Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät lähes 16 prosenttia osakekaupastaan Yhdysvaltojen pörsseissä tammikuussa.

Rinnakkaislistatut yhdysvaltalaisosakkeet nousevat korkealle myös Saksan pörssissä.

Yhdysvaltojen osakkeiden hurja nousu alkuvuodesta heijastui myös Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppaan tammikuussa. Yhdysvaltojen osuus osakekaupan vaihdosta nousi ennätystasolle lähes 16 prosenttiin.

Vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä oli tammikuun aikana voimakkaasti noussut GameStop.

”Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla nähty ilmiö oli poikkeuksellinen, sillä muutama osake nousi satoja prosentteja lyhyessä ajassa, kun piensijoittajat aiheuttivat poikkeuksellisen ostoaallon muutaman yhtiön lyhyeksi myytyihin osakkeisiin”, kertoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Poikkeuksellisen ostoaallon seurauksena kurssien laskuun uskoneet lyhyeksi myyjät kuten esimerkiksi tietyt hedge fundit joutuivat sulkemaan lyhyeksi myyntejään tappiolla nouseviin kursseihin, mikä vielä lisäsi kohteena olevien osakkeiden nousuja.

Yhdysvaltojen osakehuuma vaikutti myös suomalaisiin osakkeisiin.

Sosiaalisen median keskustelut Yhdysvalloissa nostivat Nokian esille. Tämä vaikutti Nokian kysyntään Suomessakin, jossa Nokia nousi vaihdetuimmaksi ja netto-ostetuimmaksi osakkeeksi.

”Nokian osakkeen vaihto Helsingin pörssissä oli poikkeuksen suurta. Euromääräisesti vaihdosta Nokia kattoi 20 prosenttia”, Kemppainen toteaa.

Suomen osuus tammikuun vaihdosta oli noin 72 prosenttia.

Saksan pörssistä ostetaan nyt amerikkalaisten kasvuyhtiöiden osakkeita

Yhdysvaltalaisten osakkeiden suurta kysyntää kuvaa se, että myös kolmanneksi eniten vaihtoa keränneen Saksan vaihdetuimpien osakkeiden joukossa on yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka on rinnakkaislistattu muille markkinoille New Yorkin pörssin lisäksi.

Kolme vaihdetuinta osaketta Saksassa olivat yhdysvaltalaiset rokotekehittäjä Moderna, akkuyritys Plug Power ja sähköautovalmistaja Tesla. Nämä osakkeet näkyivät myös Yhdysvaltojen listalla.

Tuukka Kemppaisen mukaan sijoittajan kannattaa ottaa huomioon kolme asiaa: välityspalkkio, listausvaluutta ja osakkeen likviditeetti. Danske Bankilla on kaikilla osakemarkkinoilla käytössä samat välityspalkkiot, joten ratkaisevat ovat valuuttakurssit ja likviditeetti.

”Useimpien kannattaa ostaa osaketta euromääräisenä likvidiltä markkinalta. Hinta on silloin useimmiten lähimpänä oikeaa ja kaupan toteutus tehokkainta.”

Suomalaissijoittajien suosimilta kasvuyhtiöltä odotetaan paljon

Koronarokotteen kehittänyt Moderna saattaa moninkertaistaa liikevaihtonsa rokotemyyntien ansiosta. Esimerkiksi Motley Fool -sijoitussivuston toimittaja Keith Speights laskee yhden rokotteen myyntihinnaksi 20 dollaria. Silläkin hinnalla myynti olisi 6,6 miljardia dollaria.

Analyytikot odottavat tällä hetkellä vieläkin kovempaa myyntiä. Konsensusodotus tämän vuoden liikevaihdolle on yli 10 miljardia dollaria.

Jotain kuvaa tilausten valtaisasta suuruudesta Modernan kannalta kertoo se, että viime vuonna Modernan liikevaihto oli yhteensä vain 60 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 tulosennusteella Modernan P/E-kerroin on 13x.

Amerikkalainen Plug Power toimii vetytalouden keskiössä. Se hyödyntää polttokennojen teknologiaa ja tuottaa niin vetyä käyttäviä moottoreita kuin vedyn tuottamiseen tarvittavia elektrolyysilaitteistojakin.

Plug Power on vetytalouden pioneeri, joka tuottaa vetyyn perustuvia ratkaisuja liikenteeseen, tavarankäsittelyyn ja energian säilyttämiseen. Yhtiön asiakkaina toimivat muun muassa Amazon, BMW ja Walmart.

Plug Powerin liikevaihto lähti kasvuun vuonna 2014 ja kasvun odotetaan vain kiihtyvän. Vuodelle 2020 liikevaihdon kasvun odotetaan asettuvan 31 prosenttiin, mutta vuodelle 2021 povataan jo 46 prosentin kasvua ja vuodelle 2022 jopa 53 prosentin kasvua.

Analyytikot ennustavat kuitenkin Plug Powerin tekevän vielä tänä ja ensi vuonnakin tappiollisen tuloksen. Silti yhtiö hinnoitellaan jo yli 57-kertaa yli tasesubstanssinsa.

Sähköautoyhtiö Tesla hakee aggressiivisesti kasvua. Se suunnittelee uusia tehtaita Teksasin osavaltioon Yhdysvaltoihin ja Euroopassa Saksaan. Yhtiön investoinnit ovat nousseet kolmannella vuosineljänneksellä 84 prosenttia viime vuoden vastaavaan verrattuna.

Analyytikoiden konsensusennuste on, että Teslan liikevaihto nousee tänä vuonna 48 miljardiin dollariin viime vuoden 31 miljardista dollarista. Ensi vuodelle odotetaan jo yli 62 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Kuluvan vuoden 3,0 dollarin tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on huikean korkea, peräti 284x.