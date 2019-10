Sijoitusammattilainen varoittaa: Nämä sijoituskohteet saattavat aiheuttaa rumaa jälkeä sijoitussalkulle

Korkosijoituksissa saattaa olla nyt aiempaa suurempia riskejä.

Varo pitkän maturiteetin velkakirjoja. Näin varoittaa Todde Morgan, Bel Air Investments Advisors -yhtiön toimitusjohtaja CNBC-uutiskanavan Trading Nation -ohjelmassa.

Morganin yhtiö hallinnoi yli yhdeksän miljardin dollarin omaisuuspottia. Hän ei tiedä milloin jo vuosikymmenen jatkunut härkä- eli nousumarkkina päättyy, mutta tietyillä sijoitusmarkkinoiden alueilla on hänen mukaansa nyt ”liian vaarallista” olla mukana.

Jos sijoittajilla on tarve hajauttaa sijoituksiaan korkosijoituksiin, kannattaa ne sijoitukset pitää nyt lyhyiden tai hyvin lyhyiden maturiteetin eli juoksuajan velkakirjoissa.

Pitkän juoksuajan velkakirjat ovat Morganin mukaan nyt vaarallisia korkoriskin vuoksi.

Sekä lyhyen että pitkän juoksuajan velkakirjojen korot ovat laskeneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Esimerkiksi USA:n liittovaltion 10 vuoden velkakirjan korko oli vuonna 1990 korkeimmillaan yli 9,2 prosenttia. Nyt korko on enää 1,75 prosenttia.

Morgan uskoo, että velkakirjojen korot saattavat nousta lähivuosina. Jos niin kävisi, tekisi se pahaa jälkeä pitkän maturiteetin velkakirjoille. Korkosijoitusten markkina-arvo riippuu käänteisesti korosta. Kun korko nousee, velkakirjojen markkina-arvo laskee. Pitkän maturiteetin velkakirjojen markkina-arvojen korkoherkkyys on suurempi kuin lyhyen maturiteetin velkakirjojen. Eli pitkien korkopapereiden korkoriski on toisin sanoen suurempi.

Koska korot ovat viime vuosina ja vuosikymmeninä olleet laskusuunnassa, ovat pitkäjännitteiset korkosijoittajat saaneet tottua poikkeuksellisen korkeisiin tuottoihin. Californian yliopiston emeritusprofessori Edward McQuarrie keräsi aineiston amerikkalaisten osakkeiden ja korkosijoitusten tuotoista. Hänen mukaansa vuoden 1982 jälkeen korkosijoitukset ovat jopa tuottaneet hieman paremmin kuin osakkeet. Molempien inflaatiokorjattu tuotto on ollut yli seitsemän prosenttia.

Korkojen nousu saattaa alkaa, jos USA:n talous kehittyy tulevina vuosina suotuisasti. Tällöin keskuspankki Fed joutuu inflaatiota hillitäkseen nostamaan ohjauskorkoa, mikä heijastuu myös markkinakorkoihin.

Miten sijoittajan sitten tässä tilanteessa kannattaa sijoituksiaan hajauttaa?

Morgan suosittaa hajauttamaan laajasti osakemarkkinoille erilaisiin osakkeisiin: isoihin, pieniin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin.

Morganin mielestä osakkeet ovat tällä hetkellä parempi vaihtoehto kuin korkosijoitukset suurelle osalle sijoittajista. Morgan uskoo osakkeiden nousevan Yhdysvalloissa 8 – 10 prosenttia vuoden loppuun mennessä. Se on rohkea ennuste. S&P 500 -indeksi on jo tähän mennessä noussut tänä vuonna lähes 20 prosenttia, vaikkakin viimeisen 12 kuukauden aikana nousu on ollut alle yhdeksän prosenttia.