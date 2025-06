Tekoäly-ETF:t avaavat ovet megatrendin tuottoihin

Viime vuosina tekoälyn kehitys on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja monipuolista. Vuoden 2025 Artificial Intelligence Index Reportin mukaan tekoälyjärjestelmien suorituskyky on parantunut nopeasti vaativissa testeissä.

Tekoäly on siirtynyt tutkimuslaboratorioista arkeen, erityisesti terveydenhuollossa ja liikenteessä.

Yhdysvalloissa FDA hyväksyi vuonna 2023 jo 223 tekoälypohjaista lääkinnällistä laitetta, kun vielä vuonna 2015 vastaavia hyväksyntöjä oli vain kuusi. Itseohjautuvat autot ovat siirtyneet kokeiluasteelta laajaan käyttöön: esimerkiksi Waymo tarjoaa viikoittain yli 150 000 autonomista kyytiä Yhdysvalloissa, ja Kiinassa Baidun Apollo Go -robottitaksit toimivat useissa kaupungeissa.

Tekoäly on mullistanut myös tieteellistä tutkimusta ja lääketiedettä. Tekoäly ylittää jo monissa tapauksissa lääkäreiden tason diagnostiikassa ja esimerkiksi syövän tunnistamisessa, mutta parhaat tulokset saavutetaan tekoälyn ja ihmisten yhteistyöllä.

Liiketoiminnassa tekoäly on noussut keskeiseksi kilpailutekijäksi. Suuryritykset investoivat tekoälyyn ennätystahtia, ja tekoälyratkaisujen käyttöönotto on laajentunut pilvipalveluista automaatioon, asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen.

Teknojätit hyödyntävät tekoälyä massiivisesti

Tekoälyn vaikutus näkyy erityisesti suurissa teknologiayrityksissä, jotka kehittävät sekä tekoälyalustoja että laitteistoa.

Nvidia on noussut johtavaksi toimijaksi tekoälypiirien valmistuksessa, ja sen H100- ja Blackwell-GPU:t ovat kriittisiä tekoälysovellusten laskentatehossa. Microsoft on syventänyt yhteistyötään OpenAI:n kanssa ja tuonut generatiivisen tekoälyn laajasti pilvipalveluihinsa ja yrityssovelluksiin. Alphabet panostaa puolestaan voimakkaasti tekoälyyn Gemini-mallinsa, hakukoneen ja pilvipalveluiden kautta sekä kehittää Waymo-autonomisia ajoneuvoja ja omaa tekoälylaskentainfrastruktuuriaan.

Myös AMD haastaa Nvidiaa tekoälypiireissä, ja sen MI300X-piirit ovat kasvattaneet suosiotaan suurten pilvipalveluyritysten keskuudessa. Oracle rakentaa tekoälypilvi-infrastruktuuria ja on mukana jättihankkeissa, kuten Stargate-aloitteessa, jossa investoidaan satoja miljardeja dollareita tekoälyyn Yhdysvalloissa.

Meta hyödyntää tekoälyä mainonnan personoinnissa ja sisällöntuotannossa Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa. Amazonin AWS-alusta mahdollistaa tekoälyratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton laajasti eri toimialoilla, ja yhtiö hyödyntää tekoälyä myös logistiikassa ja asiakaskokemuksen parantamisessa.

Apple puolestaan integroi tekoälyä syvälle laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa, kehittäen omaa tekoälylaskentaa ja parantaen esimerkiksi Sirin ja iOS:n älyominaisuuksia.

Tekoälyn kehitys näkyy myös rahoitusmarkkinoilla. Tekoälypohjaiset työkalut ovat mullistaneet osakemarkkina-analyysin, automatisoineet kaupankäyntiä ja parantaneet ennustetarkkuutta. Esimerkiksi luonnollisen kielen käsittely, sentimenttianalyysi ja syväoppimismallit ovat tuoneet uusia tapoja analysoida suuria tietomääriä ja tehdä nopeita sijoituspäätöksiä.

Suurimmat tekoäly-ETF:t

Sijoittajalle löytyy kosolti mahdollisuuksia suorista osakesijoituksista, joiden avulla on mahdollista hyötyä tekoälyn voittokulusta.

Tulevaisuuden voittajaosakkeiden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa. Onneksi markkinoilta löytyy useita tekoäly-yrityksiin sijoittavia pörssinoteerattuja indeksirahastoja eli ETF:ä.

Hallinnoitavilta varoiltaan ylivoimaisesti suurin tekoäly-ETF on Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C 1C. Kyseinen rahasto pyrkii seuraamaan Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data -indeksiä. Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data -indeksi seuraa kansainvälisiä tekoälyn, big datan ja kyberturvallisuuden alojen yhtiöitä. Indeksiin sisältyvät osakkeet suodatetaan ESG-kriteerien (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) perusteella.

Rahaston juoksevat kulut ovat 0,35 prosenttia vuodessa. Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C 1C on ainoa ETF, joka seuraa tätä Nasdaq-indeksiä. ETF jäljittelee vertailuindeksinsä kehitystä täyden replikoinnin menetelmällä eli ostamalla kaikki indeksin osakkeet. ETF:n osingot kerryttävät rahaston arvoa ja sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Xtrackersin tekoälyrahasto on erittäin suuri ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat lähes 4,3 miljardia euroa. ETF lanseerattiin tammikuussa 2019 ja sen kotipaikka on Irlanti.

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat SAP, Meta, Bank of America, Microsoft ja Amazon.

Toiseksi suurin tekoäly-ETF on Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc, jonka hallinnoitavat varat ovat 858 miljoonaa euroa, eli se on selvästi Xtrackersin rahastoa pienempi.

Rahasto on ainoa ETF, joka pyrkii seuraamaan MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered -indeksiä. Indeksi seuraa kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden yhtiöitä maailmanlaajuisesti, jotka joko kehittävät tekoälyä ja robotiikkaa tai todennäköisesti hyötyvät näiden alojen kehityksestä. Indeksiin sisältyvät osakkeet suodatetaan ESG-kriteerien perusteella.

ETF:n juoksevat kulut ovat 0,40 prosenttia vuodessa. ETF jäljittelee vertailuindeksinsä kehitystä täyden replikoinnin menetelmällä. Rahaston osingot kerryttävät rahaston arvoa ja sijoitetaan uudelleen rahastoon. ETF lanseerattiin syyskuussa 2018 ja sen kotipaikka on Luxemburg.

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Apple, Stryker, Cisco Systems, Intuitive Surgical ja Alphabet.

Kolmanneksi suurin tekoäly-ETF on L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, joka pyrkii seuraamaan ROBO Global Artificial Intelligence -indeksiä. Indeksi seuraa sellaisten yhtiöiden kehitystä, joiden liiketoiminnasta ja liikevaihdosta merkittävä osa perustuu tekoälyyn. Tähänkin indeksiin sisältyvät osakkeet suodatetaan ESG-kriteerien perusteella.

ETF:n juoksevat kulut ovat 0,49 prosenttia vuodessa. L&G Artificial Intelligence UCITS ETF on ainoa ETF, joka seuraa tätä ROBO Global -indeksiä. Tämäkin ETF jäljittelee vertailuindeksinsä kehitystä täyden replikoinnin menetelmällä. ETF:n osingot kerryttävät rahaston arvoa ja sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Rahaston hallinnoitavat varat ovat 787 miljoonaa euroa, ja se lanseerattiin heinäkuussa 2019. Rahaston kotipaikka on Irlanti.

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Samsara, AMD, Amazon, Alibaba ja CrowdStrike.