaltiokohtaisen sääntelyn. Liikenneministeriön aloite painottaa turvallisuutta, mutta samalla poistaa vanhentuneita sääntelyesteitä ja yksinkertaistaa raportointivaatimuksia kehittyneillä ajoavustimilla ja automaatiolla varustetuille ajoneuvoille.

Merkittävää on, että liikenneturvallisuusvirasto (NHTSA) keskittää jatkossa raportoinnin olennaisiin turvallisuustietoihin, mikä keventää valmistajien hallinnollista taakkaa.

Keskeinen muutos on myös Automated Vehicle Exemption Program -ohjelman laajentaminen koskemaan kotimaisia ajoneuvoja, ei vain tuontiautoja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Teslalle itseohjautuvien mallien nopeamman käyttöönoton Yhdysvalloissa.

Lisäksi tietyt vain ihmiskuljettajille tarkoitetut turvallisuusvaatimukset, kuten peruutuspeilit, eivät enää koske vaatimukset täyttäviä autonomisia ajoneuvoja, mikä nopeuttaa niiden markkinoille pääsyä.

”Tämä hallinto tunnistaa, että olemme kilpailussa Kiinan kanssa innovaation johtajuudesta, ja panokset ovat valtavat”, toteaa ministeri Duffy.

”Uusi kehyksemme purkaa byrokratiaa ja tuo meidät lähemmäs yhtenäistä kansallista standardia, joka kannustaa innovaatioon ja painottaa turvallisuutta.”

Markkinoiden reaktio oli välitön ja voimakas. Teslan lähes 10 prosentin nousu perjantaina sinetöi 18 prosentin viikkorallin, joka oli selvästi laajemman markkinan yläpuolella ja yhtiön paras viikko sitten vuoden 2024 presidentinvaalien.

Nousua ei hidastanut se sijoittajien tieto, että Teslalla on ollut viime aikoina vaikeuksia. Yhtiön nettotulos laski ensimmäisellä neljänneksellä 71 prosenttia ja toimitukset vähenivät yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta.

Sijoittajat uskovat, että sääntelyuudistus elvyttää Teslan kasvunäkymiä erityisesti robottitaksien ja autonomisten ajoneuvojen markkinoilla.

Analyytikot huomauttavat, että kevennetty sääntely vähentää merkittävästi Teslan autonomiahankkeiden toteutusriskiä. Yhtiön pitkään lupaama ”Cybercab”-robottitaksipalvelu, jonka toimitusjohtaja Elon Muskin mukaan voisi tuottaa jopa 1,3 biljoonaa dollaria liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä, kohtaa nyt aiempaa vähemmän sääntelyesteitä.

Uusi kehys tasoittaa myös pelikenttää yhdysvaltalaisille valmistajille, jotka voivat nyt kilpailla tehokkaammin kiinalaisten ja muiden ulkomaisten AV-kehittäjien kanssa.

