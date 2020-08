USA:n talousmoottori yskii – luottoluokittaja varoittaa velkaelvytyksen vaaroista

Kaikki oli hyvin vielä tämän vuoden helmikuun alussa. Työttömyysaste oli alhaisempi kuin kertaakaan 50 vuoteen. USA:n vahvasta talouskehityksestä kertoivat myös ennakoivat suhdanneindeksit. Ostopäällikköindeksit ISM ja IHS Markit osoittivat USA:n palvelualojen odotettua kovemmasta kasvusta.

“Vaikuttaa siis siltä, että USA:n talouskasvun selkäranka sai jälleen vahvistusta joidenkin talouden epävarmuuksien haihduttua”, kommentoi helmikuun alussa USA:n talouslukuja Inderesin ekonomisti Marianne Palmu.

Sitten tuli koronakriisi ja Yhdysvaltojen ennätyksellisen pitkä ja kestävä noususuhdanne katkesi.

Yhdysvaltain talous supistui ennätyksellistä vauhtia vuoden toisella neljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa Yhdysvaltain bruttokansantuote romahti 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Toisen vuosineljänneksen bruttokansantuotteen kasvuluvut olivat historiallisen heikkoja”, arvioi Nordean sijoitusstrategi Ville Korhonen.

Lisäksi työmarkkinoilla varovaisesti käynnistynyt elpyminen on pysähtynyt, ja työttömyyskorvauksen hakijoita oli jo 1,4 miljoonaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Yhdysvaltojen talouden supistuvan tänä vuonna 6,6 prosentilla. Ensi vuonna maan talouden uskotaan kuitenkin palaavan kasvu-uralle ja nousevan 3,9 prosentilla. Sitä seuraavina vuosina kasvu on vaatimattomampaa.

Myös korkomarkkinat ovat antaneet varoitussignaalin maailman suurimman talouden tilanteesta.

USA:n 10 vuoden inflaatiosuojatun velkakirjan tuotto on painunut huomattavan alas – sen korko on nyt selvästi negatiivinen. Inflaatiosuojattu velkakirja eli TIPS (10-Year Treasury Inflation-Indexed Security) kertoo tavallista inflaatiolta suojaamatonta velkakirjaa paremmin korkomarkkinoiden odotuksista talouden suhteen, koska siinä inflaatio-odotusten vaikutus velkakirjojen korkoihin on eliminoitu.

Negatiivinen TIPS-korko kertoo, että korkomarkkinoilla suojaamattomien velkakorkojen korko on alhaisempi kuin inflaatio-odotus.

TIPS-korko on siis reaalikorko, ei nimelliskorko, jolloin se heijastelee korkomarkkinoiden odotuksia USA:n talouden kehityksestä. Mitä alhaisempi on TIPS-reaalikorko, sitä alhaisemmat ovat korkomarkkinoiden talouden kasvuodotukset.

”Reaalituottojen lasku kertoo edessä olevasta haasteellisesta kasvuympäristöstä”, kertoo uutistoimisto Bloombergille Greg Peters, PGIM Fided Income -yhtiön sijoitusjohtaja.

Yhdysvaltojen talouskasvun sakkaaminen näkyy myös valuuttamarkkinoilla, kun euro on viime viikkoina vahvistunut reippaasti dollariin nähden.

Tresides Asset Management -yhtiön vanhempi salkunhoitajan Berndt Maischin mielestä valuuttamarkkinoiden kehitys kertoo, että USA on ”menettämässä otteensa koronakriisistä”.

Tässä tilanteessa Yhdysvaltain keskuspankki Fed joutuu edelleen jatkamaan voimakkaasti elvyttävää rahapolitiikkaa. Viime viikolla Fed päätti pitää Yhdysvaltain ohjauskoron ennallaan välillä 0 – 0,25 prosentissa. Lisäksi keskuspankki jatkaa joukkolainojen osto-ohjelmaa jatketaan entiseen tahtiin.

Myös liittovaltio elvyttää nyt ahnaasti. Valkoinen talo ja kongressi pääsivät maaliskuussa ratkaisuun jättimäisestä elvytyspaketista, jonka suuruus on peräti kaksi biljoonaa dollaria eli 2000 miljardia.

Liittovaltion velkaelvytyksellä on kuitenkin hintansa.

Luottoluokitusyhtiö Fitch ilmoitti viime viikolla heikentäneensä luokitustaan Yhdysvaltain talouden tulevaisuuden näkymistä. Fitch laski luokituksensa aiemmasta vakaasta negatiiviseen.

Luottoluokittaja varoittaa, että korkea velkataakka ja liittovaltion rankasti alijäämäinen budjetti olivat kasvua rajoittava tekijä keskipitkällä aikavälillä jo ennen koronaakin. Koronakriisi on luonnollisesti pahentanut maan velka- ja alijäämäongelmaa.

Fitchin mukaan maan päättäjillä ei tällä hetkellä ole uskottavaa suunnitelmaa kriisistä ulos. Fitch säilytti kuitenkin Yhdysvaltain AAA-luottoluokituksen toistaiseksi ennallaan.

Ei niin synkkää, ettei jotain myönteistäkin. USA:n ostopäällikköindeksi nousi heinäkuussa pistelukuun 50,9, kun se kesäkuussa oli 49,8. Yli 50-pistettä merkitsee, että taloudellinen aktiteetti on kasvussa.

