Dark Mode Light Mode
Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Indeksisijoittamisen ristiriita: Passiivinen raha ohjaa markkinoita
Pankkihuijarit iskevät suomalaisten varoihin uusin keinoin

Pankkihuijarit iskevät suomalaisten varoihin uusin keinoin

Pankkihuijaukset ovat muuttaneet muotoaan, varoittaa S-Pankki.
10.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
WhatsApp WhatsApp

Finanssiala ry:n mukaan suomalaisilta yritettiin huijata yhteensä 148 miljoonaa euroa vuonna 2025. Pankit onnistuivat tästä summasta estämään tai palauttamaan huijattuja maksuja 75,5 miljoonan euron edestä. Rikollisille päätyi 72,5 miljoonaa euroa suomalaisten rahoja. Edellisvuonna rikollisille päätyi 62,9 miljoonaa.

”Vaikka huijareille menossa olleista maksuista yli puolet saatiin torpattua, on menetetty rahamäärä kylmäävä”, sanoo Finanssiala ry:n petos- ja rikostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm.

Peräti 60 prosentissa huijaustapauksia asiakas on itse siirtänyt rahat rikollisille, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Näissä tapauksissa ei siis ole ollut kyse esimerkiksi pankkitunnusten kalastelusta.

Uutena kategoriana onkin tilastoitu turvatilihuijaukset, jotka aiemmin laskettiin kalasteluihin. Turvatilihuijauksilla ihmisiltä varastettiin 38,4 miljoonaa euroa vuonna 2025. Näistä maksuista pankit saivat estettyä tai palautettua 23,8 miljoonaa.

Tyypillisessä turvatilihuijauksessa rikolliset soittavat pankin nimissä ja varoittavat, että tililtä on lähdössä suuri maksu. Asiakas manipuloidaan luovuttamaan tunnuksensa ja hyväksymään varojen siirto ”pankin turvatilille”. Uskottavuutta on usein lisätty luettelemalla urkkimalla hankittuja uhrin todellisia tilitapahtumia.

S-Pankki kertoo tiedotteessaan, että Suomessa on käynnissä laaja pankkihuijausaalto, jossa rikolliset lähestyvät suomalaisia yhä useammin puhelinsoitoilla ja viestipalveluissa, kuten WhatsAppissa.

Pankin mukaan kyse on selvästä muutoksesta rikollisten toimintatavoissa. Uusi ilmiö näkyy sekä viranomaisten että pankkien tuoreissa tilastoissa. Aiemmin huijaukset perustuivat pitkälti valesivustoihin ja massaviestintään.

”Pankit ja viranomaiset voivat estää ja tunnistaa huijauksia, mutta järjestelmä ei toimi ilman ihmisten omaa harkintaa”, sanoo S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelä.

Vaikka pankit torjuvat huijauksia aiempaa tehokkaammin, kokonaiskuva on Niemelän mukaan huolestuttava.

”Rikolliset muuttavat toimintaansa nopeasti sen mukaan, millaisiin huijauksiin ihmiset lankeavat.”

Niemelän mukaan yhä useammin huijaus perustuu puheluun tai viestiin, jossa rikollinen esiintyy pankin tai viranomaisen edustajana ja pyrkii luomaan kiireen tai poikkeustilanteen tuntua.

”Tavoitteena on saada uhri toimimaan nopeasti ja ohittamaan normaali harkinta”, Niemelä kertoo.

Uusi huijaustrendi tekee rikoksista entistä uskottavampia. Puhelussa tai WhatsApp-viestissä rikollinen voi reagoida uhrin kysymyksiin, käyttää oikeita termejä ja luoda vaikutelman aidosta vuorovaikutuksesta. Tämä erottaa uudet huijaukset perinteisistä kalasteluviesteistä.

Pankit eivät koskaan pyydä asiakkaita luovuttamaan tunnuksiaan, vahvistuskoodejaan tai siirtämään varoja puhelimitse tai viestipalveluissa.

S-Pankissa pankkiasioita hoidetaan aina kirjautumalla S-mobiiliin tai verkkopankkiin S-Pankin omilla verkkopankkitunnuksilla. Pankki ei koskaan ota yhteyttä pikaviestipalveluissa, eikä pyydä kirjautumistietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla tai kehota asentamaan etäyhteysohjelmia.

10.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
12 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.

Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot