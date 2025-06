Yhdysvaltain työpaikkaraportti oli torjuntavoitto

Yhdysvaltoihin syntyi toukokuussa 139 000 uutta työpaikkaa, työministeriö kertoi perjantaina. Luku ylitti ekonomistien konsensusennusteen, 125 000 työpaikkaa. Työttömyysaste pysyi toukokuussa ennallaan 4,2 prosentissa.

Alkuvuoden lukuihin tehtiin korjauksia alaspäin. Maaliskuussa ja huhtikuussa työnantajat lisäsivät yhteensä 95 000 työpaikkaa vähemmän kuin alun perin raportoitiin. Huhtikuun luvuksi tarkentui 147 000, kun aiempi lukema oli 177 000.

”Markkinat ilahtuivat siitä, ettei tilanne ole pahempi, kun otetaan huomioon epävarmuus ja tullit,” kommentoi Priya Misra, J.P. Morgan Asset Managementin salkunhoitaja. ”Työmarkkinat ovat talouden kulmakivi, ja ne näyttävät edelleen etenevän — hitaammin, mutta se on ok.”

Viimeisen viikon aikana julkaistut indikaattorit saivat monet sijoittajat varautumaan heikompaan perjantain raporttiin. Esimerkiksi ADP:n yksityisen sektorin palkkasummakysely näytti hitainta rekrytoinnin kehitystä yli kahteen vuoteen. Sen mukaan yksityiset työnantajat lisäsivät toukokuussa 37 000 työpaikkaa, joskin palkkakehitys pysyi vakaana ja oli edelleen vahvaa sekä työpaikassaan pysyvillä että vaihtajilla.

Yhdysvaltain työtilastoviraston tiistaina julkaistun tilaston mukaan työpaikkailmoitusten määrä pysyi lähes ennallaan 7,4 miljoonassa huhtikuussa. Kuukauden aikana sekä palkkausten että työsuhteen päättymisten määrä oli lähes muuttumaton: palkattuja oli 5,6 miljoonaa ja eronneita/irtisanottuja 5,3 miljoonaa. Työsuhteen päättymisissä sekä oma-aloitteiset lähtemiset (3,2 miljoonaa) että irtisanomiset ja potkut (1,8 miljoonaa) pysyivät lähes samoina.

Challenger, Gray & Christmasin kuukausikysely näytti irtisanomisten määrän kasvaneen toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Myös uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä nousi viime viikolla seitsemän kuukauden huippuun.

Monet yritykset jättävät työpaikkoja täyttämättä. Toisin sanoen: niillä, jotka jo ovat työssä, menee ihan hyvin. Mutta työnhakijoille tilanne voi olla vaikeampi.

”Kyseessä on ympäristö, jossa palkataan vähän, mutta myös irtisanotaan vähän,” sanoi Brett Ryan, Deutsche Bankin Yhdysvaltain pääekonomisti. ”Ei ole selviä merkkejä vakavammasta taantumasta. Onko tämä kuitenkaan erityisen vahva työmarkkina tai palkkausympäristö? Ei. Mutta olemme tienneet tämän jo viimeiset 6–12 kuukautta.”

Amerikkalaisten palkkakehityksen kasvu ylitti kuitenkin toukokuussa ekonomistien odotukset. Keskimääräinen tuntipalkka nousi 3,9 prosenttia vuodessa, kun konsensusennuste oli 3,7 prosenttia.

Työvoiman osallistumisaste laski toukokuussa

Anna Wongin ja Bloomberg Economicsin USA-tiimin mukaan kaksi sektoria, jotka perinteisesti vetävät toukokuun työpaikkakasvua – vapaa-aika ja majoitus sekä kauppa ja kuljetus – eivät olleetkaan niin heikkoja kuin ennakoitiin.

Kotitalouskyselyyn perustuva työllisyys laski kuitenkin jyrkästi: 696 000 henkilöllä. Tämä johtui siitä, että työvoiman osallistumisaste — työikäisen väestön osuus, joka on töissä tai etsii työtä — laski 62,6 prosentista 62,4 prosenttiin. Ilman tätä laskua työttömyysaste olisi noussut.

Näin ollen työttömyysaste pysyi vakaana niin sanotusti “vääristä syistä” – ei siksi, että työpaikkoja olisi ollut tarjolla, vaan koska työntekijöitä poistui työmarkkinoilta.

Liittovaltion työntekijöiden määrä väheni 22 000 työpaikalla, mikä oli neljäs peräkkäinen kuukausi laskua. Neljässä kuukaudessa liittovaltion työpaikkoja on kadonnut 59 000.

Presidentti Donald Trump on tehnyt liittovaltion työpaikkojen leikkaamisesta keskeisen osan ohjelmaansa, mutta toukokuun luvut heijastivat tästä vain pientä osaa. Wall Street Journalin mukaan monet työntekijät ovat yhä palkallisella vapaalla tai saamassa irtisanomiskorvauksia, jolloin he eivät näy työttöminä. Oikeusjutut ja oikeuden päätökset ovat myös viivästyttäneet leikkauksia.

Keskuspankilla ei ole syytä muuttaa rahapoliittista suuntaansa

Työpaikkaraportti tukee todennäköisesti Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) arvioita siitä, että työmarkkinat hidastuvat vähitellen. Kuitenkin Fed ei todennäköisesti ole valmis laskemaan korkoja, ennen kuin se näkee varmuudella, ettei inflaatio ole jälleen kiihtymässä.

Viitteitä on siitä, että yritykset aikovat siirtää tullimaksuja asiakashintoihin seuraavien 2–3 kuukauden aikana. Näin ollen FOMC:n ei uskota laskevan korkoja ennen syyskuuta, vaikka työmarkkinat osoittavat pehmenemisen merkkejä.

Fedin kuvernööri Christopher Waller kertoi puheessaan 1. kesäkuuta, ettei hän näe samanlaisia tekijöitä kuin Covid-19-pandemian aikana, jotka voisivat vahvistaa tullien aiheuttamaa inflaatiopiikkiä.

Työvoimapula ei ole enää ongelma, eikä ainakaan toistaiseksi ole merkkejä siitä, että tullit aiheuttaisivat suuria toimitusketjujen häiriöitä. Lisäksi kongressin valmistelema veropaketti jatkaa pääosin olemassa olevia veronalennuksia, joten se ei tuo uutta elvytystä.

Lisäksi rahapolitiikan asema on täysin erilainen: Fed on supistanut tasetta yli kahdella biljoonalla dollarilla ja ohjauskorko on yli neljä prosenttia, kun se pandemian aikaan oli käytännössä nollassa. Näin ollen Waller ei usko, että vuosien 2021 ja 2022 perusteella voidaan ennustaa tullien aiheuttaman inflaation pysyvyyttä.