Strategi: Trumpin lakipaketti saattaa heikentää dollaria lisää

Kuva: Depositphotos.

Yhdysvalloissa edustajainhuone hyväksyi Donald Trumpin kiistellyn ”One Big Beautiful Bill” -lakipaketin äärimmäisen täpärästi äänin 215–214.

Lakipaketti on tällä hetkellä menossa senaatin käsittelyyn, mutta sen läpimeno ei ole varmaa. Useat republikaanisenaattorit ovat jo ilmaisseet haluavansa tehdä muutoksia lakipakettiin, joten vastustus omassa puolueessakin on mahdollista. Senaatin republikaanijohto on todennut, että senaatti tulee jättämään oman jälkensä lakiin, eli muutoksia on odotettavissa ennen lopullista hyväksyntää.

Paketissa on useita liittovaltion velkaantumista kiihdyttäviä kohtia. Se tekee Trumpin vuoden 2017 veronalennuksista pysyviä, tarjoaa lisäveronalennuksia, lisää verovähennyksiä sekä nostaa Yhdysvaltojen valtion velkakaton neljään biljoonaan dollariin.

Toisaalta lakialoitteeseen kuuluu myös sosiaaliohjelmien tiukennuksia, mitkä alentavat liittovaltion menoja.

Jotta USA:n velan kasvu olisi pitkällä aikavälillä kestävää, sen ei tulisi ylittää talouskasvua. Nordean makro- ja valuuttastrategi Sara Midtgaard toteaa artikkelissaan, että Yhdysvaltojen talouskasvun ennuste ei yllä velan kasvuvauhtiin.

”Penn Whartonin yliopiston laskelmien mukaan BKT olisi kymmenen vuoden päästä 0,5 prosenttia korkeampi uuden budjetin myötä, mutta velka kasvaisi 7,2 prosenttia”, hän kertoo.

Korkomarkkinoilla riskit kasvaneet

Lisäksi Yhdysvaltojen pitkän maturiteetin valtionlainojen korot ovat nousseet jo yli viiden prosentin.

”Nousevat korot voivat kiihdyttää velan kasvua entisestään. Ennusteemme mukaan 10-vuotisten valtionlainojen korko nousee vielä 50 korkopistettä”, Midtgaard toteaa.

Viimeisimmässä Yhdysvaltain liittovaltion velkakirjojen kaupassa nähtiin poikkeuksellisen heikko kysyntä, erityisesti ulkomaisten sijoittajien suunnalta. Tämä on johtanut siihen, että pitkien valtionlainojen korot ovat nousseet selvästi, mikä on aiheuttanut painetta myös osakemarkkinoille ja heikentänyt dollarin arvoa.

Sijoittajat vaativat nyt korkeampaa tuottoa kompensoidakseen kasvaneet riskit ja Yhdysvaltojen velkataakan kasvun.

Markkinoilla on nähty siirtymistä pitkäaikaisista velkakirjoista lyhyempiin, sillä pitkien korkojen nousu on tehnyt niistä aiempaa riskialttiimpia.

Historiallisesti Yhdysvaltain valtionlainat ovat olleet turvasatama, mutta nyt niiden asema on kyseenalaistunut talous- ja kauppapoliittisen epävarmuuden vuoksi.

Paineita dollarin ulkoiseen arvoon

Midtgaard muistuttaa, että ulkomaiset sijoittajat eivät pidä Yhdysvaltain velkaa hallussaan millä tahansa hinnalla.

”Joko korkojen on noustava tai dollarin heikennyttävä, jotta kysyntä pysyy tarjonnan perässä. Uskomme, että molemmat toteutuvat.”

Dollari on heikentynyt yhdeksän prosenttia euroon nähden tänä vuonna. Sama suunta jatkuu, mikäli Nordean ennuste pitää kutinsa.

Euron ja dollarin vaihtokurssin kehitys viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

”Odotamme trendin jatkuvan ja EUR/USD-kurssin olevan ensi vuonna 1,2. Tämä tekee Yhdysvaltain valtionlainoista hieman edullisempia ulkomaisille sijoittajille, mutta uskomme, että tämä ei riitä – myös korkojen on noustava”, Midtgaard arvioi.

Tällä hetkellä euron ja dollarin vaihtokurssi on 1,14.

Lisäksi Yhdysvaltojen huolena on edelleen korkealla pysyvät inflaationäkymät.

”Fed on edelleen huolissaan inflaationäkymistä. Atlantan Fedin Bostic totesi tällä viikolla, että kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus, ulkomaisten sijoittajien siirtyminen pois Yhdysvaltain markkinoilta ja mahdolliset veronalennukset voivat lykätä koronlaskuja Yhdysvalloissa. Pidämme edelleen kiinni ennusteestamme, ettei korkoja lasketa tänä vuonna, mutta riski on alaspäin”, Midtgaard toteaa.