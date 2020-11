Pankkiosakkeet eivät näytä tunnuslukujen valossa hintavilta.

Nordea on menettänyt markkina-arvostaan hieman yli kolmessa vuodessa lähes 30 prosenttia. Osake on toipunut pahimmasta aallonpohjasta viime maaliskuulta. Silti osakkeen kurssinoteeraus on vielä kaukana yli 10 euron kurssitasosta.

Pankit näyttävät arvostuskertoimien perusteella edullisilta. Helsingin pörssin pankkisektorin yritykset Nordea, Aktia Pankki ja Oma Säästöpankki hinnoitellaan kaikki lähelle tasesubstanssiaan – Nordea ja Oma säästöpankki jopa alle tasesubstanssin. Tämä siitä huolimatta, että analyytikot odottavat kaikille yhtiöille kaksinumeroista osakekohtaisen tuloksen kasvua ensi vuodelle.

Pankkiosakkeet näyttävät siis tunnuslukujen valossa edullisilta.

Pankki P/E2020 Osinko% P/B2020 Tuloskasvu Aktia Pankki 16,2 4,7 1,06 38 % Nordea 13,2 5,1 0,9 24 % Oma Säästöpankki 9,1 2,2 0,79 14 %

Pankit ja pankkiosakkeet ovat olleet sijoittajien inhokkeja, väittää Taalerin sijoitustoiminnan johtaja Ilkka Väkeväinen. Hänen mukaansa se johtuu siitä, että toimialalla on omia haasteitaan eikä talouskehityksestä riippumatonta kasvua ole sen takia juurikaan nähtävillä.

Ikävät asiat on kuitenkin leivottu jo hintoihin.

”Haasteita on, mutta ne eivät ole uusia ja ne ovat jo hinnoissa. Koronakriisin aiheuttamat haasteet lainakannassa ja pelko siitä, että osa pankkien lainasaatavista jää saamatta – noh, sekin on hinnoissa. Eli halpaa on, kaikki on hinnoissa ja hinnat perustuvat tietyllä tavalla pahimpaan skenaarioon”, Väkeväinen analysoi.

Pankkien hinnoittelu pörsseissä on johtanut Väkeväisen mukaan siihen, että pankkien oman pääoman markkina-arvo nyt alittaa roimasti sen, mikä on oman pääoman arvo taseessa.

Pankkitoimialalla näin tapahtuu kriisitilanteissa miltei poikkeuksetta, Väkeväinen selittää.

”Tätä tukee myös akateeminen tutkimus, jossa on havaittu, että osakemarkkinoilla pitkittynyt kriisihinnoittelu korostuu juuri pankeissa. Toinen tutkimuksista esiin nouseva havainto on, että toimialan alennuslaarista ei kannata välttämättä poimia halvinta, eli käytännössä niitä pankkeja, jotka ovat halvimpia yrityskohtaisista syistä.”

Pankkien alehinnoittelu loppuvat aikanaan ja tästä on jo nähtävillä merkkejä, Väkeväinen uskoo.

”Pankkien menestys on sidottu reaalitalouteen, kuten niiden osakekurssitkin, ja talouskasvu on normalisoitumassa ensi vuonna rokotteiden johdosta.”

Esimerkiksi Oma Säästöpankki näkee lähiajan näkymät myönteisinä. Pankki odottaa liiketoimintavolyymien jatkavan edelleen vahvaa kasvua tilikaudella 2020 poikkeuksellisen epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Pankki odottaa vuoden 2020 tuloksen ennen veroja ylittävän edellisen tilikauden vajaan 33 miljoonan euron tason.

Nordea puolestaan yllätti positiivisesti tuloskehityksellään heinä-syyskuussa. Pankin raportoitu liiketulos nousi 1 085 miljoonaan euroon vertailukauden 421 miljoonan euron tappiolta. Analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 925 miljoonan euron liiketulosta.