Tekninen analyysi kertoo: Helsingin pörssi on nousutrendissä

Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech antaa keskipitkän aikavälin ostosuosituksen Helsingin pörssin yleisindeksille.

Investech kertoo analyysiuutisissaan, että OMX Helsinki on nousutrendissä, mikä indikoi vahvan kehityksen jatkuvan. Indeksi on rikkonut vastustason lyhyellä aikavälillä, mikä antaa ostosignaalin lyhyen ajan kaupankäyntivälille. Indeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 10700 pisteen kohdalla.

Vastustason ylitys on merkki edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 10700 piste.

OMX Helsinki päätyi maanantaina 10852 pisteeseen, mikä on korkein taso sitten helmikuun 2008. Investech laskee, että Indeksi on ollut nousussa seitsemän kertaa viimeisimmistä yhdeksästä päivästä.

Maanantaina osakemarkkinat olivat laajasti nousussa. Syynä oli ainakin USA:n presidentti Donald Trumpin hyväksymä jättimäinen tukipaketti USA:n talouden tukemiseksi ja koronakriisin talousvaikutusten lieventämiseksi.

Tukipaketin mukaan alle 75 000 dollaria eli 61 000 euroa vuodessa ansaitsevat taloudet saavat valtiolta 600 dollarin sekin. Tulojen noustessa tukisumma pienenee asteittain. Tukipakettiin kuuluu lisäksi yritys- ja maataloustukia sekä 300 dollarin viikoittainen korotus työttömyyskorvauksiin maaliskuun loppuun saakka.

Investtech pitää Helsingin pörssiä kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Treidaamiskulttuuri on ottanut Suomessa parin viimeisen vuoden aikana isoja harppauksia eteenpäin. Jukka Lepikkön e-kirja on ensimmäinen suomenkielinen laaja treidausopas. Se antaa perustiedot aktiivisesta kaupankäynnistä, eli treidaamisesta ja eri strategioista, teknisestä analyysista ja kassanhallinnasta.

Treidaa kuin ammattilainen -e-kirja on ladattavissa tästä linkistä maksutta