Rahastojätti lanseerasi Euroopan puolustukseen keskittyvän ETF:n

BlackRock on tuonut markkinoille iShares Europe Defence UCITS ETF:n (DFEU), joka seuraa STOXX Europe Targeted Defence -indeksiä. Uusi ETF tarjoaa kohdennetun altistuksen eurooppalaisille yhtiöille, joiden odotetaan hyötyvän puolustuksesta pitkän aikavälin rakenteellisena teemana.

Rahaston tavoitteena on tarjota tarkka altistus eurooppalaisiin puolustusyhtiöihin liikevaihtoon perustuvan valintamallin avulla aikana, jolloin eurooppalaiset valtiot kasvattavat puolustusmenojaan parantaakseen kyvykkyyttään.

Euroopan pyrkiessä uudistamaan turvallisuusarkkitehtuuriaan ja lisäämään puolustuskykyään sijoittajat etsivät tapoja kohdistaa salkkujaan kansallisten politiikkojen mukaisesti .

SIPRI:n tutkimusten mukaan NATO (pois lukien Yhdysvallat) kasvatti menojaan 68 miljardilla dollarilla eli 19 prosentilla vuosina 2022–2023. kaikki sotilasliiton jäsenmaat lisäsivät sotilasmenojaan vuonna 2024.

Euroopan komissio on lisäksi vaatinut puolustusmenojen kasvattamista tavalla, joka on ”tehty Euroopassa”, jotta varmistetaan pitkäaikainen turvallisuus ja taloudelliset hyödyt eurooppalaisille maille. Ehdotukset sisältävät eurooppalaisten budjettien kasvattamisen siten, että neljän vuoden aikana syntyy 650 miljardin euron rahoitusvara. Tässä yhteydessä Iso-Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat turvallisuus- ja puolustusyhteistyösopimuksen 19. toukokuuta 2025.

BlackRockin joukon EMEA-alueella sijaitsevia sijoitussalkkuja sisältävä tutkimus osoittaa, että vain kaksi prosentissa niistä on suoraa sijoitusta puolustussektorille – ja näidenkin sijoitusten osuus jää keskimäärin alle 1,6 prosenttiin.

”Eurooppalaiset asiakkaat ovat viime kuukausina johdonmukaisesti osoittaneet kasvavaa kysyntää eurooppalaiselle puolustussektorille altistumisesta. Nyt tätä tukee myös monien Euroopan maiden päätös lisätä menojaan ja painottaa yhteistyötä sekä eurooppalaisia yhtiöitä”, kertoo BlackRockin EMEA-alueen Global Product Solutions -yksikön johtaja Jane Sloan.

Sloanin mukaan BlackRock tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tarkkaan altistumiseen Euroopan puolustukselle sekä tuo pääomia Eurooppaan tukemaan paikallista teollisuutta ja eurooppalaisten maiden strategisia tavoitteita.

”Uusi rahasto tarjoaa asiakkaillemme työkalun, jolla voi ilmentää näkemyksiään ja tavoittaa puolustusteeman pitkän aikavälin rakenteelliset myötätuulet.”

Useita eurooppalaisia ja globaaleja osakeindeksejä hallinnoivan STOXX-yhtiön pääjohtaja Axel Lombolt kertoo, että yhtiö on sitoutuneet kehittämään indeksejä, jotka vastaavat Euroopan muuttuvia strategisia painopisteitä.

”Uusi STOXX Europe Targeted Defence -indeksi heijastaa tätä tehtävää tarjoamalla läpinäkyvän ja sääntöpohjaisen lähestymistavan yhtiöiden valintaan, jotka edistävät Euroopan puolustusta ja turvallisuutta”, hän kertoo.

STOXX Europe Targeted Defence -indeksi perustuu STOXX Europe All Country All Cap -indeksiin ja valitsee sen sisältämistä yhtiöistä (hintapainotetusti) ne, joilla on merkittävä osuus liikevaihdosta puolustustarvikkeista ISS:n tutkimusdatan perusteella. Liikevaihtoon perustuva valinta takaa sen, että indeksin painopiste kohdistuvat yhtiöihin, joiden tulosta merkittävä osuus tulee puolustussektorista.

Rahaston kokonaiskulusuhde (TER) on 0,35 prosenttia. TER-luku kertoo, kuinka suuri osa sijoittajan rahastoon sijoittamasta pääomasta menee vuosittain rahastoyhtiölle ja muihin kuluisiin.

Rahaston suurimmat osakesijoitukset ovat tällä hetkellä Rheinmetall, Bae Systems, Thales, Rolls-Royce Holdings, Leonardo Finmeccanica ja Saab.

Rheinmetall on saksalainen puolustustarvikeyritys, joka valmistaa muun muassa panssarivaunuja, tykistöä ja ammuksia. Bae Systems on brittiläinen puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö, joka on yksi maailman suurimmista aseteollisuuskonserneista.

Ranskalainen teknologiayhtiö Thales toimii laajasti puolustus-, ilmailu- ja tietoturva-aloilla. Brittäinen konserniyhtiö Rolls-Royce Holdings tunnetaan erityisesti lentokonemoottoreistaan .

Italialalainen puolustus- ja ilmailualan yhtiö Leonardo Finmeccanica valmistaa muun muassa sotilaslentokoneita ja elektroniikkaa. Saab on ruotsalainen puolustus- ja teknologiayritys, joka tuottaa esimerkiksi hävittäjiä.