Laskeva korkokäyrä – pörssiromahduksen ennustaja?

Yhdysvalloissa ja nyt myös Britanniassa korkokäyrät ovat kääntyneet normaaleista nousevista laskeviksi korkokäyriksi. Mikä sitten korkokäyrä on, miten se voi olla laskeva ja ennustaako se pörssiromahdusta?

Mikä ihmeen korkokäyrä?

Korkokäyräksi kutsutaan käyrää, joka kuvaajassa vasemmalta oikealle siirryttäessä kuvaa korkotasoa lyhyistä koroista pidempiin korkoihin. Normaali korkokäyrä on nouseva, eli alle vuoden mittaiset p.a. korot ovat matalammat kuin viiden, kymmenen tai jopa kolmenkymmenen vuoden korot. Kuvaajassa normaali korkokäyrä vaalean sinisellä.

Laskeva korkokäyrä

Sen sijaan laskevassa korkokäyrässä (eli inverted yield curve; tummansinisellä kuvaajassa yllä), lyhyempien korkojen vuotuinen tuotto ylittää pidempiaikaisten korkojen vuotuisen tuoton. Korkokäyrä on siis jossain kohtaa tai kauttaaltaan laskeva.

Pidemmän aikavälin vuotuinen korkotuotto on tavallisesti korkeampi kuin lyhyempien korkojen tuotto, koska pidemmän aikavälin korkotason ennustettavuus on hankalampaa ja siksi pidempiin korkoihin sisältyy yleensä positiivinen riskipreemio.

Kun korkokäyrä muuttuu laskevaksi markkinoiden keskimääräinen ja kohtalaisen vahva näkemys on, että tulevaisuudessa talous hyytyy ja korkotaso laskee. Kun talous hyytyy, investoinnit laskevat ja lainarahan kysyntä laskee. Kysynnän laskiessa lainantarjoajat saavat yhä matalampaa korkoa lainattaville rahoilleen.

Ennustus?

Historiallisessa valossa laskevaksi muuttuva korkokäyrä on usein ennustanut taantumaa ja pörssikurssien laskua seuraavan vuoden sisään. Alla olevassa kuvaajassa harmaat palkit edustavat taantumaa ja sinisen käppyrän käydessä nollan alapuolella korkokäyrä on muuttunut laskevaksi (kuvaajassa alla kymmenenvuotias korko on alittanut kahden vuoden koron).

Vaikka taantuma ei aina ole sama kuin pörssiromahdus, nämä korreloivat usein keskenään. Kuten yllä olevasta kuvaajasta näkyy, vuoden 1987 mustaa maanantaita laskeva korkokäyrä ei onnistunut ennustamaan, mutta IT-kuplan puhkeamisen ja edellisen finanssikriisin kylläkin.

Tuleeko nyt sitten vuoden sisään pörssiromahdus? Markkinat ovat ainakin huolestuneet kuten viimeaikaisista pörssiliikkeistä voi päätellä. Toiset pitävät laskevan korkokäyrän ennustavuutta tällä hetkellä huonona keskuspankkien poikkeuksellisten toimien ja alhaisen korkotason takia. Toiset uskovat laskevan korkokäyrän signaaliin kuin raamattuun.

Ellei aikaisemmin rysähdä, niin silloin niin usein rahansa häviävän uhkapelurin voi kannattaa hankkia itselleen mojovan myyntioptioposition ennen ensikesän lomille lähtöä.

Kunhan taas on valmis häviämään kaikki nekin rahat:)