Perunkirjoitus pähkinänkuoressa – näin se tehdään oikein

Läheisen kuolema pakottaa omaiset hoitamaan surun keskellä joukon lakisääteisiä velvollisuuksia, joista perunkirjoitus on keskeisin. Se ei ole vapaaehtoinen eikä valinnainen.

Perintökaari edellyttää perunkirjoitusta jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen riippumatta siitä, onko jäämistössä omaisuutta vai ei.

Perunkirjoituksen tarkoitus on yksinkertainen mutta laaja. Sillä selvitetään ketkä ovat kuolinpesän osakkaat, mitä varoja ja velkoja vainaja jätti jälkeensä ja mikä on omaisuuden arvo kuolinpäivänä. Perukirja on samalla perintöverotuksen tärkein asiakirja.

Käytännössä perunkirjoitus on monelle ensimmäinen ja ainoa kerta, kun joutuu tekemisiin perintöjuridiikan kanssa. Kokemattomuus näkyy Verohallinnon mukaan erityisesti puutteellisissa perukirjoissa, myöhästyneissä toimituksissa ja virheellisissä omaisuuden arvostuksissa.

Kolmen kuukauden määräaika alkaa kuolinpäivästä. Lisäaikaa voi hakea Verohallinnolta OmaVero-palvelussa tai erillisellä lomakkeella, mikäli pesä on erityisen laaja tai osakkaiden selvittäminen vaatii aikaa. Hakemuksen on oltava perusteltu, ja se kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.

Kun perunkirjoitus on toimitettu, perukirja on lähetettävä Verohallinnolle kuukauden kuluessa tilaisuudesta.

Kuka vastaa ja mitä pitää tehdä ensin?

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä kuuluu niin sanotulle pesän ilmoittajalle. Käytännössä tämä on se osakas, jonka hallussa vainajan omaisuus on tai joka parhaiten tuntee pesän asiat. Useimmiten kyseessä on leski tai aikuinen lapsi.

Pesän ilmoittajan rooli ei ole pelkästään muodollinen. Hänellä on velvollisuus ilmoittaa vainajan varat ja velat oikein ja täydellisesti. Tietojen tahallinen tai törkeän huolimaton salaaminen voi johtaa henkilökohtaiseen vastuuseen pesän veloista.

Ensimmäinen konkreettinen tehtävä on osakkaiden selvittäminen. Tätä varten tarvitaan vainajan katkeamaton sukuselvitys 15 vuoden iästä kuolinhetkeen saakka. Sukuselvitys hankitaan Digi- ja väestötietovirastosta ja tarvittaessa seurakunnista, jos vainaja on ollut kirkon jäsen ennen väestötietojärjestelmän digitointia.

Lisäksi tarvitaan jokaisen osakkaan virkatodistus, jolla vahvistetaan henkilön olevan elossa.

Jos vainaja on tehnyt testamentin, myös testamentinsaajat merkitään perukirjaan. Samoin avioehtosopimus ja mahdolliset lahjakirjat on hankittava liitteiksi.

Mitä perunkirjoitustilaisuudessa tapahtuu?

Perunkirjoitustilaisuus on muodollinen mutta ei välttämättä jäykkä tapahtuma. Se pidetään tavallisesti vainajan kotona, jonkun osakkaan luona tai lakitoimistossa. Kaikkia osakkaita on kutsuttava paikalle, vaikka heidän läsnäolonsa ei ole pakollista.

Tilaisuuteen osallistuvat pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet eivät ole osakkaita vaan ulkopuolisia henkilöitä, jotka arvioivat omaisuuden ja varmentavat perukirjan sisällön allekirjoituksillaan.

Käytännössä uskottuina miehinä toimivat usein lakimiehet, pankin edustajat tai muut perunkirjoitukseen perehtyneet henkilöt.

Tilaisuudessa käydään läpi vainajan varat ja velat, osakkaat, testamentti ja muut perukirjaan merkittävät tiedot. Pesän ilmoittaja vakuuttaa tietojen oikeellisuuden.

Varojen ja velkojen luettelointi ratkaisee perintöveron

Perukirjan ydin on varojen ja velkojen luettelo. Kaikki vainajan omaisuus merkitään kuolinpäivän käypään arvoon. Tämä tarkoittaa sitä hintaa, jolla omaisuus todennäköisesti myytäisiin vapailla markkinoilla kuolinhetkellä.

Pankkitalletusten ja pörssinoteerattujen arvopapereiden osalta arvostus on suoraviivaista. Pankit ja arvopaperikeskus antavat saldotodistukset kuolinpäivälle, ja pörssinoteeraus kertoo osakkeen hinnan.

Monimutkaisemmaksi tilanne menee kiinteistöjen, mökkien, listaamattomien yritysten ja maatilojen kohdalla. Kiinteistön käyvän arvon määrittämiseen voidaan käyttää kiinteistönvälittäjän arviota, Verohallinnon hintakarttoja tai toteutuneiden kauppahintojen vertailua alueelta. Dokumentointi on tärkeää, sillä Verohallinto voi kyseenalaistaa arvostuksen ja määrätä omaisuudelle korkeamman arvon verotuksessa.

Varojen lisäksi perukirjaan merkitään vainajan velat kuolinhetkellä sekä kuolinpesän menot, kuten hautajaiskulut ja perunkirjoituskustannukset. Nämä ovat vähennyskelpoisia eriä, jotka pienentävät verotettavaa perintöosuutta.

Jos vainajalla oli puoliso, myös lesken varat ja velat luetteloidaan perukirjaan. Tämä johtuu avio-oikeudesta, joka vaikuttaa pesän jakoon. Lesken omaisuus ei kuitenkaan kuulu kuolinpesään eikä siihen kohdistu perintöveroa.

Testamentti, lahjat ja ennakkoperinnöt on ilmoitettava

Perukirjassa on mainittava vainajan tekemä testamentti kokonaisuudessaan. Testamentti liitetään perukirjaan alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Samoin avioehtosopimus on ilmoitettava, koska se vaikuttaa ositukseen ja sitä kautta perittävän omaisuuden määrään.

Monelle tulee yllätyksenä, että perukirjaan on merkittävä myös vainajan elinaikana antamat lahjat ja ennakkoperinnöt. Verohallinto huomioi perintöverotuksessa kolmen viimeisen vuoden aikana annetut lahjat. Ennakkoperinnöt vaikuttavat puolestaan perillisten perintöosuuksien laskentaan.

Lahjojen ja ennakkoperintöjen jättäminen pois perukirjasta on yksi tyypillisimmistä virheistä. Se johtaa parhaimmassa tapauksessa täydennysperukirjaan ja pahimmassa tapauksessa veronkorotukseen.

Perukirjan toimittaminen ja perintöverotus

Valmis perukirja toimitetaan Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Sen voi lähettää sähköisesti OmaVero-palvelun kautta tai postitse. Verohallinnolle ei tarvitse liittää mukaan talletusten saldotodistuksia, kuolinpesän kulutositteita eikä sukuselvitystä, vaan viranomainen pyytää ne tarvittaessa erikseen.

Perikunnalle kannattaa silti jäädä oma kappale perukirjasta kaikkine liitteineen. Sitä tarvitaan myöhemmin pankkiasioinnissa, kiinteistökaupoissa ja mahdollisessa perinnönjaossa.

Verohallinto kehittää parhaillaan OmaVeroon sähköistä perukirja- ja perintöveroilmoituspalvelua, jossa tarjottaisiin esitäytettyjä tietoja vainajan varallisuudesta. Palvelun käyttöönottoa tavoitellaan vuodelle 2027. Siihen asti perukirja laaditaan itse tai asiantuntijan avustuksella ja lähetetään Verohallintoon nykyisellä tavalla.

Perukirjan tiedot siirtyvät suoraan perintöverotuksen pohjaksi. Verohallinto tekee perintöveropäätökset osakaskohtaisesti perukirjan perusteella. Jos Verohallinto pitää ilmoitettuja arvoja liian matalina, se voi oikaista arvostusta ylöspäin.

Vuoden 2026 alusta perintöverotuksessa tapahtui useita kevennyksiä. Verovapaan perintöosuuden alaraja nousi 20 000 eurosta 30 000 euroon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alle 30 000 euron perintöosuudesta ei makseta veroa lainkaan. Muutos koskee kuolemantapauksia 1.1.2026 alkaen, eli ratkaisevaa on vainajan kuolinpäivä, ei perunkirjoituksen tai perinnönjaon ajankohta.

Samalla tavanomaisen koti-irtaimiston verovapaa raja nousi 4 000 eurosta 7 500 euroon. Perukirjaan riittää maininta siitä, että koti-irtaimiston arvo jää alle tämän rajan.

Myös perintöveron viivästyskoron marginaali aleni 3,5 prosenttiyksiköstä kahteen prosenttiyksikköön. Verohallinto ei siirrä vuoden 2024 alun jälkeen erääntyneitä perintöveroja ulosottoon ennen kuin eräpäivästä on kulunut kymmenen vuotta, mikä antaa perikunnille käytännössä pitkän maksuajan.

Perukirjan arvostukset ovat silti kaksiteräinen miekka. Liian korkea arvostus johtaa tarpeettoman suureen perintöveroon. Liian matala arvostus puolestaan voi johtaa Verohallinnon oikaisuun ja mahdolliseen veronkorotukseen. Realistinen, dokumentoitu arvostus on siksi paras strategia.

Myöhästymisestä ja virheistä seuraa sanktioita

Perunkirjoituksen laiminlyönti tai perukirjan myöhästynyt toimittaminen johtaa Verohallinnon arvioverotukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verottaja arvioi pesän varat itse, mikä harvoin on perikunnan edun mukaista. Myöhästymisestä voidaan määrätä myös veronkorotus.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmenee uusia varoja tai velkoja, perikunta on velvollinen tekemään täydennysperukirjan. Sille on oma kuukauden määräaikansa siitä, kun uusi omaisuus tai velka tulee tietoon.

Ylivelkaisessa pesässä perunkirjoitus on yhtä lailla pakollinen. Tällöin perukirjasta käy ilmi, että velat ylittävät varat. Perillisten ei tarvitse maksaa vainajan velkoja henkilökohtaisesti, mutta pesän ilmoittajan vastuun kannalta on olennaista, että velat on selvitetty huolellisesti.

Varattoman pesän perukirjan kopio kannattaa lähettää myös velkojille.

Perunkirjoitus ei ole sama asia kuin perinnönjako

Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä on, että perunkirjoituksessa jaetaan perintö. Näin ei ole. Perunkirjoitus on selvitystoimenpide, jolla kartoitetaan pesän sisältö ja osakkaat. Varsinainen perinnönjako on erillinen toimitus, joka voidaan tehdä vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Jos vainajalla oli aviopuoliso, ennen perinnönjakoa tehdään tyypillisesti ositus, jossa puolisoiden omaisuus jaetaan avio-oikeuden perusteella. Vasta osituksen jälkeen tiedetään, mikä osa omaisuudesta kuuluu kuolinpesälle ja voidaan jakaa perillisten kesken.

Kesäkuun alusta 2026 voimaan tuleva avioliittolain muutos tuo tähän uuden ulottuvuuden: avio-oikeus voi jatkossa vanhentua kymmenessä vuodessa avioliiton purkautumisen jälkeen, jos kyseessä on avioero. Muutos voi vaikuttaa tilanteisiin, joissa ex-puoliso on pesän osakas.

Perintövero määräytyy kahden veroluokan perusteella. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lähimmät omaiset eli lapset, puoliso, vanhemmat ja isovanhemmat. Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut, esimerkiksi sisarukset ja testamentilla perivä avopuoliso. Toisen veroluokan perintövero on tuntuvasti korkeampi.

Puoliso saa vähentää perintöosuudestaan 60 000 euroa ja alle 18-vuotias rintaperillinen 40 000 euroa.

Perukirja toimii kuitenkin kaikkien myöhempien toimien pohjana. Se on asiakirja, jota pankit vaativat tilivarojen vapauttamiseksi, Maanmittauslaitos kiinteistöjen lainhuudon muuttamiseksi ja vakuutusyhtiöt korvausten maksamiseksi.

Milloin kannattaa palkata asiantuntija?

Yksinkertaisessa pesässä, jossa vainajalla oli pankkitili, ehkä asunto ja selkeä perillistilanne, perunkirjoituksen voi hoitaa ilman lakimiestä. Hautaustoimistot ja pankit tarjoavat perunkirjoituspalveluja, jotka riittävät tavanomaisiin tilanteisiin.

Lakimiehen apu muuttuu tarpeelliseksi, kun pesässä on yritysvarallisuutta, listaamattomia osakkeita, ulkomailla sijaitsevaa omaisuutta, riitaisia osakassuhteita tai monimutkainen testamentti. Sama pätee tilanteisiin, joissa vainajalla oli useampi avioliitto tai avoliitto, sillä perimysjärjestys ja osituskysymykset monimutkaistuvat nopeasti.

Perunkirjoituksen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin pesän laajuudesta riippuen. Kustannus on kuolinpesän meno, joka merkitään perukirjaan ja vähennetään pesän varoista ennen perintöverotusta.

Jos osakkaat eivät pääse sopuun pesän hallinnosta tai perunkirjoituksen järjestämisestä, kuka tahansa osakkaista voi hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän määräämistä. Pesänselvittäjä ottaa pesän haltuunsa ja hoitaa selvityksen osakkaiden puolesta.

Tämä on viimesijainen mutta joskus välttämätön keino, jos tilanne on ajautunut umpikujaan.

Lisätietoa: Perunkirjoitus ja perukirja – mitä ne tarkoittavat ja miten pitää toimia?

