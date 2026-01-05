Hyötyykö Neste, jos Venezuelan öljyntuotanto kasvaa?

Nesteen Porvoon jalostamo. Kuva: Neste Oyj.

Yhdysvallat toteutti viikonloppuna yllätysoperaation, jossa maan joukot vangitsivat Venezuelan presidentin Nicolás Maduron ennalta ilmoittamattomassa sotilasoperaatiossa Caracasissa.

Venezuelassa on maailman suurimmat todistetut öljyvarannot, yhteensä noin 303 miljardia barrelia. Tämä vastaa arviolta 17 prosenttia koko maailman tunnetuista varannoista. Saudi-Arabialla, toisella öljyjätillä, varantoja on noin 267 miljardia barrelia.​

Varannot eivät kuitenkaan näy tuotannossa.

Venezuelan öljyntuotanto on romahtanut 1980–1990-lukujen 3–4 miljoonasta tynnyristä päivässä nykyiseen noin 800 000–1 000 000 tynnyriin päivässä. Vuosien korruptio, investointien puute ja Yhdysvaltain pakotteet ovat ajaneet valtionyhtiö PDVSA:n velkakriisiin ja infrastruktuurin rapakuntoon.

Mikäli Yhdysvaltojen sotilasoperaatio johtaa Venezuelan öljytuotannon nousuun, saattaa siitä hyötyä kotimainen öljynjalostaja Neste.

Nesteen öljytuotteet-liiketoiminta perustuu Porvoon jalostamoon, joka on teknisesti yksi Euroopan tehokkaimmista ja monipuolisimmista jalostamoista ja kykenee prosessoimaan sekä raakaöljyä että uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita samaan integraatioon. Jalostamon noin 12 miljoonan tonnin vuotuinen kokonaistuotantokapasiteetti, josta noin 10 miljoonaa tonnia on raakaöljyä, antaa sille mittakaavaedun logistiikassa, tuotannon optimoinnissa ja Pohjois-Euroopan markkinan syvässä kattamisessa niin tieliikenne-, laiva- kuin lentopolttoaineiden osalta.​

Prosessiteknisesti Porvoo on korkean kompleksisuuden jalostamo, jonka laitekanta mahdollistaa raskaitten ja rikkiä sisältävien raakaöljyjen jalostamisen korkean lisäarvon keskitisleiksi ja vähärikkisiksi laivapolttoaineiksi. Se näkyy rakenteellisesti vahvana jalostusmarginaalina etenkin silloin, kun raskaan ja kevyen raakaöljyn hintadifferenssi on suuri.

Venezuela tuottaa pääosin raskasta ja erittäin raskasta raakaöljyä, jonka viskositeetti korkea, eli se on paksua ja bitumimaista verrattuna esimerkiksi kevyisiin Lähi-idän tai USA:n liuskeöljyihin. Suuri osa varannoista sijaitsee Orinocon öljyvyöhykkeellä, jossa öljy muistuttaa ominaisuuksiltaan pikemminkin asfalttia kuin “normaalia” raakaöljyä, ja lisäksi monissa laaduissa on korkea rikkipitoisuus, metalleja ja muita epäpuhtauksia.​

Jalostaminen on vaikeaa siksi, että Venezuelan tuottama öljy ei muutu yksinkertaisella tislaamisella riittävän suureksi osaksi arvokkaita lopputuotteita, kuten bensiiniä, dieseliä ja lentopolttoainetta, vaan siitä saadaan ilman perustislauksen jälkeen tapahtuvaa jatkokäsittelyä paljon raskaita, huonosti hinnoiteltuja jakeita.

Vaikka Venezuela pystyy tuottamaan myös jonkin verran kevyempiä ja keskiraskaita laatuja, maan varantojen ja tuotantopotentiaalin profiili on selvästi painottunut hyvin raskaaseen öljyyn. Se rajaa asiakkaiksi jalostamot, jotka on nimenomaisesti suunniteltu tällaisen tuotteen käsittelyyn.

Jos maan raakaöljyn tuotanto kasvaa, voi sillä olla vaikutusta raskaamman ja rikkisemmän raakaöljyn tarjontaan pidemmällä aikavälillä.

Se voi olla etu Nesteelle.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että Nesteellä on kyvykkyys hyödyntää heikompilaatuisia raakaöljylaatuja ja tällä on historiassa ollut vahvistava vaikutus Öljytuotteet-liiketoiminnan saamaan jalostusmarginaaliin.

”Jos raskasrikkisemmän raakaöljyn tarjonta kasvaa, on tällä arviomme mukaan mahdollisesti laskeva vaikutus Nesteen raakaöljy hankintakustannukseen ja edelleen, vahvistava vaikutus Öljytuotteiden jalostusmarginaaliin”, pankki toteaa.

