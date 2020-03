Osakekurssit ovat laskeneet rajusti viime viikkoina. Koronakriisi on ravistellut osakemarkkinoita ennätyksellisen nopeasti.

Kiinassa alkuvuonna käynnistyneen uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia on THL:n mukaan tähän mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 135 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 123 maata on raportoinut tartunnoista.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

Suurin osa raportoitujen tartuntojen kokonaismäärästä on edelleen Kiinasta. Kiinassa epidemia vaikuttaa laantuvan. Muualla maailmalla esimerkiksi Italia, Etelä-Korea ja Iran ovat raportoineet tuhansia tapauksia. Myös Yhdysvalloissa on raportoitu yli tuhat tapausta.

Tähän mennessä tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti yli 5 000 ihmistä, joista suurin osa, yli 3 100, Kiinassa. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 36 000 tapausta. Suurin osa Euroopan tapauksista on todettu Italiassa, yhteensä yli 17 000. Italian terveydenhuoltojärjestelmä on vakavasti ylikuormittunut.

Koronakriisi on ollut myrkkyä osakemarkkinoille. USA:n S&P 500 on romahtanut kuukaudessa yli 19 prosenttia, Saksan DAX-indeksi lähes 33 prosenttia ja Helsingin pörssikin 31 prosenttia. 14 Helsingin pörssin yhtiötä on romahtanut kuukaudessa jo yli 40 prosenttia.

Torstaina S&P 500 -indeksi romahti peräti 9,51 prosenttia, Dow 30 laski 9,99 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq 9,43 prosenttia. Kyseessä oli pörssin pahin päivä sitten vuoden 1987. Samalla markkinoiden pelkokertoimena tunnettu VIX-indeksi pomppasi kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaansa.

Perjantaina osakkeiden suunta oli yhtä rajusti ylöspäin, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti samalla odotetusti Yhdysvaltoihin hätätilan. Hätätila mahdollistaa liittovaltion hallinnolle pääsyn 50 miljardin dollarin hätärahoitukseen, jonka se aikoo osoittaa osavaltioille ja koronaviruksesta kärsineille.

Perjantain kurssinousu oli huikea, sillä Dow Jones nousi 9,4 prosenttia, S&P 500 9,2 prosenttia ja Nasdaq 9,3 prosenttia. Kurssinousu oli kaikkien aikojen kovin yksittäisen päivän nousu.

Taloussivusto Forbes vertasi tämän hetken osakepaniikkia aiempiin osake- ja talouskriiseihin. Historian pahimpia osakemarkkinoiden kurssiromahduksia ovat seuraavat:

1930-luvun lama

Musta maanantai vuonna 1987

Teknologiakupla vuosituhannen vaihteessa

Finanssikriisi vuosina 2008-2009

1930-luvun lama on historian pahin osakemarkkinoiden kriisi. Sen johdosta Dow-osakeindeksi romahti peräti 89 prosenttia edellisestä huipustaan elokuussa 1029. Dow-indeksin pohjat nähtiin kesäkuussa 1932. Eli romahdus kesti 34 kuukautta eli lähes kolme vuotta.

30-luvun lamassa USA:n teollisuustuotanto romahti 47 ja bruttokansantuote 33 prosenttia. Työttömyys nousi pahimmillaan jopa yli 20 prosentin. USA:n talous elpyi entiselle tasolleen vasta toisen maailmansodan jälkeen.

30-luvun laman ja pörssiromahduksen syistä kiistellään. 20-luvulla rahan tarjonta kasvoi 70 prosenttia ja korot olivat alhaiset. Löysä rahapolitiikka saattoi olla syynä pörssi- ja asuntomarkkinakuplan syntymiseen.

10 vuotta sitten alkanut finanssikriisi oli maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituskriisi, jonka taustalla oli useita tekijöitä, kuten heppoisin perustein myönnetyt subrime-lainat, riskien arvopaperistaminen, alhaisen korkotason synnyttämä asuntokupla sekä liikepankkien sijoitukset johdannaisiin velkavivulla.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Dow-osakeindeksin romahdus eri talouskriiseissä. Kurssilasku kertoo muutoksen edellisestä huipusta kurssiromahduksen pohjille.

Koronakriisin romahdus ei ole siis vielä lähimainkaan niin raju kuin esimerkiksi finanssikriisin romahdus.

Lisäksi aikaa on kulunut vielä hyvin vähän. Kriisi on kestänyt vasta hieman yli kuukauden. Esimerkiksi finanssikriisin aikana Dow-indeksin vajoaminen pohjille kesti 16 kuukautta. 2000-luvun teknologiakuplassa laskumarkkina kesti puolestaan peräti 43 kuukautta.