Rovio yllätti sijoittajat Angry Birds 2 -pelin tuotoilla

Vihaiset linnut siivittivät peliyhtiön heinä-syyskuussa rajuun tulosparannukseen. Yhtiö etsii kuumeisesti Angry Birds -brändin lisäksi myös onnistumisia uusista peliprojekteista.

Angry Birds kannatteli edelleen Rovion tulosta.

Yhtiön isoimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi jo kolmantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja päätyi 68 prosentin kasvulla ennätyslukemiin 30,8 miljoonaa euroa. Vuosi sitten pelin myynti oli hieman yli 18 miljoonaa euroa.

Yhtiön oikaistu liikevoitto nousi peräti 10,4 miljoonaan euroon viime vuoden neljästä miljoonasta eurosta. Liikevaihto pysyi suurin piirtein edellisvuoden lukemissa.

Ihan täysin tulosparannus ei kuitenkaan ole vihaisten lintujen ansiota.

Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta kertoo tulosjulkistuksessa, että uusien käyttäjien hankinta oli jossain määrin kalliimpaa kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Pysyäkseen tavoittelemansa 8–12 kuukauden takaisinmaksuajan puitteissa yhtiö investoi käyttäjähankintaan vähemmän tällä vuosineljänneksellä, mikä myös vaikutti osaltaan positiivisesti vuosineljänneksen liikevoittoon

Tulospetraus oli kuitenkin positiivinen yllätys markkinoille, sillä Rovion osakekurssi nousi tulosjulkistuksen jälkeen yli 12 prosenttia.

Levorannan mukaan Angry Birds Friends toimii luotettavana ja tasaisen varmana ”siipimiehenä”. Hänen mukaansa Angry Birds 2 on pitänyt asemansa eniten rahaa tekevien pelien listoilla ja näin ollen tarjoaa hyvän pohjan ensi vuodelle, jolloin Angry Birds -brändi täyttää kymmenen vuotta ja Angry Birds 2 -elokuva on saapumassa markkinoille. Innovaatiosyklin nopeuttamiseksi Angry Birds 2 -peliin on lisätty vuoden aikana kolmas kehitystiimi, Levoranta kertoo.

Rovio tarvitsee kuitenkin kipeästi myös onnistumisia uusissa peleissä, koska loputtomiin se ei voi ratsastaa vihaisten lintujen brändin siivillä.

”Vaikka toistammekin markkinoilla olevien peliemme jatkuvan kehittämisen tärkeyttä sekä niiden liikevaihdon jatkuvaa kasvattamista, on selvää, että tarvitsemme myös uusia pelejä kasvun kiihdyttämiseksi. Jatkamme siksi sisäisten ja ulkoisten pelikehitysprojektien lukumäärän kasvattamista sekä ensi vuodelle että tuleville vuosille”, Levoranta toteaa.

Roviolla on toimitusjohtajan mukaan tällä hetkellä 12 peliprojektia eri kehitysvaiheissa ja ensi vuonna tavoitteena on julkaista vähintään kaksi peliä. Tällä hetkellä on kaksi Angry Birds -peliä koemarkkinoinnissa ja näiden lisäksi yksi peli odottaa julkaisupäätöstä Kiinan markkinoille.

Rovio nosti myös koko vuoden näkymiään. Yhtiö odottaa nyt konsernin liikevaihdon olevan 280 – 290 miljoonaa euroa, kun aikaisempi arvio oli 260 – 300 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevaihdon näkymiä Rovio nosti 10 – 11 prosenttiin liikevaihdosta, kun aikaisempi näkymä oli 9 – 11 prosenttia.