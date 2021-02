Kryptovaluutat ja koronapandemia nostaneet näytönohjaimien kysyntää – useita malleja loppuunmyyty

Näytönohjaimien kysyntä on noussut niin valtavasti, että ne ovat lähes loppuumyyty, kertoo hintavertailupalvelu Hintaopas.

Uuden näytönohjaimen hankinta on tällä hetkellä hyvin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan data kertoo, että kiinnostus näytönohjaimia kohtaan on kasvanut Suomessa jopa 194 prosentilla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Lisäksi 74 mallia 100:sta Hintaoppaan suosituimmasta mallista on loppuunmyyty kaikista kaupoista.

Näytönohjainten markkina käy nyt kuumana ja tarjonta on hyvin rajattua. Harvoja saatavilla olevia malleja on tarjolla niukasti, ja pääosin tiettyä mallia saa kerrallaan vain yhdestä kaupasta.

”Tietyn tuoteryhmän loppuun myyminen lähes koko Suomesta on hyvin poikkeuksellista, eikä tilanne rajoitu vain yhteen maahan”, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Tammi-helmikuussa suomalaiset etsivät näytönohjaimia 194 prosenttia aktiivisemmin kuin samaan aikaan viime vuonna. Kyseessä on kansainvälinen ilmiö, sillä Hintaoppaan Norjan, Ruotsin, Ranskan, Iso-Britannian ja Uuden-Seelannin sivustoilla kiinnostus on kasvanut keskimäärin 277 prosentilla.

”Näytönohjainten vaikeaan saatavuuteen on muutamia syitä. Suurin tekijä löytyy tuotantopuolelta, sillä useat kiinalaiset tehtaat lopettivat näytönohjainten valmistuksen Covid19-pandemian alkaessa. Näytönohjainten valmistaja AMD on myös luultavasti joutunut käyttämään suuren osan kapasiteetistaan uusien pelikonsoleiden näytönohjainten valmistamiseen. Näin näytönohjaimia ei ole onnistuttu valmistamaan kysyntää vastaavaa määrää”, Matinvesi-Bassett kertoo.

Tuotanto-ongelmat ei ole kuitenkaan ainoa syy näytönohjaimien saatavuusongelmaan. Myös tuotteiden kysyntä on Matinvesi-Bassetin mukaan ollut kahdesta eri syystä poikkeuksellisen kovaa.

”Olemme viettäneet viime aikoina paljon aikaa kotona, joten erilaisten viihdelaitteiden kysyntä on kasvanut kovasti, mukaan lukien pelaaminen. Moni onkin päättänyt nyt päivittää koneeseensa uuden näytönohjaimen”,

Yksi syy tilanteeseen ovat myös kryptovaluutat.

“Bitcoinin hinta on noussut räjähdysmäisesti viimeisen kolmen kuukauden aikana, mikä globaalista näkökulmasta katsoen lisää näytönohjainten kysyntää”, Matinvesi-Bassett kertoo.

Bitcoinin hinta dollareissa on noussut yli 460 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Hinta noteerataan jo yli 56 000 dollariin.

Nyt kun kysyntä on ylittänyt tarjonnan, saatavilla olevien tuotteiden hinnat ovat nousseet. Hintaoppaan datan mukaan näytönohjainten hinnat ovat nyt helmikuussa korkeimmillaan, ja pelkästään joulu-helmikuussa hinnat ovat nousseet 10 prosentilla.

Sama ilmiö on huomattu myös Suomen suurimmassa käytettyjen tavaroiden markkinapaikassa Tori.fi:ssa.

”Erinäisten tietokonekomponenttien keskimääräinen pyyntihinta myynti-ilmoituksissa on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta. Tori.fi:ssä on tällä hetkellä 461 ilmoitusta näytönohjaimista. Kun suositut tuotteet myydään kaupoista lähes loppuun, kuluttajat kääntyvät second hand -tarjonnan puoleen ja hinnat lähtevät nousuun. Nyt on siis hyvä tilaisuus myydä tarpeettomat näytönohjaimet eteenpäin”, kertoo Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela.