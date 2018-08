Sijoitussäästötilistä tuli pannukakku

Sijoitussäästötilistä piti tulla historiallinen kädenojennus kansankapitalismille. Toisin kävi.

Tänään koitti se päivä, jota osakesijoittajat ovat odottaneet kuin kuuta nousevaa. Sijoitussäästötili on vihdoinkin totta.

Hallitus kertoi päättäneensä ottaa sijoitussäästötilit käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Sijoitus- eli osakesäästötili on osakesäästäjällä oiva ratkaisu. Sijoitussäästötilin sisällä sijoittaja voi myydä osakkeita voitollisesti, ilman voitosta menevää luovutusvoittoveroa. Vasta sitten kun varat nostetaan tilitä, sijoittaja maksaa pääomaverot. Myös maksetut osingot ovat sijoitussäästötilin sisällä yleensä verovapaita.

Sijoitussäästötilin piti kohdella sijoittajia tasavertaisesti verotuksessa

Sijoitussäästötilin tärkein merkitys on siinä, että se tekee sijoittamiseen liittyvästä verotuksesta neutraalimpaa. Sijoitussäästötili laittaa osakesäästäjän verotuksellisesti samalle viivalle rahastosäästäjän kanssa. Rahastossahan salkunhoitaja voi myydä asiakkaansa rahastovaroja ilman veroseuraamuksia. Rahastosäästäjä maksaa pääomaverot vasta lunastaessaan rahastoja.

Lisäksi sijoitussäästötili poistaa sijoittajalle ongelmallisen lukkiutumisvaikutuksen. Lukkiutumisvaikutus tarkoittaa sitä, että sijoittaja saattaa jättää esimerkiksi hulppeasti nousseen osakkeen myynnit tekemättä vain ja ainoastaan veroseuraamusten vuoksi. Sijoittaja näkisi osakkeiden myynnin muutoin järkeväksi, mutta veroseuraamusten pelko estää häntä myymästä osakkeita.

Sijoitussäästötilin sisällä ei osakesijoittajan tarvitse tehdä myöskään niin sanottuja ”veromyyntejä” vuoden vaihteessa. Eli tappiollisia sijoituksia ei tarvitse myydä vain siksi, että saisi vähennyksiä voitollisten osakkeiden luovutusvoittoveroista.

Hallituksen tekemä päätös sijoitussäästötileistä pitäisi siis olla sijoittajalle iloinen asia.

Hallituksen päättämä sijoitussäästötilin malli on pettymys

Valitettavasti ensimmäinen reaktio uutiseen sijoitussäästötilien käyttöönotosta on kuitenkin pettymys. Hallituksen päätökseen sisältyy 50 000 euron katto varoille, joita sijoitussäästötilin verovapaus koskisi.

Tämä katto valitettavasti tekee koko uudistuksesta torson.

50 000 euron keinotekoinen katto ei ole sen mukainen mitä Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti. Työryhmän ehdotuksessa ei ollut kattoa lainkaan.

Nyt tehty nahkapäätös tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittajat jaetaan verotuksellisesti kolmeen kastiin.

Ne sijoittajat, joiden sijoitussalkku on alle 50 000 euroa, saavat uudistuksesta tietenkin täyden hyödyn. He voivat myydä huoletta osakkeita voitolla ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Niille sijoittajille, joiden sijoitussalkku on vähintään seitsennumeroinen luku, ei koko uudistuksella ja sen 50 000 euron katolla ole oikeastaan mitään merkitystä. Miljoonasalkun päällä istuvat sijoittajat hallinnoivat varojaan edelleen sijoitusyhtiöiden, kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorien avulla.

Jos tuota turhaa sijoitussäästötilin kattoa ei hallitus olisi keksinyt, saattaisi osa isommilla pääomilla pelaavista sijoittajista lopettaa kikkailun vakuutuskuorilla ja sijoitusyhtiöillä. Nyt niin ei tule tapahtumaan.

Selkeästi eriarvoiseen asemaan joutuvat esimerkiksi 100 000 euron sijoitussalkkua hallinnoivat sijoittajat. 50 000 euron katto rajaa tämän joukon varoja sijoitussäästötilin ulkopuolelle. Heidän sijoitussalkkunsa ei ole myöskään niin suuri, että heidän kannattaisi hallinnoida varojaan sijoitusyhtiön tai sijoituskuorien avulla.

Nyt hallitus siis tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen osakekaupankäyntiin niille, joilla on pienimmät varat käytettävinään.

Näille sijoittajille hyöty sijoitussäästötilistä on ylipäätänsä kaikkein vähäisin. On varsin kyseenalaista, kannattaako muutaman tuhannen tai edes muutaman kymmenen tuhannen euron sijoituspotilla alkaa veivaamaan osakkeiden ostoilla tai myynneillä. Kustannustehokas indeksirahasto tai pörssinoteerattu indeksirahasto eli ETF voi olla pienillä panoksilla se kaikkein järkevin sijoitusinstrumentti.

Taas uusi kannustinloukku

Sijoitussäästötilin verokatto luo myös taas uuden epäsuoran verotuksen progression muodon ja kannustinloukun.

Jos sijoittaja tekee hartiavoimin töitä kasvattaakseen varallisuuttaan, tulee hänen eteensä kannustinloukku. Sijoitussalkun varallisuuden kasvattaminen yli 50 000 euron johtaa veroseuraamuksiin.

Kaiken kukkuraksi tällaiset keinotekoiset verottomuuden rajat luovat usein myös tilaisuuden kikkailuun verosuunnittelussa. Se tuskin lienee hallituksen tarkoitus.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ovat jo ehtineet kehumaan uudistusta. Se on ymmärrettävää. Se on heidän tehtävänsä. Varsinkin Lounasmeri on tehnyt kiitettävän uutterasti työtä sijoitussäästötilin eteen.

Epävirallisemmat reaktiot ovat olleet tyystin toista maata. Esimerkiksi Twitterissä tavallisten sijoittajien reaktiot kertovat siitä, että nyt syödään tappion karvasta kalkkia.

Twitterin sijoittajien reaktioita on helppo ymmärtää. Kunnollinen sijoitussäästötili oli niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana.