Poliittinen epävarmuus varjostaa maailmantalouden kasvunäkymiä

Suomen vienti on yhä roimasti takamatkalla muihin euromaihin verrattuna, arvioi Teknologiateollisuus.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut viime kuukausina ja odotukset koko tälle vuodelle ovat aiempaa heikommat, arvioi Teknologiateollisuus ry.

Kasvunäkymiä varjostavat kauppasotaan liittyvät korotetut tullit erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, taloudelliset pakotteet sekä mahdollisen Brexitin aiheuttama epävarmuus, kertoo Teknologiateollisuus ry tuoreimmassa Talousnäkymät-raportissaan.

Liiton mukaan myös Saksan autoteollisuutta koskevat uudet päästöstandardit sekä Turkin ja Argentiinan taantuma jarruttavat osaltaan kansainvälistä taloutta.

”Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarkensi maailmantalouden kasvuennusteitaan huhtikuussa. Verrattuna tammikuussa laadittuun ennusteeseen kasvun hidastumista nähdään tapahtuvan kaikkiaan 70 prosentissa maailman maista. Tuoreen ennusteen mukaan kasvua on tänä vuonna 3,3 prosenttia, kun vuonna 2018 kasvua oli 3,6 prosenttia ja vuonna 2017 lähes neljä prosenttia”, raportissa todetaan.

Euromaiden talouskasvu on Teknologiateollisuuden mukaan hidastunut nopeasti viime kuukausina ja koskee suurista maista erityisesti Italiaa, Ranskaa ja Saksaa. Espanjassa kasvu on puolestaan jatkunut vahvempana.

Huhtikuussa kerätyt tiedot teollisuuden ja palvelualan yrityksiltä kertovat, ettei euroalueella käännettä parempaan ole vielä tapahtunut. Teknologiateollisuuden mukaan tilanne on erityisen heikko teollisuudessa, jossa sekä uudet tilaukset että tilauskanta vähenevät edelleen. Teollisuudessa työpaikkoja ei myöskään enää juurikaan lisätä. Palvelualoilla puolestaan kasvua on hieman.

Myös Yhdysvalloissa talouskasvu on hidastunut, vaikkakin maa on kehittynyt Länsi-Eurooppaa vahvemmin. USA:n teollisuustuotanto lisääntyy edelleen ja asuntomarkkinoilla on tapahtunut uutta elpymistä.

Kauppasota Kiinan kanssa on koitunut Yhdysvalloille Kiinaa haitallisemmaksi. Ulkomaankaupan alijäämä on kuitenkin kokonaisuudessaan kääntynyt laskuun alkuvuoden aikana, Teknologiateollisuus toteaa.

Vaikka Kiina on ottanut käyttöön useita finanssi- ja rahapoliittisia elvytystoimia kasvun nopeuttamiseksi, on kauppasota Yhdysvaltain kanssa kuitenkin pitää Kiinan kasvunäkymät epävarmoina. Kiinan teollisuustuotannossa ja rakentamisessa on jo näkyvissä pientä elpymistä.

Teknologiateollisuuden mukaan Suomen talous pääsi kasvuun kiinni vasta vuoden 2015 jälkipuoliskolla, kun euromaissa keskimäärin käänne tapahtui jo vuoden 2013 alussa. Bruttokansantuotteen kehityksessä Suomella on edelleen seitsemän prosentin takamatka, viennissä peräti 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin, liitto arvioi.

Talven aikana Suomen takamatka kasvussa on Teknologiateollisuuden mukaan jonkin verran kaventunut ja näyttää pienenevän myös keväällä.

”Maltilliset palkkaratkaisut, kilpailukykysopimus sekä teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistuminen telakoilla, autojen ja biotuotteiden valmistuksessa sekä useilla keskisuurten yritysten toimialoilla on monipuolistanut Suomen talouden rakenteita ja kasvua”, Teknologiateollisuus kiittelee.