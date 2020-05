Säästäjä, sijoittaja, enkeli, yrittäjä vai omistaja?

Mikä on sinun suhteesi omistamiseen? Omistajuutta kuvataan usein suhteessa omaisuuteen.

Omistajuus nähdään ja ajatellaan olotilana. Todellisuus on kuitenkin päinvastainen. Omistajuudessa yhdistyy taito yrittää, johtaa ja sijoittaa.

Miten määrittelet suhteesi omistajuuteen?

Säästäminen on vaurastumisen prosessi. Säästämällä kulutetaan tuloja vähemmän. Kertyvät varat talletetaan itselle sopivaan kohteeseen. Jollekin se asunto, toiselle pankkitili ja kolmannelle suuria lupaileva rahasto. Säästäminen on omistajuuden passiivisin muoto.

Sijoittaja on spekulantti. Sijoittaja yrittää arvata onnistuuko Nokia, kasvaako kasvisruoka tai miten pankkeja arvotetaan jatkossa. Sijoittaja hajauttaa riskiä ja uskoo osaavansa panostaa oikeaan aikaan oikeisiin asioihin. Sijoittajan suhde omistusten kehittämiseen on passiivinen. Toiset päättävät omistusten suunnasta, otteista ja niistä päättävistä henkilöistä. Sijoittamista kuvataan taitona, mutta minulle se näyttäytyy enemmän viihteellisenä uhkapelinä.

Yrittäjä pyrkii kasvattamaan omaisuutta oman osaamisen ja tekemisen kautta. Yrittäjällä on valta ja vastuu omaisuuteen ja usein koko oma varallisuus pelissä. Yrittäjän omat rahat, firman tulos ja edellä mainittujen suhde yhteiskuntaan on koko ajan ristissä. Valtio hyötyy menestyvästä yrittäjästä, yrittäjän rinnalla, mutta yrityksellä tienaava omistaja heikentää yhtiötä oman palkkionsa kautta. Yrittäjä on aktiivinen omistaja, joka usein jättää ammattimaisen omistajuuden mahdollisuudet hyödyntämättä.

Enkeleitä onko heitä? Näin kysyttiin hyvässä kirjassa. Viime vuosikymmenien aikana on alettu puhumaan sijoittajista, jotka antavat rahaa korkean riskin hankkeisiin enkeleinä. He ovat passiivisia omistajia, jotka lyövät vetoa yrittäjien onnistumisesta. Sana johtaa harhaan ja siitä olisikin ehkä luovuttava. Enkelöinti on passiivisen omistamisen ja vedonlyönnin ylintä luokkaa.

Omistaja on ammattimainen prosessi. Ammatikseen omistavan tulisi olla yrittämisen, johtamisen, sijoittamisen ja sitä kautta omistajuuden ammattilainen. Miten omistajaksi kasvetaan? Mitään universaalia oppia asiasta ei ole. Toisten mielestä omistamisen taito kulkee verissä, toiset näkevät johtamisen ammattilaisista kasvavan hyviä omistajuuden edistäjiä. Minusta ammattimaisen omistajuuden tunnistaa omistamisen rakenteista, omistajuuden johtamisesta, kehittämisestä ja tuloksista. Omistamisen ammattilaisia on Suomessa vähän ja aihe liitetään helposti rahoitussektoriin. Jatkossa näemme varmasti myös asiaan vihkiytyviä osaajia, jotka omistavat itse ja toistenkin puolesta. Näin myös omistajuuden osaamisen ja tulosten tulisi parantua koko yhteiskunnassa.

Kirjoittaja on yrittäjä, konsultti, asiantuntija ja hallitusammattilainen