Vuoden liikemieheksi valittu Juho Nummela on innostava johtaja, jonka tuloksiin omistajatkin voivat olla tyytyväisiä.

Palkinnon jakaa vuosittain Suomen Liikemiesyhdistys yhdessä Kauppalehden ja Aalto-yliopiston kanssa. Ensimmäistä kertaa palkinnon historiassa Vuoden liikemies on noussut toistamiseen samasta yrityksestä. Ponssen perustaja Einari Vidgrén vastaanotti palkinnon vuonna 1997.

Vuoden Liikemies -valinta julkistettiin maanantai-iltana Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa. Palkitsemisperusteluissa todettiin, että Juho Nummelassa yhdistyvät nykyaikaisen kestävän johtajuuden tunnusmerkistöt. Raadin arvion mukaan Juho Nummela toteuttaa arjessaan periaatteita, joissa vastuullinen toiminta, läpinäkyvyys ja sidosryhmien osallistaminen ovat tuottaneet sekä taloudellista että työntekijäkokemuksellista menestystä.

”Juho Nummelan johtajuudessa yhdistyvät yrityksen juurien arvostaminen ja uuden luominen. Uutta luodaan yhteistyössä kaikkien ponsselaisten kanssa, jonka mahdollistaa se, että Nummela itse syttyy siitä, että yritystä viedään yhdessä eteenpäin, organisaatiotasosta riippumatta. Nummela on aidosti keskusteleva johtaja ja esimerkinnäyttäjä uuden ajan johtamiskyvyistä”, raati arvioi.

Juho Nummelan toimitusjohtajakauteen on mahtunut suuria käännekohtia. Nummela aloitti toimitusjohtajana juuri ennen kansainvälistä finanssikriisiä, joka vaikutti vahvasti myös Ponssen toimintaan. Parhaillaan Vieremällä otetaan käyttöön yhtiön historian suurinta tehdasinvestointia.

Hänen mukaansa hyvä johtaja on innostaja, joka osaa kuunnella muita ja jakaa vastuuta. Nummela arvostaa erityisesti ketteryyttä päätöksenteossa.

Yksi toimitusjohtajan tärkeimmistä hetkistä ajoittuu finanssikriisin vuosille 2008-2009.

”Aloimme taas tehdä töitä, kuten Ponssella niitä kuuluu tehdä. Palasimme juurillemme ja pidimme Ponsse-hengestä kiinni. Meillä on erittäin vahva yrityskulttuuri ja arvopohja. Tärkeinä arvoina ovat rehellisyys, innovatiivisuus, Ponsse-henki ja asiakasläheisyys. Me teemme töitä asiakkaillemme ja meillä on raju usko omaan tekemiseen”, Nummela kuvaa.

Nummela haluaa korostaa myös yhteistyön merkitystä.

”Tämä hieno palkinto menee kaikille ponsselaisille, sillä kukaan ei ole yksin mitään”, Nummela sanoo.

Akateemiselta arvoltaan Juho Nummela on tekniikan tohtori. Hän on toiminut Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana kymmenen vuoden ajan vuodesta 2008 alkaen. Hän aloitti Ponsse Oyj:n palveluksessa diplomityöntekijänä vuonna 2002, toimi yhtiön laatu- ja IT-johtajana vuosina 2005-2006 ja tehtaanjohtajana vuosina 2006-2008. Nummela on palkittu aiemmin myös Future Ceo of the Year -tunnustuksella vuonna 2017.

Nummelan tulokset ovat numeroidenkin valossa vakuuttavia.

Nummelan toimitusjohtajuuden aikana Ponssen markkina-arvo on noussut yli 120 prosenttia. Samaisella ajanjaksolla Helsingin pörssi on laskenut kaksi prosenttia.

Liiketilos on noussut vuoden 2007 37 miljoonasta eurosta viime vuoden 67,4 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderes ennustaa tämän vuoden liikevoitoksi 69,6 miljoonaa euroa. Jos Inderesin ennusteella Nummelan toimitusjohtajuuden aikana olisi liiketulos noussut siis 88 prosenttia.

Ponssen omistajilla ei siis pitäisi olla valittamisen aihetta.

Ponssen liiketuloksen kehitys nykyisen toimitusjohtajan aikana.

Suomen Liikemiesyhdistys on vuonna 1896 perustettu järjestö, joka pyrkii ajamaan liike-elämän ja yrittäjien etuja. Yhdistys perusti aikanaan Kauppalehden ja oli mukana vaikuttamassa muun muassa Kauppakorkeakoulun perustamiseen. Vuoden Liikemies -palkintoa on jaettu vuodesta 1980 alkaen.

SLY edistää Vuoden Liikemies -valinnalla tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista ja esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä. Yhdistyksessä on noin 550 jäsentä.

Vuoden Liikemiehet vuosina 1980-2018:

v. 2018 toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj

v. 2017 toimitusjohtaja / hallitusammattilainen Mika Sutinen, Musti ja Mirri Oy

v. 2016 konsernijohtaja Paula Salastie, Teknos Oy

v. 2015 toimitusjohtaja Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj

v. 2014 hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, Normet Group Oy

v. 2013 toimitusjohtaja Fred Larsen, Lamor Corporation Ab

v. 2012 hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy

v. 2011 hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha, Lindström Oy

v. 2010 hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen Säätiö

v. 2009 toimitusjohtaja Anne Berner, Oy Vallila Interior Ab

v. 2008 toimitusjohtaja Jari Sarasvuo, Trainers’ House Oy

v. 2007 toimitusjohtaja Jussi Nurmio, Taivas Oy

v. 2006 toimitusjohtaja Mauri Ikola, Vepsäläinen konserni

v. 2005 hallituksen puheenjohtaja Jouko Kemppi, Kemppi Oy

v. 2004 hallituksen jäsen Rabbe Grönblom, Kotipizza Oyj

v. 2003 toimitusjohtaja Mika Anttonen, Greeni Oy

v. 2002 toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, Sinituote Oy

v. 2001 toimitusjohtaja Stig Gustavson, KCI Konecranes

v. 1999 toimitusjohtaja Pentti Rotola-Pukkila, P. Rotola-Pukkila Oy

v. 1998 toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen, Marimekko Oy

v. 1997 hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén, Ponsse Oy

v. 1996 toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy

v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen, Onninen Oy

v. 1994 toimitusjohtaja Stig Lindström, Lival Oy

v. 1993 toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä, Planmeca Oy

v. 1992 toimitusjohtaja Jorma Nieminen, Benefon Oy

v. 1991 hallituksen puheenjohtaja Yrjö Toivola, Vaisala Oy

v. 1990 hallituksen puheenjohtaja Matti T. Martela, Martela Oy

v. 1989 hallituksen puheenjohtaja Reijo Vauhkonen, Suomen Vuolukivi Oy

v. 1988 toimitusjohtaja Pekka Paasikivi, Oras Oy

v. 1987 toimitusjohtaja Hannu Seppälä, Seppälä Oy

v. 1986 toimitusjohtaja Arvo Suutari, Ruusutarhat, Arvo Suutari Oy

v. 1985 toimitusjohtaja Seppo Halttunen, Halton Oy

v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen, Amer-yhtymä Oy

v. 1983 toimitusjohtaja Gary Sundberg, Teknolon Group

v. 1982 toimitusjohtaja Gustav von Hertzen, Suomen Sokeri Oy

v. 1981 toimitusjohtaja Veijo Sydänmetsä, Pyhännän Rakennustuote Oy

v. 1980 toimitusjohtaja Jorma Nokkala, Tmi Nokka-Koneet